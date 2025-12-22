Δεκάδες σκελετοί ανακαλύφθηκαν σε μεσαιωνικό νεκροταφείο εκτελεσμένων εγκληματιών της Αγγλίας

Πάνω από 70 σκελετοί έχουν ανακαλυφθεί σε ένα μεσαιωνικό νεκροταφείο που χρησιμοποιούνταν για εκτελεσμένους εγκληματίες, σύμφωνα με αρχαιολόγους.

Τα λείψανα περίπου 40 ανδρών και αγοριών, που χρονολογούνται τουλάχιστον από τον 13ο αιώνα, ανακαλύφθηκαν για πρώτη φορά στο West End Farm, στην Brackley Road στο Μπάκιγχαμ το 2018.

Οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν το εύρημα κατά τη διάρκεια εργασιών που πραγματοποιούνταν πριν από την έναρξη ενός έργου ανάπτυξης.

Τι εντοπίστηκε στο μεσαιωνικό νεκροταφείο

Ο Πίτερ Στραχάν, σύμβουλος σχεδιασμού και αναγέννησης στο Συμβούλιο του Μπάκιγχαμσαϊρ, δήλωσε ότι «η ανακάλυψη αυτού που πιθανώς είναι ένα μεσαιωνικό νεκροταφείο εκτελεσμένων προσφέρει μια σπάνια ματιά» στο παρελθόν της κομητείας.

Το Συμβούλιο του Μπάκιγχαμσαϊρ δήλωσε ότι η τελευταία έκθεση επιβεβαίωσε ότι έχουν βρεθεί τουλάχιστον 73 πτώματα σε 34 τάφους.

Δεν έχει εντοπιστεί καμία σαφής σειρά ή διάταξη, με τις περισσότερες ταφές να βρίσκονται σε παραδοσιακή θέση ανατολής-δύσης. Είκοσι έξι σκελετοί βρέθηκαν με τα χέρια δεμένα πίσω από την πλάτη.

Οι ταφές αφορούσαν κυρίως ενήλικες άνδρες, με μερικούς νεαρούς και εφήβους, αλλά δεν εντοπίστηκαν γυναίκες. Περαιτέρω ανάλυση αποκάλυψε σημάδια παιδικού στρες, θεραπευμένα κατάγματα και ασθένειες όπως η φυματίωση.

Μόνο ένας μικρός αριθμός αντικειμένων βρέθηκε στον χώρο, γεγονός που υποδηλώνει ότι τα τιμαλφή είχαν αφαιρεθεί πριν από την ταφή.

Ανακτήθηκαν δύο πόρπες, η μία χρονολογούμενη από την ύστερη ρωμαϊκή περίοδο και η άλλη από τη μεταμεσαιωνική περίοδο.

Αναμένεται περαιτέρω έρευνα

Η χρονολόγηση με άνθρακα ενός σκελετού έδειξε ότι χρονολογείται στα τέλη του 13ου αιώνα, σύμφωνα με την αρχαιολογική ομάδα του Συμβουλίου του Μπάκιγχαμσαϊρ.

Η ομάδα ανέφερε ότι η ασυνήθιστη διάταξη, η απουσία κτερισμάτων και τα στοιχεία για δεμένα χέρια υποδηλώνουν έντονα ότι ο χώρος ήταν νεκροταφείο εκτελέσεων - ένας σπάνιος τύπος ταφικού χώρου που χρησιμοποιούνταν ιστορικά για εγκληματίες.

Αυτοί οι χώροι, που συχνά βρίσκονται στα όρια των ενοριών, αντιπροσωπεύουν έναν περιθωριοποιημένο τομέα της μεσαιωνικής κοινωνίας.

Πλέον αναμένεται να πραγματοποιηθεί ανάλυση μετά την ανασκαφή και τα αποτελέσματα θα δημοσιευθούν για να εξασφαλιστεί η σωστή καταγραφή της ανακάλυψης.

Περαιτέρω έρευνα θα συνεχιστεί για να βελτιωθεί η κατανόηση του χώρου, των ατόμων που είναι θαμμένα εκεί και της ζωής στο Μπάκιγχαμσαϊρ κατά τη Σαξονική και τη Μεσαιωνική περίοδο.

Με πληροφορίες από BBC