David Bowie: To εξώφυλλο για το «Aladdin Sane» αναμένεται να «σπάσει» ρεκόρ πώλησης σε δημοπρασία

Όταν σκέφτεστε τον David Bowie ποια εικόνα έρχεται αμέσως στο μυαλό σας;

Δεν μπορεί να είναι άλλη από το πορτρέτο του τραγουδιστή με κόκκινα μαλλιά, κλειστά μάτια και την κόκκινη-μπλε αστραπή στο πρόσωπό του.

Πρόκειται για τη φωτογραφία, που τράβηξε ο Brian Duffy, και ήταν στο εξώφυλλο του έκτου άλμπουμ του Bowie, «Aladdin Sane» του 1973. Παραμένει μία από τις πιο αναγνωρίσιμες εικόνες στην καριέρα του τραγουδιστή και πιθανώς η πιο διάσημη φωτογραφία εξωφύλλου άλμπουμ στην ιστορία της μουσικής.

Ο μάνατζερ του Bowie, Tony Defries, ήθελε η δισκογραφική RCA να ξοδέψει μεγάλα ποσά για το εξώφυλλο, ειδικά μετά την παγκόσμια επιτυχία του προηγούμενου άλμπουμ του Bowie, ‘The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars’ του 1972. Επέμεινε να χρησιμοποιηθεί σύστημα εκτύπωσης επτά χρωμάτων αντί για τα παραδοσιακά τέσσερα, οδηγώντας στην μοναδική οπτική λαμπρότητα του εξωφύλλου. Την εποχή εκείνη ήταν το ακριβότερο εξώφυλλο άλμπουμ που είχε δημιουργηθεί ποτέ.

Η εικόνα αντέχει για δεκαετίες, και όταν ο Bowie πέθανε το 2016, οι περισσότερες τοιχογραφίες που εμφανίστηκαν σε όλο τον κόσμο απεικόνιζαν το εξώφυλλο του «Aladdin Sane». «Η εικόνα του Bowie για τον πατέρα μου συχνά αποκαλείται η 'Μόνα Λίζα της Pop'», είπε ο Chris Duffy, γιος του Brian Duffy και ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος του Duffy Archive.

«Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι προέκυψε από μια σύντομη συνεδρία στο στούντιο χρησιμοποιώντας φιλμ, που έπρεπε στη συνέχεια να σταλεί για εμπορική επεξεργασία. Τότε δεν υπήρχαν ψηφιακές εικόνες ή Photoshop. Είναι εξαιρετικό πώς διατηρήθηκε και επαναχρησιμοποιείται συνεχώς. Όπου κι αν πηγαίνω στον κόσμο, πάντα εμφανίζεται σε ένα μπλουζάκι», θα πει ο Chris Duffy.

Τώρα, μια αναδρομή στο έργο του Brian Duffy, με τίτλο «The Mona Lisa of Pop: The Duffy Archive», θα παρουσιάσει τη διάσημη εικόνα, μαζί με άλλα 34 αντικείμενα από το αρχείο του φωτογράφου.

Η έκθεση ανοίγει στις 22 Οκτωβρίου στο οίκο δημοπρασιών Bonhams στο Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο, και τα αντικείμενα – συμπεριλαμβανομένου του εμβληματικού εξωφύλλου ‘Aladdin Sane’ – θα βγουν προς πώληση.

Το αρχικό εξώφυλλο του άλμπουμ εκτιμάται στα 250.000 έως 300.000 λίρες (£) (περίπου 286.000–344.000 €), κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να γίνει το ακριβότερο εξώφυλλο άλμπουμ που έχει πωληθεί ποτέ, πιθανώς ξεπερνώντας το ρεκόρ του πρώτου άλμπουμ των Led Zeppelin, που πωλήθηκε για $325.000 (€275.400) το 2020, και επίσης το εξώφυλλο του ‘Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy’ του Elton John, που πωλήθηκε για $212.500 (€180.000) πέρυσι.

Το πακέτο που θα βγει στη δημοπρασία περιλαμβάνει επίσης το σκαμπό που καθόταν ο Bowie για τη φωτογράφιση, καθώς και την ολόσωμη εικόνα του Bowie ως Aladdin Sane, η οποία εκτιμάται από £150.000 έως £200.000 (€172.000–€229.000).

Φωτογραφία: Duffy Archive & the David Bowie Archive/Bonhams

Το αρχείο Duffy είχε δανείσει προηγουμένως το εξώφυλλο του ‘Aladdin Sane’ στο V&A για την παγκόσμια περιοδεία “David Bowie Is”, που ξεκίνησε το 2013 και ολοκληρώθηκε το 2018.

Κατά τη διάρκεια των πέντε χρόνων της περιοδείας, η έκθεση πέρασε από 12 μουσεία σε όλο τον κόσμο και έγινε η πιο πολυεπισκεπτόμενη διεθνής περιοδεύουσα έκθεση στην ιστορία 165 ετών του V&A, προσελκύοντας πάνω από δύο εκατομμύρια επισκέπτες.

Με πληροφορίες από euronews.com