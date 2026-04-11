Coachella 2026: Με Σαμπρίνα Κάρπεντερ το «άνοιγμα» του φεστιβάλ - Οι εκπλήξεις στη σκηνή

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ ανέβηκε στη σκηνή του Coachella Valley Music and Arts Festival το βράδυ της Παρασκευής (10/4), ανοίγοντας το ομώνυμο φεστιβάλ

Η 26χρονη τραγουδίστρια ήταν κεντρική καλλιτέχνις της πρώτης ημέρας του φεστιβάλ στο Ίντιο της Καλιφόρνια και παρουσίασε ένα 90λεπτο show με 20 τραγούδια, μετατρέποντας τη σκηνή σε μια δική της εκδοχή του Χόλιγουντ, με μία χαρακτηριστική επιγραφή που έγραφε «Sabrinawood».

Coachella 2026: Ποιοι εμφανίστηκαν στη σκηνή

Η έναρξη της εμφάνισης είχε ένα κινηματογραφικό ύφος, με ένα ασπρόμαυρο φιλμ στο οποίο εμφανιζόταν ο Σαμ Έλιοτ ως αστυνομικός. Στη συνέχεια, το κοινό είδε τον Γουιλ Φέρελ σε ρόλο ηλεκτρολόγου, ενώ η φωνή του Σάμουελ Τζάκσον λειτούργησε ως «πνευματικός οδηγός» του show.

Σε ένα από τα ενδιάμεσα μέρη, η Σούζαν Σάραντον υποδύθηκε μια μεγαλύτερη εκδοχή της Κάρπεντερ, ενώ συμμετείχε και ο ηθοποιός Corey Fogelmanis.

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είμαι η κεντρική καλλιτέχνιδα στο Coachella! Δηλαδή, μπορώ λίγο, αλλά είναι πιο ωραίο να το λέω έτσι», είπε η Σαμπρίνα Κάρπεντερ από τη σκηνή.

Το πρόγραμμα της εμφάνισης περιλάμβανε κυρίως τραγούδια από τα δύο πιο πρόσφατα άλμπουμ της, τα Man's Best Friend και Short 'n Sweet, ενώ ξεχώρισε και η πρώτη ζωντανή εκτέλεση του «We Almost Broke Up Last Night».

Αν και αυτή ήταν η πρώτη φορά που εμφανίστηκε ως κεντρική καλλιτέχνιδα, η Κάρπεντερ είχε κάνει το ντεμπούτο της στο φεστιβάλ το 2024, όταν είχε ερμηνεύσει για πρώτη φορά ζωντανά το «Espresso» την ημέρα της κυκλοφορίας του.

Λίγες ημέρες πριν από την εμφάνισή της, είχε δηλώσει ότι πρόκειται για «το πιο φιλόδοξο σόου» που έχει ετοιμάσει μέχρι σήμερα, σημειώνοντας ότι η προετοιμασία διήρκεσε περίπου επτά μήνες.

Στο φετινό Coachella αναμένονται επίσης εμφανίσεις από καλλιτέχνες όπως ο Τζάστιν Μπίμπερ, η Karol G και ο Anyma.

