«Δεν είχαμε ιδέα»: Το κανόνι από τον «Καλό, τον Κακό και τον Άσχημο» βρέθηκε σε μουσείο της Ισπανίας

Ένα από τα πιο εμβληματικά αντικείμενα της ταινίας «Ο Καλός, ο Κακός και ο Άσχημος» εντοπίστηκε ξανά στην Ισπανία σχεδόν 60 χρόνια μετά την κυκλοφορία του θρυλικού spaghetti western του Σέρτζιο Λεόνε.

Πρόκειται για το κανόνι που χρησιμοποιείται σε μία από τις πιο γνωστές σκηνές της ταινίας του 1966, όταν ο χαρακτήρας του Κλιντ Ίστγουντ ανάβει ατάραχος το φυτίλι με το πούρο του να σταματήσει τον Τούκο, τον οποίο υποδύεται ο Ίλαϊ Γουάλακ.

Το όπλο εντοπίστηκε σε στρατιωτικό μουσείο στην πόλη Καρταχένα της νοτιοανατολικής Ισπανίας, έπειτα από έρευνα της πολιτιστικής ομάδας Sad Hill Cultural Association, η οποία ασχολείται με την αποκατάσταση του ιστορικού νεκροταφείου όπου γυρίστηκε η τελευταία σκηνή της ταινίας, κοντά στο Μπούργκος της βόρειας Ισπανίας.

Η ομάδα άρχισε να αναζητά αντικείμενα που χρησιμοποιήθηκαν στα γυρίσματα ενόψει της συμπλήρωσης 60 χρόνων από την κυκλοφορία της ταινίας αργότερα φέτος.

Το συγκεκριμένο κανόνι, διαμετρήματος 75 χιλιοστών, κατασκευάστηκε στο Μάντσεστερ το 1873 από τη βρετανική εταιρεία Whitworth και είχε παραχωρηθεί στην παραγωγή από τον ισπανικό στρατό.

Μετά το τέλος των γυρισμάτων επέστρεψε σε στρατιωτικό μουσείο στη Μαδρίτη, όπου παρέμεινε για δεκαετίες, προτού μεταφερθεί το 2010 μαζί με τη συλλογή του μουσείου στο Τολέδο.

Η ανακάλυψη έγινε όταν μέλη της ομάδας συνέκριναν φωτογραφίες του όπλου από βιβλίο αφιερωμένο στην ταινία με αρχειακό υλικό από ισπανικά στρατιωτικά μουσεία.

Τελικά, η ταύτιση επιβεβαιώθηκε μέσω των σειριακών αριθμών του κανονιού.

«Δεν είχαμε ιδέα ότι ήταν το κανόνι της ταινίας»

Ο διευθυντής του μουσείου στην Καρταχένα, αντισυνταγματάρχης Ερνέστο Τέρι, δήλωσε ότι το προσωπικό δεν γνώριζε πως το συγκεκριμένο κανόνι είχε χρησιμοποιηθεί στην ταινία του Σέρτζιο Λεόνε.

«Δεν είχαμε ιδέα ότι ήταν το κανόνι της ταινίας», ανέφερε. «Από τη στιγμή που έγινε γνωστό, επικρατεί πραγματικός χαμός. Δέχομαι συνεχώς τηλεφωνήματα από δημοσιογράφους και επισκέπτες και το μουσείο έχει ήδη πολύ μεγαλύτερη προσέλευση κόσμου.»

Η δημοτική αρχή της Καρταχένα αξιοποίησε επίσης τη δημοσιότητα γύρω από το εύρημα, δημοσιεύοντας ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα με το ερώτημα: «Γνωρίζατε ότι ένα από τα πιο διάσημα κανόνια στην ιστορία του κινηματογράφου βρίσκεται στην Καρταχένα και μπορείτε να το δείτε δωρεάν;»

Η ανάρτηση συνοδευόταν, όπως ήταν αναμενόμενο, από τη μουσική του Ένιο Μορικόνε από την ταινία.

Η προσπάθεια να επιστρέψει στο σημείο των γυρισμάτων

Τα μέλη της Sad Hill Cultural Association δήλωσαν ότι θα ήθελαν να μεταφέρουν προσωρινά το κανόνι πίσω στην περιοχή του Μπούργκος, όπου γυρίστηκε η εμβληματική σκηνή πριν από σχεδόν 60 χρόνια.

Ωστόσο, το καθεστώς προστατευόμενου ιστορικού αντικειμένου που έχει το κανόνι καθιστά εξαιρετικά δύσκολη τη μετακίνησή του εγκαίρως για τις επετειακές εκδηλώσεις.

«Οι γραφειοκρατικές διαδικασίες είναι πολύ χρονοβόρες και δεν προλαβαίνουμε για την επέτειο», δήλωσε ο Ντιέγο Μοντέρο από την ομάδα.

«Θα προσπαθήσουμε όμως να γίνει κάτι στο μέλλον. Ίσως μπορέσουμε να φέρουμε το κανόνι στο Μπούργκος, έστω και προσωρινά, καθώς υπάρχει εκεί στρατιωτικό μουσείο», πρόσθεσε.

Με πληροφορίες από Guardian