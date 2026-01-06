Critics’ Choice Awards 2026: Στην κορυφή το One Battle After Another, ξεχώρισαν The Pitt και Adolescence

Το One Battle After Another του Πολ Τόμας Άντερσον ήταν ο μεγάλος νικητής στη φετινή απονομή των Critics’ Choice Awards, που πραγματοποιήθηκε στο Barker Hangar της Σάντα Μόνικα, με παρουσιάστρια την κωμικό Chelsea Handler.

Η ανατρεπτική κωμωδία με πρωταγωνιστή τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο απέσπασε, πέρα από το βραβείο Καλύτερης Ταινίας, και δύο από τις κορυφαίες διακρίσεις της βραδιάς, Σκηνοθεσία και Διασκευασμένο Σενάριο, που πήγαν στον Πολ Τόμας Άντερσον.

Σημαντική παρουσία είχαν επίσης τα Frankenstein και Sinners, που συγκέντρωσαν από τέσσερα βραβεία. Το Frankenstein διακρίθηκε και στις τεχνικές κατηγορίες, ενώ το Sinners τιμήθηκε, μεταξύ άλλων, για το πρωτότυπο σενάριο, το casting και τη μουσική του.

Στην τηλεόραση, το Adolescence κέρδισε τέσσερις διακρίσεις, ανάμεσά τους και το βραβείο Καλύτερης Μίνι Σειράς, με τα ερμηνευτικά βραβεία στις σχετικές κατηγορίες να πηγαίνουν στους Στίβεν Γκρέιαμ, Όουεν Κούπερ και Έριν Ντόχερτι. Καλύτερη Δραματική Σειρά αναδείχθηκε το The Pitt, που βράβευσε και τους Νόα Γουάιλι και Κάθριν ΛαΝάσα, ενώ Καλύτερη Κωμική Σειρά ήταν το The Studio, με διακρίσεις για τους Σεθ Ρόγκεν και Άικ Μπάρινχολτζ.

Στις ερμηνείες του κινηματογράφου, η Τζέσι Μπάκλεϊ και ο Τιμοτέ Σαλαμέ κέρδισαν τα βραβεία Α’ Γυναικείου και Α’ Ανδρικού Ρόλου, ενώ η Έιμι Μάντιγκαν και ο Τζέικομπ Ελόρντι διακρίθηκαν στους δεύτερους ρόλους. Ακολουθεί η πλήρης λίστα των νικητών.

Ο Τζέικομπ Ελόρντι στην απονομή των Critics’ Choice Awards / Φωτ: EPA

Κινηματογράφος

Καλύτερη Ταινία – One Battle After Another

Καλύτερη Σκηνοθεσία – Paul Thomas Anderson (One Battle After Another)

Α’ Ανδρικός Ρόλος – Timothée Chalamet (Marty Supreme)

Α’ Γυναικείος Ρόλος – Jessie Buckley (Hamnet)

Β’ Ανδρικός Ρόλος – Jacob Elordi (Frankenstein)

Β’ Γυναικείος Ρόλος – Amy Madigan (Weapons)

Καλύτερος Νεαρός Ηθοποιός ή Ηθοποιός – Miles Caton (Sinners)

Καλύτερο Πρωτότυπο Σενάριο – Ryan Coogler (Sinners)

Καλύτερο Διασκευασμένο Σενάριο – Paul Thomas Anderson (One Battle After Another)

Καλύτερο Casting και Ensemble – Francine Maisler (Sinners)

Καλύτερη Κωμωδία – The Naked Gun

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων – KPop Demon Hunters

Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία – The Secret Agent

Καλύτερη Φωτογραφία – Adolpho Veloso (Train Dreams)

Καλύτερη Μουσική – Ludwig Göransson (Sinners)

Καλύτερο Τραγούδι – “Golden” (KPop Demon Hunters)

Τηλεόραση

Δραματικές σειρές

Καλύτερη Δραματική Σειρά – The Pitt

Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά – Noah Wyle (The Pitt)

Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Δραματική Σειρά – Rhea Seehorn (Pluribus)

Β’ Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά – Tramell Tillman (Severance)

Β’ Γυναικείος Ρόλος σε Δραματική Σειρά – Katherine LaNasa (The Pitt)

Κωμικές σειρές

Καλύτερη Κωμική Σειρά – The Studio

Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Κωμική Σειρά – Seth Rogen (The Studio)

Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Κωμική Σειρά – Jean Smart (Hacks)

Β’ Ανδρικός Ρόλος σε Κωμική Σειρά – Ike Barinholtz (The Studio)

Β’ Γυναικείος Ρόλος σε Κωμική Σειρά – Janelle James (Abbott Elementary)

Μίνι σειρές και τηλεταινίες

Καλύτερη Μίνι Σειρά – Adolescence

Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Μίνι Σειρά – Stephen Graham (Adolescence)

Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Μίνι Σειρά – Sarah Snook (All Her Fault)

Β’ Ανδρικός Ρόλος σε Μίνι Σειρά – Owen Cooper (Adolescence)

Β’ Γυναικείος Ρόλος σε Μίνι Σειρά – Erin Doherty (Adolescence)

Καλύτερη Ταινία για Τηλεόραση – Bridget Jones: Mad About the Boy

Καλύτερη Σειρά Κινουμένων Σχεδίων – South Park

Τεχνικά βραβεία και άλλες κατηγορίες

Σχεδιασμός Παραγωγής – Frankenstein

Κοστούμια – Frankenstein

Μοντάζ – F1

Οπτικά Εφέ – Avatar: Fire and Ash

Ήχος – F1

Μακιγιάζ και Κομμώσεις – Frankenstein

Καλύτερο Talk Show – Jimmy Kimmel Live!

Καλύτερη Ξενόγλωσση Σειρά – Squid Game

