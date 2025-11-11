David Szalay: Ποιος είναι ο Ουγγροβρετανός συγγραφέας που κέρδισε το βραβείο Booker 2025

Το Booker Prize 2025 δόθηκε φέτος στον Ουγγροβρετανό συγγραφέα David Szalay, για το έκτο μυθιστόρημά του με τίτλο «Flesh».

Πρόκειται για ένα περίβλεπτο λογοτεχνικό βραβείο που απονέμεται σε μυθιστορήματα γραμμένα στην αγγλική γλώσσα κάθε χρόνο.

Η τελετή διεξήχθη στο Λονδίνο χθες το βράδυ.

Πρόκειται για τον πρώτο συγγραφέα με ουγγρική και βρετανική καταγωγή ο οποίος λαμβάνει το βραβείο αυτό, ισότιμο με το γαλλικό Goncourt και συνοδευόμενο από χρηματικό έπαθλο 50.000 λιρών (56.800 ευρώ).

Το βραβείο Booker απονέμεται από το 1969 και συνέβαλε στην επιτυχία συγγραφών όπως ο Σαλμάν Ρούσντι, η Μάργκαρετ Άτγουντ, η Αρουντάτι Ρόι. Πέρα από το χρηματικό έπαθλο, προσφέρει διεθνή φήμη, συνώνυμη με την εκδοτική επιτυχία.

Ο λογοτέχνης διαδέχεται τη Σαμάνθα Χάρβεϊ, τη Βρετανή που είχε κερδίσει το Booker Prize 2025 την περασμένη χρονιά για το Orbital, ένα σύντομο λυρικό μυθιστόρημα που παρακολουθεί έξι αστροναύτες σε διαστημικό σταθμό.

Τρεις από τους άλλους διεκδικητές του περίβλεπτου βραβείου είχαν ήδη εμφανιστεί σε προηγούμενες βραχείες λίστες, ανάμεσά τους η Κίραν Ντεσάι, η Ινδή δημιουργός του The Loneliness of Sonia and Sunny, έπους που της πήρε 20 χρόνια να γράψει, κι ο Άντριου Μίλερ, ο Βρετανός δημιουργός του The Land in Winter.

Ποιος είναι ο David Szalay

Απόσπασμα του έργου του Szalay, που ερμήνευσε ο ράπερ Stormzy, παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της τελετής.

Το βιβλίο χαρακτηρίστηκε ιδιαίτερο από τον πρόεδρο της κριτικής επιτροπής, τον Ιρλανδό Ρόντι Ντόιλ, που είχε λάβει επίσης, Booker το 1993.

Το μυθιστόρημα Flesh ακολουθεί τη ζωή ενός Ούγγρου, του István, από την ταραγμένη εφηβεία του στη γενέτειρά του ως την επιστροφή του στην πατρίδα του σε προχωρημένη ηλικία, με το μεγαλύτερο μέρος της πλοκής να εκτυλίσσεται στο Λονδίνο, όπου μετανάστευσε.

Το κείμενο αποτελεί συνέχεια ενός από τα προηγούμενα έργα του, του «All That Man Is». Το κείμενο, που είχε επαινεθεί από τους κριτικούς, συμπεριλαμβανόταν στη «βραχεία λίστα» για το Booker του 2016.

Το μυθιστόρημα Flesh εμβαθύνει στη ζωή ενός απλού άνδρα και στα βάσανά του. Ο δημιουργός είπε πως σκοπός του ήταν να γράψει «για τη ζωή ως σωματική εμπειρία», για ένα «ζωντανό σώμα στον κόσμο».

Προχωρώντας σε μια καινοτομία για το 2025, οι οργανωτές ανήγγειλαν πρόσφατα πως θα απονέμεται επίσης, χωριστό βραβείο Booker, ειδικά για την παιδική λογοτεχνία, με άλλα λόγια έργα γραμμένα ή μεταφρασμένα στην αγγλική γλώσσα και δημοσιευμένα στη Βρετανία, απευθυνόμενα σε αναγνώστες και αναγνώστριες 8-12 ετών. Θα αρχίσει να απονέμεται το 2027.

Γεννημένος στο Μόντρεαλ από Ούγγρο πατέρα και Καναδή μητέρα, ο Szalay μεγάλωσε στο Λονδίνο. Έχει ζήσει στον Λίβανο και το Ηνωμένο Βασίλειο και τώρα ζει στη Βιέννη.

Μετά την αποφοίτησή του από την Οξφόρδη, εργάστηκε ως στέλεχος πωλήσεων χρηματοοικονομικής διαφήμισης, το οποίο έγινε η έμπνευση για το πρώτο του μυθιστόρημα, London and the South-East. Είναι επίσης, συγγραφέας των μυθιστορημάτων Spring και The Innocent, καθώς και της συλλογής διηγημάτων Turbulence.

Γράφοντας στον Guardian το Σαββατοκύριακο για την έμπνευσή του για το Flesh, ο Szalay είπε ότι είχε την ιδέα για το μυθιστόρημα «στην σκιά της αποτυχίας», το φθινόπωρο του 2020 εγκαταλείποντας ένα μυθιστόρημα στο οποίο δούλευε για σχεδόν τέσσερα χρόνια και ένιωθε ότι δεν λειτουργούσε.

Η υπόθεση του μυθιστορήματος «Flesh» του David Szalay

Ένα αγόρι που αποξενώνεται. Ένας άνδρας που θέλει να ανήκει. Μια ζωή που εκτροχιάζεται από τη δύναμη της μοίρας.

Ο István μεγαλώνει στην Ουγγαρία, ντροπαλός και απομονωμένος, ξένος ανάμεσα στους συνομηλίκους του και στη μητέρα του. Μια σειρά γεγονότων τον απομακρύνει από την παιδική του ηλικία και τον εαυτό του, οδηγώντας τον σε μια ζωή καθορισμένη από την καλοσύνη- ή την ιδιοτέλεια- των αγνώστων.

Καθώς τα χρόνια περνούν, ο István παλεύει να βρει τη θέση του σε έναν κόσμο που αλλάζει, σημαδεμένος από τραύματα που δεν έχουν επουλωθεί και από ρόλους που δεν επέλεξε.

Το συγκλονιστικό πορτρέτο ενός άνδρα σε σύγκρουση με τον εαυτό του και την εποχή του. Με ύφος λιτό αλλά βαθιά συναισθηματικό, το μυθιστόρημα χαρτογραφεί τις λεπτές γραμμές της απώλειας, της αποξένωσης και της ελπίδας, μέσα σε μια Ευρώπη που μεταμορφώνεται.

Ένα έργο για την ανθρώπινη ανθεκτικότητα, την εύθραυστη ταυτότητα και την αδιάκοπη αναζήτηση του ανήκειν.

«Ο εξαιρετικά χαρισματικός David Szalay προσφέρει ακατέργαστες σκηνές από μια μοναχική ζωή που ξεκινά από το τίποτα και φτάνει στην επιτυχία… Η απλότητά του είναι, σαν του Χέμινγουεϊ, ουσιαστική και επιδραστική» έγραψαν οι New York Times.

«Σε υπνωτίζει… Παρακολουθούμε τον Ίστβαν να κινείται στον κόσμο σαν ένα μισοάγριο ζώο, ανήμπορος απέναντι στα ένστικτά του, τρομακτικός και ταυτόχρονα παράξενα αξιολύπητος» ανέφερε η Wall Street Journal.

«Θα μπορούσε κάποιος να χαρακτηρίσει το Flesh ως ένα μυθιστόρημα για το τι σημαίνει να είσαι άνδρας – με τις σιωπές, τις απογοητεύσεις και τους άγραφους κανόνες του. Ωστόσο, ο Szalay παλεύει ταυτόχρονα με ευρύτερα, πιο περίπλοκα και πιο μεταφυσικά ζητήματα. Γιατί, στην ουσία του, το Flesh δε μιλά μόνο για όσα δε λέγονται· μιλά και για όσα δεν μπορούν να ειπωθούν – για τα ανείπωτα πράγματα που βρίσκονται στον πυρήνα κάθε ζωής, αιωρούμενα πέρα από την εμβέλεια της γλώσσας» τόνισε ο Guardian.

«Τέτοια μυθιστορήματα είναι πια σπάνια, καθώς οι άνδρες συγγραφείς φαίνονται ολοένα και πιο φοβισμένοι να περιγράψουν και να αναμετρηθούν με τις εν δυνάμει καταστροφικές πτυχές του χαρακτήρα τους. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το Flesh φαντάζει εξαιρετικά αναζωογονητικό, αποκαλυπτικό και αληθινό. Και πέρα από αυτό, είναι ένα συγκινητικό έργο τέχνης, με μια πλοκή που καθηλώνει, εκπλήσσει και συγκλονίζει» έγραψαν οι Financial Times.

Σημειώνεται πως οι εκδόσεις Ψυχογιός ανακοίνωσαν την ελληνική κυκλοφορία του μυθιστορήματος «Flesh» του David Szalay, σε μετάφραση της Βάσιας Τζανακάρη τον Μάρτιο του 2026.