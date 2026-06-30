Daveigh Chase: Έγινε γνωστή η αιτία θανάτου της ηθοποιού που χάρισε τη φωνή της στη Lilo

Η Daveigh Chase, η ηθοποιός που έγινε γνωστή ως η φωνή της Λίλο στο «Lilo & Stitch» και για τον ρόλο της Σαμάρα στο «The Ring», πέθανε από AIDS, σύμφωνα με την Ιατροδικαστική Υπηρεσία της Κομητείας του Λος Άντζελες. Ήταν 35 ετών.

Η Chase, που ήταν επίσης γνωστή ως Daveigh Schwallier, πέθανε στις 16 Ιουνίου σε νοσοκομείο του Λος Άντζελες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ιατροδικαστικής υπηρεσίας, ο θάνατός της χαρακτηρίστηκε φυσικός, ενώ ως σημαντική συνυπάρχουσα κατάσταση καταγράφηκε η χρόνια χρήση πολλαπλών ουσιών. Η αναλυτική έκθεση για την υπόθεση δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί.

Όταν ο πατέρας της, John David Schwallier, είχε αρχικά επιβεβαιώσει τον θάνατό της στην εφημερίδα New York Times, είχε αναφέρει ότι η κόρη του πέθανε από επιπλοκές βακτηριακής μηνιγγίτιδας και λοίμωξης στο αίμα. Είχε επίσης πει ότι η Chase ήταν άστεγη πριν από τον θάνατό της και ζούσε στο Λος Άντζελες με τον σύντροφό της, κοντά στο νοσοκομείο όπου πέθανε.

Η Daveigh Chase είχε αρχίσει να εργάζεται ως παιδί ηθοποιός και, το 2002, συνδέθηκε με δύο πολύ διαφορετικές εικόνες της αμερικανικής ποπ κουλτούρας. Στο «Lilo & Stitch» δάνεισε τη φωνή της στη Λίλο, το ορφανό κορίτσι από τη Χαβάη που φέρνει στο σπίτι τον Stitch, έναν μικρό μπλε εξωγήινο τον οποίο περνά για σκύλο.

Την ίδια χρονιά, στο «The Ring», υποδύθηκε τη Σαμάρα Μόργκαν, το τρομακτικό παιδί με τα μακριά μαλλιά που βγαίνει μέσα από την οθόνη της τηλεόρασης και έγινε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες εικόνες του αμερικανικού τρόμου των early 00s.

Είχε επίσης εμφανιστεί στο «Donnie Darko», στον ρόλο της Samantha Darko, και αργότερα στη σειρά του HBO «Big Love», όπου υποδύθηκε τη Rhonda Volmer. Μετά τα μέσα της δεκαετίας του 2010, απομακρύνθηκε σταδιακά από την υποκριτική.

με στοιχεία από NYT