Δέκα Basquiat, 500 εκατομμύρια δολάρια και ένας δισεκατομμυριούχος μπροστά στο Skull

Μια έκθεση με δέκα έργα του Jean-Michel Basquiat, όλα ιδιοκτησία ενός ανθρώπου, ξεκινά σχεδόν αναπόφευκτα με μια ερώτηση: γιατί Basquiat;

Ο Ken Griffin, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Citadel, απαντά με τον τρόπο ενός ανθρώπου που έχει την οικονομική δυνατότητα να μετατρέπει το προσωπικό του γούστο σε δημόσιο γεγονός. Δείχνει τα έργα γύρω του, μέσα στο Pérez Art Museum Miami, και ρωτά αν μπαίνοντας στην αίθουσα χαμογέλασες. Για εκείνον, αυτό είναι το πρώτο κριτήριο: το «wow». Μετά έρχεται, όπως λέει, το βάθος, η συγκίνηση, η ενδοσκόπηση.

Ο Ken Griffin μπροστά στο «Skull» του Basquiat: ένα από τα πιο ακριβά έργα του καλλιτέχνη γίνεται όχι μόνο αντικείμενο θέασης, αλλά και σκηνικό δημόσιας παρουσίας για τον άνθρωπο που το κατέχει.

Η έκθεση «Basquiat: Figures, Signs, Symbols», που παρουσιάζεται στο PAMM έως τις 6 Ιουνίου 2027, περιλαμβάνει εννέα μεγάλους πίνακες και ένα γλυπτό του Basquiat από τη συλλογή Griffin. Τα έργα αγοράστηκαν μέσα στα τελευταία χρόνια για περίπου 500 εκατομμύρια δολάρια, ποσό που ο ίδιος επιβεβαίωσε. Ανάμεσά τους βρίσκεται και το περίφημο «Untitled» του 1982, γνωστό ως «Skull», το κρανίο που είχε πουληθεί το 2017 στον Sotheby’s για 110,5 εκατομμύρια δολάρια και στη συνέχεια πέρασε ιδιωτικά στα χέρια του Griffin.

Αυτό από μόνο του θα αρκούσε για να κάνει την έκθεση γεγονός. Όμως το πραγματικό ενδιαφέρον βρίσκεται αλλού. Η έκθεση δεν είναι μόνο μια ευκαιρία να δει κανείς από κοντά σπάνιους Basquiat. Είναι και η δημόσια εμφάνιση ενός νέου μεγάλου παίκτη στη σκηνή τέχνης του Miami.

Ο Griffin δεν φέρνει απλώς έργα στο μουσείο. Φέρνει μαζί του χρήμα, κύρος, δωρεές, αίθουσες με το όνομά του, ακίνητα, εταιρική ισχύ και την αίσθηση ότι η σύγχρονη τέχνη δεν μπορεί πια να διαχωριστεί εύκολα από εκείνους που την αγοράζουν.

Ο Griffin μετακόμισε από το Chicago στο Miami, αγόρασε μια παραθαλάσσια έπαυλη σχεδόν 107 εκατομμυρίων δολαρίων και χτίζει νέο, 52ώροφο αρχηγείο για τη Citadel. Στο PAMM έχει ήδη κάνει δωρεά 10 εκατομμυρίων δολαρίων. Τώρα οι Basquiat του εκτίθενται σε αίθουσα που φέρει το όνομά του. Έτσι, η έκθεση λειτουργεί ταυτόχρονα ως πολιτιστικό γεγονός και ως τελετή άφιξης: ο δισεκατομμυριούχος συλλέκτης εμφανίζεται πια όχι μόνο ως αγοραστής, αλλά ως δημόσιος διαμορφωτής της καλλιτεχνικής σκηνής της πόλης.

Η εγκατάσταση έργου του Basquiat στο PAMM, λίγο πριν ανοίξει η έκθεση «Basquiat: Figures, Signs, Symbols»: η ενέργεια του καλλιτέχνη περνά πλέον μέσα από τη φροντίδα, τα πρωτόκολλα και την ιδιωτική ισχύ ενός συλλέκτη.

Πίσω από τον μύθο και τα εκατομμύρια, η ζωγραφική παραμένει κάτι εύθραυστο που πρέπει να μετακινηθεί, να προστατευτεί και να ασφαλιστεί.

Ο ίδιος επιμένει ότι δεν βλέπει την τέχνη ως επένδυση. «Επενδύω σε μετοχές, έχω τη χαρά στη ζωή να μπορώ να αγοράζω τέχνη», λέει. Θέλει να μιλήσει για συναίσθημα, όχι για τιμές. Για το τι σου προκαλεί ένας πίνακας, όχι για το πόσα μηδενικά έχει η επιταγή. Όμως σε μια έκθεση όπου οι αριθμοί είναι τόσο τεράστιοι, είναι σχεδόν αδύνατο να εξαφανιστούν. Τα 500 εκατομμύρια δολάρια μπαίνουν στην αίθουσα μαζί με τα έργα.

Και εδώ βρίσκεται το παράδοξο του Basquiat σήμερα. Υπήρξε ο καλλιτέχνης της φυλετικής ιστορίας, της πόλης, της μουσικής, του δρόμου, της βίας της Ιστορίας, της μαύρης φιγούρας μέσα στη λευκή αγορά της τέχνης. Πέθανε το 1988, στα 27 του, αφήνοντας πίσω του ένα έργο γεμάτο λέξεις, σώματα, κορώνα, σκελετούς, ήρωες, εμπόρευμα, θυμό και παιδική ηλεκτρικότητα.

Σχεδόν τέσσερις δεκαετίες αργότερα, είναι παντού: σε διαφημίσεις, μπλούζες, skateboards, καμπάνιες πολυτελείας, αθλητικές εμφανίσεις, δημοπρασίες, ιδιωτικές συλλογές δισεκατομμυριούχων.

Το «Pez Dispenser», ένας δεινόσαυρος ύψους περίπου 1,8 μέτρων με την κορώνα του Basquiat, είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και πιο αδειοδοτημένα έργα του. Έχει κυκλοφορήσει σε αντικείμενα, προϊόντα, επιφάνειες, αναπαραγωγές. Όμως ο Franklin Sirmans, διευθυντής του PAMM και συνεπιμελητής της έκθεσης, επιμένει ότι μπροστά στον πραγματικό πίνακα συμβαίνει κάτι άλλο. Βλέπεις στρώματα που χάνονται στην αναπαραγωγή, λέξεις μισοσβησμένες, χρώματα που καλύπτουν και αποκαλύπτουν, ίχνη κάτω από την πρώτη επιφάνεια.

Έργο του Basquiat μεταφέρεται στο Pérez Art Museum Miami: ο θυμός, το χρώμα και τα σημάδια του καλλιτέχνη ταξιδεύουν σήμερα ως αντικείμενα τεράστιας αξίας, από ιδιωτικές συλλογές σε δημόσια μουσεία.

Η εγκατάσταση έργου του Basquiat στο PAMM, λίγο πριν ανοίξει η έκθεση «Basquiat: Figures, Signs, Symbols»: η ενέργεια του καλλιτέχνη περνά πλέον μέσα από τη φροντίδα, τα πρωτόκολλα και την ιδιωτική ισχύ ενός συλλέκτη.

Αυτό είναι ίσως το ισχυρότερο επιχείρημα υπέρ της έκθεσης. Ο Basquiat έχει γίνει τόσο αναπαραγμένος ώστε μόνο από κοντά μπορεί να ξαναγίνει ζωγράφος. Να ξαναδείς το χέρι, τη βία της γραμμής, την αδεξιότητα που είναι τεχνική, τη στρώση που σβήνει κάτι για να το κάνει πιο παρόν. Μπροστά στο έργο, το εμπορικό σήμα υποχωρεί για λίγο και μένει η ζωγραφική.

Αλλά η αγορά επιστρέφει αμέσως. Γιατί ο Basquiat δεν είναι πια μόνο καλλιτέχνης. Είναι δείκτης υψηλής αξίας. Έχει πάρει τη θέση που άλλοτε είχε ο Picasso ως ασφαλές σύμβολο κύρους, δύναμης και επένδυσης. Το «Skull» δεν είναι απλώς ένας πίνακας με ένα κραυγάζον κεφάλι. Είναι έργο-τρόπαιο, έργο-ρεκόρ, έργο που μετατρέπει κάθε αίθουσα όπου εμφανίζεται σε γεγονός.

Ο Griffin φωτογραφίζεται μπροστά στο «Skull». Στέκεται δίπλα στον Sirmans. Μιλάει για χαρά, συγκίνηση, δεινόσαυρους, παιδιά που μπορεί να αλλάξουν τον τρόπο που βλέπουν την τέχνη. Την ίδια στιγμή, η παρουσία του καταλαμβάνει το κάδρο. Ο Basquiat είναι στον τοίχο, αλλά ο αναιδής δισεκατομμυριούχος είναι μπροστά του.

Ο Ken Griffin και ο Franklin Sirmans μπροστά στο «Untitled» του 1982, γνωστό ως «Skull»: ο Basquiat είναι στον τοίχο, αλλά η εξουσία της αγοράς στέκεται πια μέσα στο ίδιο κάδρο.

Υπάρχει κάτι σχεδόν αμήχανα αποκαλυπτικό σε αυτή την εικόνα. Ένας μαύρος καλλιτέχνης που έκανε την εξουσία, τον πλούτο, τη βία και την κατανάλωση μέρος της γλώσσας του, εκτίθεται τώρα μέσα από τη συλλογή ενός από τους πιο ισχυρούς ανθρώπους της αμερικανικής οικονομίας. Αυτό δεν ακυρώνει τα έργα.

Αντίθετα, ίσως τα κάνει ακόμη πιο ανήσυχα. Γιατί ο Basquiat πάντα ήξερε ότι η αγορά δεν βρίσκεται έξω από την τέχνη. Βρίσκεται μέσα της, σαν λέξη που σβήνεται και ξαναγράφεται.

Η ιστορία της ίδιας της αγοράς του το επιβεβαιώνει. Μετά τον θάνατό του, η θέση του δεν ήταν αυτονόητη. Οι κριτικές ήταν ανάμεικτες, οι τιμές έπεσαν, και στις αρχές της δεκαετίας του ’90 κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα γινόταν η παγκόσμια εικόνα που είναι σήμερα. Χρειάστηκαν συλλέκτες, έμποροι τέχνης, ιδιωτικές εκθέσεις, δημοπρασίες, επιμονή και στρατηγική για να χτιστεί ο Basquiat ως μύθος υψηλής αξίας. Ο μύθος του δεν είναι μόνο αισθητικός. Είναι και οικονομικός.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η έκθεση στο Miami πρέπει να διαβαστεί μόνο ως κυνική επίδειξη πλούτου. Τα έργα είναι εκεί και, για έναν χρόνο, θα μπορεί να τα δει κοινό που αλλιώς δεν θα είχε πρόσβαση σε αυτά. Αυτό έχει σημασία. Έχει σημασία να βλέπεις από κοντά το «Skull», το «Pez Dispenser», το «Untitled (Baptismal)», τα στρώματα, τις λέξεις, τις φιγούρες, τα σημάδια, τα σύμβολα. Έχει σημασία να θυμάσαι ότι κάτω από την αγορά υπάρχει ακόμη ζωγραφική.

Το «Pez Dispenser» του Basquiat, με τον δεινόσαυρο και την κορώνα, κρεμιέται στο PAMM: μια από τις πιο αναγνωρίσιμες εικόνες του καλλιτέχνη επιστρέφει ως ζωγραφική και ως pop σύμβολο.

Όμως έχει επίσης σημασία να βλέπεις ποιος στέκεται δίπλα στη ζωγραφική. Στην περίπτωση του PAMM, ο Basquiat δεν επιστρέφει μόνο ως καλλιτέχνης που όλοι αναγνωρίζουν. Επιστρέφει και ως ιδιοκτησία. Ως δωρεά. Ως θεσμική σχέση.

Ως φωτογραφία ενός συλλέκτη μπροστά σε ένα κρανίο εκατοντάδων εκατομμυρίων. Ως απόδειξη ότι στη σύγχρονη τέχνη η δημόσια θέαση περνά συχνά μέσα από την ιδιωτική δύναμη.

Ίσως αυτό κάνει την έκθεση πιο ενδιαφέρουσα από μια απλή αναδρομή. Δεν μας δείχνει μόνο τον Basquiat. Μας δείχνει τον κόσμο που φτιάχτηκε γύρω από τον Basquiat μετά τον θάνατό του: έναν κόσμο όπου ο θυμός γίνεται εικόνα, η εικόνα γίνεται εμπορικό σήμα, το εμπορικό σήμα γίνεται αγορά και η αγορά ξαναμπαίνει στο μουσείο με τη μορφή πολιτιστικής γενναιοδωρίας.

Ο Basquiat παραμένει εκεί, κάτω από όλα αυτά. Στις φιγούρες, στα σημάδια, στα σύμβολα, στα κεφάλια που μοιάζουν να φωνάζουν χωρίς ήχο. Ίσως γι’ αυτό αντέχει ακόμη. Επειδή ακόμη και όταν κρέμεται στον τοίχο ενός μουσείου μέσα από τη συλλογή ενός δισεκατομμυριούχου, εξακολουθεί να κοιτάζει πίσω. Και το βλέμμα του δεν είναι καθόλου διακοσμητικό.

με στοιχεία από NYT