ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

EΡΧΟΝΤΑΙ!

Πολιτισμός

Daveigh Chase: Έγινε γνωστή η αιτία θανάτου της ηθοποιού που χάρισε τη φωνή της στη Lilo

Η Daveigh Chase σημάδεψε τα early 00s με δύο εντελώς διαφορετικές φιγούρες: τη Λίλο του «Lilo & Stitch» και τη Σαμάρα του «The Ring». Πέθανε στα 35 της και, σύμφωνα με τις αρχές του Λος Άντζελες, η αιτία θανάτου της ήταν το AIDS.

The LiFO team
The LiFO team
Daveigh Chase: Έγινε γνωστή η αιτία θανάτου της ηθοποιού που χάρισε τη φωνή της στη Lilo Facebook Twitter
φωτογραφία:Getty images
0

Η Daveigh Chase, η ηθοποιός που έγινε γνωστή ως η φωνή της Λίλο στο «Lilo & Stitch» και για τον ρόλο της Σαμάρα στο «The Ring», πέθανε από AIDS, σύμφωνα με την Ιατροδικαστική Υπηρεσία της Κομητείας του Λος Άντζελες. Ήταν 35 ετών.

Η Chase, που ήταν επίσης γνωστή ως Daveigh Schwallier, πέθανε στις 16 Ιουνίου σε νοσοκομείο του Λος Άντζελες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ιατροδικαστικής υπηρεσίας, ο θάνατός της χαρακτηρίστηκε φυσικός, ενώ ως σημαντική συνυπάρχουσα κατάσταση καταγράφηκε η χρόνια χρήση πολλαπλών ουσιών. Η αναλυτική έκθεση για την υπόθεση δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί.

Όταν ο πατέρας της, John David Schwallier, είχε αρχικά επιβεβαιώσει τον θάνατό της στην εφημερίδα New York Times, είχε αναφέρει ότι η κόρη του πέθανε από επιπλοκές βακτηριακής μηνιγγίτιδας και λοίμωξης στο αίμα. Είχε επίσης πει ότι η Chase ήταν άστεγη πριν από τον θάνατό της και ζούσε στο Λος Άντζελες με τον σύντροφό της, κοντά στο νοσοκομείο όπου πέθανε.

Η Daveigh Chase είχε αρχίσει να εργάζεται ως παιδί ηθοποιός και, το 2002, συνδέθηκε με δύο πολύ διαφορετικές εικόνες της αμερικανικής ποπ κουλτούρας. Στο «Lilo & Stitch» δάνεισε τη φωνή της στη Λίλο, το ορφανό κορίτσι από τη Χαβάη που φέρνει στο σπίτι τον Stitch, έναν μικρό μπλε εξωγήινο τον οποίο περνά για σκύλο.

Την ίδια χρονιά, στο «The Ring», υποδύθηκε τη Σαμάρα Μόργκαν, το τρομακτικό παιδί με τα μακριά μαλλιά που βγαίνει μέσα από την οθόνη της τηλεόρασης και έγινε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες εικόνες του αμερικανικού τρόμου των early 00s.

Είχε επίσης εμφανιστεί στο «Donnie Darko», στον ρόλο της Samantha Darko, και αργότερα στη σειρά του HBO «Big Love», όπου υποδύθηκε τη Rhonda Volmer. Μετά τα μέσα της δεκαετίας του 2010, απομακρύνθηκε σταδιακά από την υποκριτική.

με στοιχεία από NYT

Πολιτισμός

Tags

0

EΡΧΟΝΤΑΙ!

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Το «Lilo & Stitch» είναι η πρώτη χολιγουντιανή ταινία που έφτασε το $1 δισ. στο φετινό box office

Πολιτισμός / Το «Lilo & Stitch» είναι η πρώτη χολιγουντιανή ταινία που έφτασε το $1 δισ. στο φετινό box office

«Είναι το πιο πρόσφατο παράδειγμα των υπερμεγέθων αποδόσεων που μπορεί να αποκομίσει η Disney από τους κινηματογράφους με το σωστό έργο την κατάλληλη στιγμή» σχολιάζει το Variety
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Daveigh Chase: Έγινε γνωστή η αιτία θανάτου της ηθοποιού που χάρισε τη φωνή της στη Lilo

Πολιτισμός / Daveigh Chase: Έγινε γνωστή η αιτία θανάτου της ηθοποιού που χάρισε τη φωνή της στη Lilo

Η Daveigh Chase σημάδεψε τα early 00s με δύο εντελώς διαφορετικές φιγούρες: τη Λίλο του «Lilo & Stitch» και τη Σαμάρα του «The Ring». Πέθανε στα 35 της και, σύμφωνα με τις αρχές του Λος Άντζελες, η αιτία θανάτου της ήταν το AIDS.
THE LIFO TEAM
Ο Ζοχράν Μαμντάνι τίμησε την Toñita, τη γιαγιά του πορτορικανικού Μπρούκλιν

Πολιτισμός / Ο Ζοχράν Μαμντάνι τίμησε την Toñita, τη γιαγιά του πορτορικανικού Μπρούκλιν

Στο Toñita Fest του Williamsburg, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης τίμησε τη María Antonia Cay, τη θρυλική Πορτορικανή μητριάρχη που έκανε το Caribbean Social Club σπίτι, κουζίνα και μνήμη για μια ολόκληρη κοινότητα.
THE LIFO TEAM
Δέκα Basquiat, 500 εκατομμύρια δολάρια και ένας δισεκατομμυριούχος μπροστά στο Skull

Πολιτισμός / Δέκα Basquiat, 500 εκατομμύρια δολάρια και ένας δισεκατομμυριούχος μπροστά στο Skull

Στο Pérez Art Museum Miami, δέκα έργα του Jean-Michel Basquiat από τη συλλογή του Ken Griffin παρουσιάζονται δημόσια, αλλά η έκθεση μοιάζει να μιλά όσο για τον ίδιο τον καλλιτέχνη, τόσο και για την εξουσία της σύγχρονης αγοράς τέχνης
THE LIFO TEAM
Η Ευρώπη προσπαθεί να συναρμολογήσει τον χαμένο «Δον Κιχώτη» του Όρσον Γουέλς

Πολιτισμός / Αναζητώντας το φάντασμα του «Δον Κιχώτη» του Όρσον Γουέλς

Ευρωπαϊκές ταινιοθήκες επιχειρούν να ανασυνθέσουν το ανολοκλήρωτο όνειρο ζωής του Όρσον Γουέλς: έναν «Δον Κιχώτη» που γυριζόταν για σχεδόν τρεις δεκαετίες και έμεινε θρύλος ακριβώς επειδή δεν τελείωσε ποτέ.
THE LIFO TEAM
Τα σώματα που δουλεύουν: οι άνθρωποι του OnlyFans έξω από την οθόνη

Πολιτισμός / «Όλοι θα πεθάνουμε, οπότε κάν’ το»: οι άνθρωποι του OnlyFans έξω από την οθόνη

Το New Yorker φωτογραφίζει τους ανθρώπους του OnlyFans πέρα από το σκάνδαλο και το εύκολο ηθικό σοκ: σώματα που δουλεύουν, πληρώνονται, επιθυμούν και επιβιώνουν στην οικονομία της οικειότητας.
THE LIFO TEAM
 
 