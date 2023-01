Critics‘ Choice Awards 2023: Κέιτ Μπλάνσετ και Μπρένταν Φρέιζερ οι μεγάλοι νικητές- Η λίστα με όλα τα βραβεία

Ολοκληρώθηκε χθες στο Λος Άντζελες η 28η τελετή απονομής των Critics' Choice Awards σε μία λαμπερή βραδιά που τίμησε τις καλύτερες κινηματογραφικές παραγωγές και τηλεοπτικές σειρές.

Στους κερδισμένους της βραδιάς ο Μπρένταν Φρέιζερ, ο οποίος με την ερμηνεία του στην ταινία του Ντάρεν Αρονόφσκι «Η Φάλαινα» έκανε ένα δυναμικό comeback κερδίζοντας το βραβείο του καλύτερου ηθοποιού.

Το «Everything Everywhere All at Once» των Daniel Kwan και Daniel Scheinert κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας ενώ η Κέιτ Μπλάνσετ κέρδισε το βραβείο καλύτερης ηθοποιού για την ερμηνεία της στην ταινία του Todd Field, «Tár».

Αναλυτικά η λίστα με τους νικητές:

Κινηματογράφος



Καλύτερη ταινία: Everything Everywhere All at Once



Καλύτερος ηθοποιός: Μπρένταν Φρέιζερ- Η Φάλαινα



Καλύτερη ηθοποιός: Κέιτ Μπλάνσετ- Tár

Β' ανδρικού ρόλου: Ke Huy Quan – Everything Everywhere All at Once



Β' Γυναικείου ρόλου: Angela Bassett – Black Panther: Wakanda Forever



Καλύτερου νέου ηθοποιού: Gabriel LaBelle – The Fabelmans



Καλύτερη ομαδική ερμηνεία: Glass Onion: A Knives Out Mystery



Καλύτερη σκηνοθεσία: Daniel Kwan, Daniel Scheinert – Everything Everywhere All at Once

Καλύτερο πρωτότυπο σενάριο: Daniel Kwan, Daniel Scheinert – Everything Everywhere All at Once



Καλύτερο διασκευασμένο σενάριο: Sarah Polley – Women Talking



Καλύτερη φωτογραφία: Claudio Miranda – Top Gun: Maverick



Καλύτερη σκηνογραφία: Florencia Martin, Anthony Carlino – Babylon

Καλύτερο μοντάζ: Paul Rogers – Everything Everywhere All at Once

Καλύτερη ενδυματολογία: Ruth E. Carter – Black Panther: Wakanda Forever



Καλύτερο μακιγιάζ: Elvis



Καλύτερα οπτικά εφέ: Avatar: The Way of Water



Καλύτερη κωμωδία: Glass Onion: A Knives Out Mystery



Καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων: Πινόκιο, Guillermo del Toro

Καλύτερη ξενόγλωσση ταινία: RRR



Καλύτερο τραγούδι: Naatu Naatu – RRR



Καλύτερη πρωτότυπη μουσική: Hildur Guðnadóttir – Tár





Τηλεοπτικές σειρές



Καλύτερη δραματική: Better Call Saul (AMC)



Καλύτερος ηθοποιός σε δραματική σειρά: Bob Odenkirk – Better Call Saul (AMC)

Καλύτερη ηθοποιός σε δραματική σειρά: Zendaya – Euphoria (HBO)



Β' ανδρικός σε δραματική σειρά: Giancarlo Esposito – Better Call Saul (AMC)



Β' γυναικείος σε δραματική σειρά: Jennifer Coolidge – The White Lotus (HBO)



Καλύτερη κωμική σειρά: Abbott Elementary (ABC)



Καλύτερος ηθοποιός σε κωμική σειρά: Jeremy Allen White – The Bear (FX)



Καλύτερη ηθοποιός σε κωμική σειρά: Jean Smart – Hacks (HBO Max)



Β' Ανδρικός σε κωμική σειρά: Henry Winkler – Barry (HBO)



Β' Γυναικείος ρόλος σε κωμική σειρά: Sheryl Lee Ralph – Abbott Elementary (ABC)



Καλύτερη μίνι σειρά: The Dropout (Hulu)



Καλύτερη σειρά για τηλεόραση: Weird: The Al Yankovic Story (The Roku Channel)



Καλύτερος ηθοποιός σε μίνι σειρά για τηλεόραση: Daniel Radcliffe – Weird: The Al Yankovic Story (The Roku Channel)



Καλύτερη ηθοποιός για μίνι σειρά για τηλεόραση: Amanda Seyfried – The Dropout (Hulu)



Β' Ανδρικός ρόλος σε μίνι σειρά για τηλεόραση: Paul Walter Hauser – Black Bird (Apple TV+)



Β' Γυναικείος ρόλος σε μίνι σειρά για τηλεόραση: Niecy Nash-Betts – Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story (Netflix)



Καλύτερη ξενόγλωσση σειρά: Pachinko (Apple TV+)



Καλύτερη σειρά κινουμένων σχεδίων: Harley Quinn (HBO Max)



Καλύτερο talk show: Last Week Tonight with John Oliver (HBO)



Καλύτερο comedy special: Norm Macdonald: Nothing Special (Netflix)

