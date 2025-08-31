Δέκα ελληνικές λέξεις που κατέκτησαν τον κόσμο αλλά όχι τους Έλληνες

Από την αρχαία Ελλάδα ξεκίνησαν χιλιάδες λέξεις που «ταξίδεψαν» σε όλο τον κόσμο, ρίζωσαν σε δεκάδες γλώσσες και σήμερα κυριαρχούν στην Ιατρική, τη Φιλοσοφία και τις Επιστήμες, αποτελώντας τη διεθνή γλώσσα επικοινωνίας μεταξύ ειδικών.

Ορισμένες από αυτές έγιναν τόσο καθημερινές στην αγγλική, τη γαλλική ή τη γερμανική, που ελάχιστοι πλέον θυμούνται την ελληνική τους καταγωγή. Το παράδοξο είναι πως οι ίδιοι οι Έλληνες σπάνια τις χρησιμοποιούν στην καθημερινότητά τους -ή τις αγνοούν εντελώς.

Από το «Eureka» μέχρι το «Kudos», δείτε δέκα λέξεις που κατέκτησαν τον κόσμο αλλά στην Ελλάδα σχεδόν δεν ακούγονται ποτέ.

Ακολουθεί μια λίστα με 10 ελληνικές λέξεις που χρησιμοποιεί όλος ο κόσμος αλλά όχι (ή ελάχιστα) οι Έλληνες.

1. Eureka (Εύρηκα)

Προέρχεται από τον Αρχιμήδη (Πλούταρχος, Βίος Μάρκελλου).

Έγινε διεθνές σύμβολο ανακάλυψης και επιτυχίας, ειδικά στην επιστήμη και την τεχνολογία.

Στην Ελλάδα, η φράση δεν χρησιμοποιείται καθημερινά – λέμε «το βρήκα!».

2. Kudos (κύδος)

Στην αρχαία ελληνική σήμαινε «δόξα, τιμή».

Στα αγγλικά σημαίνει «μπράβο, συγχαρητήρια».

Στα νέα ελληνικά η λέξη έχει χαθεί, λέμε «συγχαρητήρια».

3. Mentor (Μέντωρ)

Προέρχεται από τον Μέντορα, φίλο του Οδυσσέα στην Οδύσσεια.

Στα αγγλικά: «καθοδηγητής, δάσκαλος».

Στα νέα ελληνικά η λέξη δεν χρησιμοποιείται, εκτός ακαδημαϊκών κειμένων.

4. Cosmos (κόσμος)

Στα αρχαία σήμαινε «τάξη, σύμπαν».

Στα αγγλικά = universe.

Στα ελληνικά, όμως, «κόσμος» σημαίνει «άνθρωποι, πλήθος» στην καθημερινή χρήση.

5. Phobia (φοβία)

Από το ρήμα «φοβούμαι».

Στα αγγλικά/γαλλικά: παράγει όρους όπως arachnophobia, xenophobia.

Στα ελληνικά συνηθίζουμε να λέμε «φοβάμαι», όχι «έχω φοβία».

6. Echo (ηχώ)

Από την αρχαία νύμφη Ηχώ.

Στα αγγλικά σημαίνει «αντίλαλος».

Στα ελληνικά σπάνια χρησιμοποιούμε «ηχώ», λέμε «αντίλαλος».

7. Panic (πανικός)

Από τον θεό Πάνα, που προκαλούσε ξαφνικό τρόμο.

Στα αγγλικά: «panic attack, panic buying» (καθημερινή χρήση).

Στα ελληνικά λέμε «πανικός» πιο περιορισμένα, σε σοβαρές περιστάσεις.

8. Nemesis (Νέμεσις)

Αρχαία θεότητα, προσωποποίηση της θεϊκής δίκης.

Στα αγγλικά: «μοιραία τιμωρία, άσπονδος εχθρός».

Στα ελληνικά η λέξη ακούγεται σπάνια εκτός φιλολογίας.

9. Academy (Ακαδημία)

Από την Ακαδημία του Πλάτωνα.

Στα αγγλικά: κάθε σχολή, οργανισμός, ακόμη και η «Academy Awards (Oscars)».

Στα ελληνικά: χρησιμοποιείται μόνο θεσμικά («Ακαδημία Αθηνών»), όχι στην καθημερινότητα.

10. Harmony (αρμονία)

Από το «ἁρμονία» = σύνδεση, αρμογή.

Στα αγγλικά: «ισορροπία, σύμπνοια» σε ποικίλα συμφραζόμενα.

Στα ελληνικά: κυρίως στη μουσική ή σε επίσημο ύφος.



Με πληροφορίες από Oxford English Dictionary, Cambridge Dictionary, Merriam-Webster, Encyclopedia Britannica