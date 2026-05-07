«Dai Dai»: Η Shakira αποκάλυψε το νέο τραγούδι του Μουντιάλ 2026

Η Shakira ανακοίνωσε ότι επιστρέφει με νέο τραγούδι για το Μουντιάλ, παρουσιάζοντας teaser του «Dai Dai», το οποίο η FIFA περιγράφει ως το επίσημο τραγούδι του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Η Κολομβιανή τραγουδίστρια δημοσίευσε στα social media βίντεο διάρκειας ενός λεπτού από το στάδιο Μαρακανά στο Ρίο ντε Τζανέιρο, γράφοντας: «Από το στάδιο Μαρακανά, εδώ είναι το “Dai Dai”, το επίσημο τραγούδι του Μουντιάλ 2026». Στην ανάρτησή της έκανε επίσης αναφορά στον Afrobeats καλλιτέχνη Burna Boy, ο οποίος συμμετέχει στο κομμάτι.

Στο βίντεο, η Σακίρα εμφανίζεται στον αγωνιστικό χώρο του ιστορικού γηπέδου μαζί με χορευτές, ερμηνεύοντας στίχους στα αγγλικά. Το πλήρες τραγούδι αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 14 Μαΐου.

Η διοργάνωση του Μουντιάλ 2026 θα ξεκινήσει στις 11 Ιουνίου με τον αγώνα Μεξικό – Νότια Αφρική στο στάδιο Αζτέκα της Πόλης του Μεξικού, ενώ ο τελικός θα διεξαχθεί στις 19 Ιουλίου στο MetLife Stadium στο Νιου Τζέρσεϊ.

Η Σακίρα έχει συνδεθεί έντονα με το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου, καθώς το «Waka Waka (This Time for Africa)» αποτέλεσε το επίσημο τραγούδι του Μουντιάλ 2010 στη Νότια Αφρική και εξελίχθηκε σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες επιτυχίες στην ιστορία του θεσμού.

Το νέο «Dai Dai» δεν σχετίζεται με τον επίσημο ύμνο της Coca-Cola για το Μουντιάλ 2026, ο οποίος βασίζεται σε νέα εκδοχή του «Jump» των Van Halen με τη συμμετοχή του J Balvin, του Travis Barker, της Amber Mark και του κιθαρίστα Steve Vai.

Με πληροφορίες από Associated Press