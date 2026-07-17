The Cure: Ο Ρόμπερτ Σμιθ χλευάζει τον Ινφαντίνο για το μουσικό σόου στον τελικό του Μουντιάλ

Ο Ρόμπερτ Σμιθ των Cure επιτέθηκε με ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα στην απόφαση της FIFA να διοργανώσει για πρώτη φορά μουσικό σόου στο ημίχρονο του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου, κατηγορώντας την παγκόσμια ομοσπονδία ότι μετατρέπει τον σημαντικότερο ποδοσφαιρικό αγώνα σε θέαμα αμερικανικού τύπου.

Το σόου θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στο στάδιο MetLife του Νιου Τζέρσεϊ, στη διάρκεια του τελικού ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή. Την καλλιτεχνική επιμέλεια έχει αναλάβει ο Κρις Μάρτιν των Coldplay, ενώ θα εμφανιστούν η Μαντόνα, η Σακίρα, ο Τζάστιν Μπίμπερ και το k-pop συγκρότημα BTS.

Σε ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό των Cure στο Instagram, ο Σμιθ παρέθεσε τις ανακοινώσεις για το πρόγραμμα και ειρωνεύτηκε τον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, χρησιμοποιώντας ένα υβριστικό λογοπαίγνιο με το όνομά του, αποκαλώντας τον «Gianni Infantosser». Πρόκειται για αναφορά στον βρετανικό υβριστικό όρο «tosser». Έκλεισε την ανάρτηση με μια κραυγή αγανάκτησης και τις φράσεις «άρτος και θεάματα» και «παρακαλώ, απλώς φύγετε», μαζί με ακόμη πιο προσβλητικούς χαρακτηρισμούς.

Ο ίδιος διευκρίνισε αργότερα ότι η κριτική του δεν στρεφόταν εναντίον του Κρις Μάρτιν ή των καλλιτεχνών που θα εμφανιστούν. Όπως εξήγησε, τον ενοχλεί η ίδια η ιδέα ενός μουσικού θεάματος στο ημίχρονο του τελικού, καθώς και η κατεύθυνση που έχει επιλέξει η FIFA.

«Άρτος και θεάματα»

Η συγκεκριμένη φράση προέρχεται από τον Ρωμαίο ποιητή Ιουβενάλη και περιγράφει την προσπάθεια των ισχυρών να αποσπούν την προσοχή του κοινού με εύπεπτο θέαμα. Ο Σμιθ συνόδευσε την ανάρτηση με τη γνωστή φωτογραφία «Pale Blue Dot» της NASA, στην οποία η Γη εμφανίζεται ως μια απειροελάχιστη κουκκίδα στο διάστημα.

Η FIFA παρουσιάζει το πρόγραμμα ως μια διοργάνωση που θα συνδυάσει το ποδόσφαιρο με τη μουσική. Το σόου αναμένεται να διαρκέσει περίπου 11 λεπτά, αλλά μαζί με την εγκατάσταση και την απομάκρυνση της σκηνής το διάλειμμα μπορεί να φτάσει τα 25 έως 30 λεπτά.

Η FIFA υπερασπίζεται το νέο θέαμα

Η διοργάνωση του σόου έχει διχάσει τους φιλάθλους. Ορισμένοι το αντιμετωπίζουν ως μια πρόσθετη μουσική εκδήλωση, ενώ άλλοι θεωρούν ότι η FIFA υιοθετεί το αμερικανικό πρότυπο του Super Bowl και αλλοιώνει τον χαρακτήρα του ποδοσφαίρου.

Η παγκόσμια ομοσπονδία υποστηρίζει ότι το πρόγραμμα δεν έχει μόνο ψυχαγωγικό χαρακτήρα. Τα έσοδα θα ενισχύσουν ένα διεθνές ταμείο που χρηματοδοτεί εκπαιδευτικά και αθλητικά προγράμματα για παιδιά. Στόχος είναι να συγκεντρωθούν 100 εκατ. δολάρια, ενώ η FIFA δηλώνει ότι έχει ήδη εξασφαλίσει περισσότερα από 50 εκατ. δολάρια. Για κάθε εισιτήριο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ένα δολάριο διατίθεται στο ταμείο.

Ο τελικός της 19ης Ιουλίου ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή θα είναι ο πρώτος στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου με μουσικό πρόγραμμα στο ημίχρονο.

Με πληροφορίες από Euronews



