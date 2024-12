«A Complete Unknown»: Πώς ο Τιμοτέ Σαλαμέ έμαθε να τραγουδάει σαν τον Μπομπ Ντίλαν

Μεταξύ των πολλών μεγάλων τραγουδιστών που η ζωή τους έχει γίνει βιβλίο ή ταινία, ο Μπομπ Ντίλαν αποτελεί ίσως την πιο δύσκολη περίπτωση και αυτό έρχεται να αποδείξει η ταινία «A Complete Unknown».

Πώς όμως ο Τιμοτέ Σαλαμέ κατάφερε να μοιάσει στον Μπόμπ Ντίλαν; Αρχικά είχε τη βοήθεια ενός διάσημου «προπονητή» τραγουδιού. Ο Eric Vetro είναι γνωστός ως coach των πιο διάσημων τραγουδιστριών της pop. Με τον Τιμοτέ Σαλαμέ, η δουλειά του ήταν να μπορέσει να του μεταδώσει την απογυμνωμένη ειλικρίνεια μιας από τις πιο ξεχωριστές φωνές της αμερικανικής μουσικής. Για τον 28χρονο μαθητή του, ο Vetro λέει: «Ήταν πραγματικά ενθουσιασμένος που θα μπορούσε να παρουσιάσει αυτή τη μουσική και αυτούς τους στίχους σε μια νέα γενιά».

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ, ο οποίος έχει πει ότι γνώριζε ελάχιστα για τον Ντίλαν πριν πάρει τον ρόλο, έγινε αρκετά καλός ώστε να μπορεί να ερμηνεύσει περίπου 35 τραγούδια ζωντανά στην κάμερα, παίζοντας κιθάρα και φυσαρμόνικα. Αυτές οι ερμηνείες του Τιμοτέ Σαλαμέ στο πλατό μπήκαν στο τελικό μοντάζ, λένε οι δημιουργοί της ταινίας.

Οι τυπικοί πελάτες του Vetro είναι αστέρες της ποπ, όπως η Ariana Grande και η Sabrina Carpenter, οι οποίες έχουν συνεργαστεί μαζί του από τότε που ήταν έφηβες. Με τα χρόνια, ωστόσο, ο Vetro ανέπτυξε μια ειδικότητα στο να βοηθά ηθοποιούς να ενσαρκώνουν διάσημους τραγουδιστές. Ετοίμασε την Ρενέ Ζελβέγκερ για να υποδυθεί την Judy Garland και τον Austin Butler για να υποδυθεί τον Έλβις Πρίσλεϊ. Έμαθε στην Αντζελίνα Τζολί πώς να τραγουδάει σαν τον θρύλο της όπερας Μαρία Κάλλας για τη νέα βιογραφική ταινία «Maria» και εκπαίδευσε τον Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ για να υποδυθεί τον Μπρους Σπρίνγκστιν για μια ταινία που ετοιμάζεται τώρα, το «Deliver Me From Nowhere». Για το «A Complete Unknown», ο Vetro συνεργάστηκε επίσης με την ηθοποιό Monica Barbaro, η οποία υποδύεται την Τζόαν Μπαέζ ως το μουσικό και αντίπαλο δέος του Ντίλαν.

Έκανε προετοιμασία για τον ρόλο από το 2018

Γνώρισε για πρώτη φορά τον Τιμοτέ Σαλαμέ ενώ προετοίμαζε τον ηθοποιό για την ταινία «Wonka». Αλλά όταν ήρθε η ώρα να δουλέψουν για τον Ντίλαν, ο Σαλαμέ είχε ήδη κάνει εξάσκηση από το 2018, όταν πήρε τον ρόλο, και είχε επιπλέον χρόνο για να βελτιωθεί χάρη στις καθυστερήσεις λόγω της πανδημίας και της απεργίας του Χόλιγουντ.

«Από όλους τους ηθοποιούς με τους οποίους έχω δουλέψει ποτέ, ο Τιμοτέ Σαλαμέ ήρθε πιο προετοιμασμένος επειδή είχε ήδη ζήσει με τη μουσική του Ντίλαν για πολύ καιρό», δήλωσε ο Vetro.

Για αρκετούς μήνες έκαναν συναντήσεις στο σπίτι του Vetro στο Λος Άντζελες, δουλεύοντας σε ένα ηλιόλουστο δωμάτιο όπου υπάρχει ένα πιάνο και λευκοί τοίχοι γεμάτοι με πλατινένιους δίσκους και άλλα αναμνηστικά από πελάτες, όπως μια κιθάρα από τον Shawn Mendes και δίσκοι από την Katy Perry.

Ο Vetro ξεκίνησε βοηθώντας τον Τιμοτέ Σαλαμέ να εξοικειωθεί περισσότερο με τη φυσική φωνή του στο τραγούδι. Ο ηθοποιός του έδειξε βίντεο από τις μέρες του στο Fiorello H. LaGuardia High School, ένα σχολείο παραστατικών τεχνών στη Νέα Υόρκη, όπου εμφανίστηκε σε μουσικούς ρόλους. Ο Vetro έβαλε τον Τιμοτέ Σαλαμέ να προσεγγίσει τις φωνητικές ρουτίνες με τον τρόπο που θα μπορούσε να το κάνει ένας 20άρης Ντίλαν, συμπεριλαμβανομένων ασκήσεων («may-may-may, nay-nay-nay-nay») που έβγαζαν νότες στη ρινική κοιλότητα.

«Όταν κάποιος μιμείται τον Ντίλαν, αυτό που συχνά χάνει είναι η ειλικρίνεια με την οποία τραγουδάει αυτούς τους στίχους», λέει ο Vetro. «Περνούσε ένα μήνυμα και αυτό ήταν που προσέλκυε τον κόσμο, όχι επειδή έλεγε: «Ω, λατρεύω αυτή τη ρινική φωνή».

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ μελέτησε το παλιό υλικό από τις ερμηνείες του Ντίλαν, καθώς και τη γλώσσα του σώματός και τη στάση του στις συνεντεύξεις Τύπου. «Παρακολουθούσαμε μια συνέντευξη και ο Σαλαμέ άρχιζε να λέει τις ατάκες όπως ακριβώς έκανε ο Μπομπ. Έτσι, στη συνέχεια θα ξεκινούσε να το τραγουδάει όπως ο Μπομπ, αλλά ο Μπομπ της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου», λέει ο Vetro. Αφού ο Τιμοτέ Σαλαμέ έκανε πρόβες τραγουδιών με τον Vetro και άλλους, συμπεριλαμβανομένου του προπονητή κιθάρας Larry Saltzman τις ηχογράφησε σε ένα στούντιο. Το αρχικό σχέδιο ήταν να ενσωματώσει αυτά τα προηχογραφημένα κομμάτια στις σκηνές του, μια τυπική μέθοδος που χρησιμοποιείται στις βιογραφικές ταινίες για λόγους αποτελεσματικότητας και διασφάλισης της ποιότητας. Όμως ο Σαλαμέ είχε ήδη εντρυφήσει αρκετά στα τραγούδια του Ντύλαν, ώστε οι δημιουργοί της ταινίας να αλλάξουν πορεία. Αντί ο ηθοποιός να προσποιείται ότι ερμηνεύει τα κομμάτια, ο Τιμοτέ Σαλαμέ τραγουδούσε και έπαιζε ζωντανά.

Οι ανάμεικτες κριτικές για την ταινία

Αν και οι κριτικές για την ταινία ήταν συνολικά ανάμεικτες, πολλοί κριτικοί φαίνεται να συμφωνούν ότι ο Τιμοτέ Σαλαμέ τα κατάφερε με το ρόλο του σε αυτήν. Μια κριτική του BBC τον αποκάλεσε «απολύτως πιστευτό, καλύτερο από την ίδια την ταινία».

Η υπόθεση περιστρέφεται γύρω από τον τότε 19χρονο μουσικό, καθώς από τη Μινεσότα φτάνει στη Νέα Υόρκη για να δοκιμάσει την τύχη του, μέχρις ότου κατακτήσει την κορυφή. Στιγμή που μετουσιώνεται στην εμβληματική εμφάνισή του στο Newport Folk Festival το 1965.

Κάποιες σκηνές δείχνουν τον Ντίλαν σε κατάσταση συγγραφής, καθώς κομμάτια όπως το «Blowin in the Wind» ξεπηδούν. Το τέχνασμα στην απόδοση του «Song to Woody», λέει ο Mangold, ήταν ότι ο Τιμοτέ Σαλαμέ έπρεπε να ξεκινήσει διστακτικά και μετά να πάρει φόρα. Η μελωδία έπρεπε να είναι ακατέργαστη, επειδή ο Ντίλαν εξακολουθούσε να αναπτύσσει τον ήχο του, αλλά και αρκετά καλή ώστε να προκαλέσει ένα βλέμμα θαυμασμού στα πρόσωπα των ακροατών του, του Guthrie (Scoot McNairy) και του Pete Seeger (Edward Norton). Στο τέλος, ο Σαλαμέ κρατάει μια νότα στη λέξη «come» για περίπου 10 δευτερόλεπτα -διπλάσια ώρα από όση κράτησε ο ίδιος ο Ντίλαν στην αρχική ηχογράφηση του τραγουδιού. Ήταν μια μη προβαρισμένη κίνηση, λέει ο Mangold, που ο ηθοποιός μπορούσε να δοκιμάσει επειδή ερμήνευε το τραγούδι ζωντανά.

Ο Ντίλαν δεν ασχολήθηκε ποτέ με την ερμηνεία του Σαλαμέ

Ο Ντίλαν, ο οποίος σήμερα είναι 83 ετών, δεν ασχολήθηκε ποτέ με την ερμηνεία του Σαλαμέ, λέει ο Mangold, αλλά ο τραγουδιστής εξέτασε το σενάριο. Κύκλωσε τις περιπτώσεις ανθρώπων που τον αποκαλούσαν «Μπομπ» στο σενάριο και το άλλαξε σε «Μπόμπι» για τους περισσότερους χαρακτήρες. Ο Ντίλαν διέγραψε επίσης ένα τμήμα των στίχων του «Masters of War» που παρέλειπε όταν το τραγουδούσε ζωντανά, θυμάται ο σκηνοθέτης. «Έλεγε: Ω, φίλε, ποτέ δεν έκανα αυτόν τον στίχο».

Όταν συναντήθηκαν (σε μια καφετέρια της Σάντα Μόνικα που ήταν κλειστή για το κοινό κατά τη διάρκεια της πανδημίας), ο Ντίλαν είπε ότι η απόφαση να γίνει ηλεκτρικός ο ήχος του στο φεστιβάλ του Νιούπορτ δεν είχε να κάνει τόσο με το να ταρακουνήσει τη μουσική σκηνή, όσο με τη λαχτάρα του για τη συντροφικότητα του να παίζεις σε μια ροκ μπάντα. «Ένιωθε μοναξιά στη σκηνή μόνος του, τραγουδώντας με μια κιθάρα», θυμάται ο Mangold. Αυτή η διαπίστωση βοήθησε στη διαμόρφωση των κλιμακούμενων σκηνών της ταινίας με τον Σαλαμέ ως Ντίλαν να ερμηνεύει ροκ τραγούδια όπως το «Maggie's Farm» και το «Like a Rolling Stone».

Ο Ντίλαν δεν έχει δει την ταινία, σύμφωνα με τον σκηνοθέτη, αλλά σε πρόσφατη ανάρτηση στον λογαριασμό του στο X, ο τραγουδιστής επιδοκίμασε το «A Complete Unknown» («τι τίτλος!») και τον πρωταγωνιστή της, γράφοντας: «Είμαι σίγουρος ότι θα είναι απολύτως πιστευτός ως εγώ. Ή ένας νεότερος εαυτός μου. Ή κάποιος άλλος εαυτός μου».

Mε πληροφορίες από wall Street Journal