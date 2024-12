A Complete Unknown: Πώς ο Τιμοτέ Σαλαμέ μεταμορφώθηκε σε Μπομπ Ντίλαν

Εδώ και έξι χρόνια, ο Τιμοτέ Σαλαμέ δουλεύει εντατικά για τη μεγαλύτερη υποκριτική πρόκληση της καριέρας, να υποδυθεί τον Μπομπ Ντίλαν.

Προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της ταινίας «A Complete Unknown», ο Τιμοτέ Σαλαμέ έχει επισκεφθεί το πατρικό σπίτι του Μπομπ Ντίλαν, έχει μάθει να παίζει κιθάρα και φυσαρμόνικα, ενώ έχει εντρυφήσει στη Νέα Υόρκη των αρχών της δεκαετίας του '60, από την οποία αναδύθηκε ο Ντίλαν.

«Αν υποδυθείς οποιοδήποτε πρόσωπο της πραγματικής ζωής, είναι κάτι σαν δώρο. Υπάρχει η πραγματικότητα του πώς συνέβη. Αλλά με έναν μουσικό, η εκπαίδευσή σου γίνεται διπλάσια ή δεκαπλάσια, επειδή δεν υπάρχει μόνο η καταγραφή του τι πέρασε στη δουλειά του, αλλά και το συναίσθημα που μπορεί να σου δώσει ως άνθρωπος - το οποίο για μένα, με τη μουσική του Μπομπ, ήταν εκθετικό» δήλωσε ο ταλαντούχος ηθοποιός στο Associated Press.

Ο Σαλαμέ «φτιάχνει» τον Μπομπ Ντίλαν του εδώ και τόσο καιρό που τον έχουν δει να παίζει τραγούδια του Ντίλαν ενώ ήταν ντυμένος Γουίλι Γουόνκα, και στα γυρίσματα της ταινίας Dune. Ο συμπρωταγωνιστής του στο Dune, Όσκαρ Άιζακ -ο οποίος έπαιξε περίφημα έναν φανταστικό μουσικό της folk που μοιάζει με τον Ντίλαν στο Inside Llewyn Davis- δήλωσε πως η πρώτη σκέψη του ακούγοντας τον Σαλαμέ ήταν ότι πρόκειται για «μια πολύ κακή ιδέα».

Σίγουρα ο Άιζακ δεν ήταν ο μόνος που αμφέβαλλε για το αν ο Σαλαμέ, ή οποιοσδήποτε άλλος, θα μπορούσε να ανταποκριθεί αντιμετωπίσει κάποιον τόσο εμβληματικό και αινιγματικό όσο ο Dylan. Αλλά η ερμηνεία του Σαλαμέ -με τραγούδι και κιθάρα- στην ταινία που σκηνοθέτησε ο Τζέιμς Μάνγκολντ, η οποία θα ξεκινήσει να προβάλλεται στους κινηματογράφους στις 25 Δεκεμβρίου, έχει αποσπάσει σχεδόν καθολικούς επαίνους. Ο Σαλαμέ ήταν υποψήφιος για Χρυσή Σφαίρα- αν ήταν υποψήφιος και κέρδιζε στα βραβεία Όσκαρ, ο 28χρονος θα ήταν ο νεότερος νικητής καλύτερου ηθοποιού όλων των εποχών.

Ακόμη και ο Ντίλαν, ο οποίος έδωσε στον Μάνγκολντ σημειώσεις για την ταινία, δήλωσε ότι «ο Τίμι είναι ένας εξαιρετικός ηθοποιός, οπότε είμαι σίγουρος ότι θα είναι απολύτως πιστευτός ως εγώ, ή ένας νεότερος εαυτός μου, ή κάποιος άλλος εαυτός μου».

Ο εν λόγω Ντίλαν στο «A Complete Unknown», που βασίζεται στο βιβλίο του Ελάιτζα Γουόλντ του 2015, «Dylan Goes Electric! Newport, Seeger, Dylan, and the Night That Split the Sixties», είναι ένας νεαρός, μόλις αρχάριος Ντίλαν. Μέχρι το τέλος της ταινίας, η οποία κορυφώνεται στο Newport Folk Festival του 1965, έχει γίνει από λαϊκός μεσσίας σε Ιούδας.

Μεγάλο μέρος της ταινίας έχει να κάνει με το ξεκίνημα της φήμης του Ντίλαν και την απόρριψη των προσδοκιών που είχαν οι άλλοι για εκείνον. Για τον Σαλαμέ ήταν ενδυναμωτικό να παίζει κάποιον «που πραγματικά απέκρουε κάθε πίεση».

Όλα αυτά τα χρόνια που δούλευε την ερμηνεία του, ο Σαλαμέ δεν συναντήθηκε ποτέ με τον Ντίλαν. Αν τον συναντούσε θα ήθελε να του πει «ευχαριστώ». «Όχι ευχαριστώ για την ευκαιρία να συναντηθούμε ή ευχαριστώ για την ευκαιρία να παίξω τον ρόλο. Ευχαριστώ για τη μουσική, την τέχνη και το έργο του», είπε χαρακτηριστικά.

Με πληροφορίες από Associated Press