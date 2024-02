Δαιμονισμοί, πλημμύρες και Βιμ Βέντερς από αύριο στους κινηματογράφους

Έχουμε δει ήδη τρεις από τις πέντε υποψήφιες ταινίες για το Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας, το Ζone of Interest, που παίζεται ακόμα στις αίθουσες, το Τeachers’ Lounge, που πλέον μπορείτε να δείτε στο Cinobo, και τo Society of the Snow, που προβάλλεται αποκλειστικά στο Netflix.

Το Perfect Days του Βιμ Βέντερς είναι η τέταρτη και κυκλοφορεί από αύριο, με το Ιο Capitano του Ματέο Γκαρόνε να μας δίνει ραντεβού τον Μάρτιο. Ο Γερμανός δημιουργός ταξίδεψε μέχρι το Τόκιο και άλλαξε τον αέρα του, με ένα μινιμαλιστικό δράμα που αποτελεί την καλύτερη ταινία του εδώ και δεκαετίες, τουλάχιστον στο πεδίο της μυθοπλασίας.

Το Perfect Days του Βιμ Βέντερς είναι η τέταρτη και κυκλοφορεί από αύριο, με το Ιο Capitano του Ματέο Γκαρόνε να μας δίνει ραντεβού τον Μάρτιο.

Κυκλοφορεί επίσης το When Evil Lurks, ένα φιλμ τρόμου ανατριχιαστικό, μα ηθικά επαίσχυντο, αποτελεσματικό, μα επιτηδευμένα αποκρουστικό. Σε κάθε περίπτωση, μια ταινία που οι φαν του είδους δεν πρέπει να χάσουν, με μια σκηνή που ποτέ δεν θα ξεχάσουν.

Mια ταινία που οι φαν του είδους δεν πρέπει να χάσουν, με μια σκηνή που ποτέ δεν θα ξεχάσουν.

Για εκείνους που αναζητούν σινεμά δράσης, δυο ταινίες διεκδικούν το εισιτήριό τους.

Το Land of Bad διαθέτει Ράσελ Κρόου και δυο αδερφούς Χέμσγουορθ, το Red Right Hand βραχνό Ορλάντο Μπλουμ και πολύ κακιά Άντι ΜακΝτάουελ. Κανένα τους δεν ξεχωρίζει, αλλά το πρώτο κερδίζει κατά κράτος το δεύτερο, μια βιντεοπεριπέτεια άνευ κινηματογραφικού στιλ και αίσθησης του γούστου.

Το End we start From είναι ακόμα μια ταινία γύρω από ένα πιθανό τέλος του κόσμου, το οποίο εδώ έρχεται με τη μορφή πλημμύρας, λόγω της κλιματικής αλλαγής. Κάποιοι σινεφίλ θα βρουν γοητευτική την επιλογή οι πιο δραματικές σκηνές να συμβαίνουν εκτός κάδρου ή εκτός σκηνής, κάποιοι θα τη λογαριάσουν για αντι-δραματική, όλοι θα συμφωνήσουν ότι η Τζόντι Κόμερ είναι υποκριτικός θησαυρός.

Τέλος, προβάλλεται και το ελληνικό ντοκιμαντέρ η Μητέρα του Σταθμού με αντικείμενο τη γυναικεία εμπειρία της μετεμφυλιακής μετανάστευσης.