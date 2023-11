David Bowie: Στο «σφυρί» χειρόγραφοι στίχοι δύο τραγουδιών- Με σημειώσεις και διορθώσεις

Χειρόγραφο του David Bowie με στίχους δύο τραγουδιών πωλούνται σε δημοπρασία και η τιμή του εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει τις 100.000 λίρες.

Το χειρόγραφο του David Bowie περιλαμβάνει διορθώσεις, προσχέδια και σημειώσεις για τους στίχους των τραγουδιών «Rock n Roll Suicide» και «Suffragette City».

Πρόκειται για τραγούδια που είχαν συμπεριληφθεί στον δίσκο «The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars» που κυκλοφόρησε το 1972. Σε δημοπρασία του ίδιου οίκου- του Omega- στο παρελθόν πωλήθηκε χειρόγραφο το David Bowie με στίχους του «Starman», έναντι 165.000 λιρών.

Σύμφωνα με επιστολή που συνοδεύει το χειρόγραφο, ο David Bowie το έδωσε στον αρχικό ιδιοκτήτη στο Trident Studio, μαζί με άλλους στίχους. Υπενθυμίζεται πως ο καλλιτέχνης πέθανε τον Ιανουάριο του 2016, σε ηλικία 69 ετών, από καρκίνο.

Στην ίδια δημοπρασία θα πωληθούν μεταξύ άλλων χειρόγραφο του Jim Morrison, ένα βιβλίο με στίχους του Noel Gallagher, όπως και οι κιθάρες πολλών μουσικών.

Με πληροφορίες από BBC