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CINEFIX: Οι πιο εντυπωσιακές θερινές προβολές στην ταράτσα του ΕΜΣΤ

Tον Ιούλιο το CINEFIX ανεβάζει τη θερμοκρασία με το HEAT, ένα πρόγραμμα προβολών με σημείο αναφοράς τα ολοένα και πιο θερμά καλοκαίρια μας.

The LiFO team
The LiFO team
CINEFIX: Οι πιο εντυπωσιακές θερινές προβολές στην ταράτσα του ΕΜΣΤ Facebook Twitter
Το Body Heat (1981), σκηνοθετικό ντεμπούτο του Lawrence Kasdan, είναι ένα αισθησιακό νεο-νουάρ θρίλερ που εκτυλίσσεται μέσα σε ένα αποπνικτικό κύμα καύσωνα στη Φλόριντα.
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Το HEAT προσεγγίζει τις υψηλές θερμοκρασίες κυριολεκτικά και μεταφορικά από κάθε πιθανή σκοπιά: καυτά κλίματα, πυρετώδεις επιθυμίες, εγκληματικά πάθη, άγρυπνες νύχτες, επικίνδυνες αποπλανήσεις.

Ένας κινηματογραφικός χωροχρόνος όπου τα σώματα γυαλίζουν από τον ιδρώτα, τα πνεύματα οξύνονται, η άσφαλτος λιώνει και τίποτα δεν μένει δροσερό και κουλ για πολύ.
 
Από αισθησιακά φιλμ νουάρ και κλασικές cult ταινίες, μέχρι φλογερά  αριστουργήματα του καλλιτεχνικού (art-house) κινηματογράφου, το HEAT συγκεντρώνει ταινίες που εκτυλίσσονται σε αποπνικτικές από τη ζέστη πόλεις, σε διαμερίσματα που κολλάνε από την υγρασία, σε φλεγόμενους δρόμους και συναισθηματικά «καζάνια που βράζουν». Ένα σινεμά όπου ο καιρός δεν είναι ποτέ απλώς ο καιρός. Είναι μάλλον ορατή ένταση, απτός πόθος, παραλήρημα, εμμονή.
 
Το κλασικό Χόλιγουντ συναντά τον ευρωπαϊκό μοντερνισμό· το νουάρ αναμετριέται με τον αισθησιακό κινηματογράφο και το υπαρξιακό θρίλερ. Ταινίες από μετρ της ατμόσφαιρας, της επιθυμίας και του κινδύνου, που προβάλλονται με φόντο τα φωτισμένα Αθηναϊκά βράδια του καλοκαιριού.
 
Γιατί κάποιες ταινίες είναι καλύτερο να τις βλέπεις με καύσωνα!

Πέμπτη 2 Ιουλίου στις 21:00

Lawrence Kasdan

Body Heat, 1981
113’

CINEFIX: Οι πιο εντυπωσιακές θερινές προβολές στην ταράτσα του ΕΜΣΤ Facebook Twitter
Το Body Heat (1981), είναι ένα από τα πιο εμβληματικά νεο-νουάρ φιλμ του αμερικανικού κινηματογράφου.

Το Body Heat (1981), σκηνοθετικό ντεμπούτο του Lawrence Kasdan, είναι ένα αισθησιακό νεο-νουάρ θρίλερ που εκτυλίσσεται μέσα σε ένα αποπνικτικό κύμα καύσωνα στη Φλόριντα. Ένας δικηγόρος της επαρχίας, ο Ned Racine, παρασύρεται σε μια παθιασμένη σχέση με τη γοητευτική Matty Walker, σύζυγο ενός πλούσιου επιχειρηματία. Καθώς η παράνομη σχέση τους γίνεται ολοένα και πιο αδιέξοδη, η επιθυμία και η φιλοδοξία τους οδηγούν σε ένα θανάσιμο παιχνίδι εξαπάτησης και προδοσίας, δημιουργώντας ένα από τα πιο εμβληματικά νεο-νουάρ φιλμ του αμερικανικού κινηματογράφου.
Στα αγγλικά με ελληνικούς υπότιτλους.

Πέμπτη 9 Ιουλίου στις 21:00

Spike Lee

Do the Right Thing, 1989
120’

CINEFIX: Οι πιο εντυπωσιακές θερινές προβολές στην ταράτσα του ΕΜΣΤ Facebook Twitter
Το Do the Right Thing (1989) του Spike Lee εκτυλίσσεται κατά τη διάρκεια μιας αποπνικτικά ζεστής ημέρας στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης.

Το Do the Right Thing (1989) του Spike Lee είναι ένα δυναμικό κοινωνικό δράμα που εκτυλίσσεται κατά τη διάρκεια μιας αποπνικτικά ζεστής ημέρας στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης. Καθώς οι φυλετικές και κοινωνικές εντάσεις κλιμακώνονται σε μια πολυπολιτισμική γειτονιά, μια σειρά από καθημερινές συγκρούσεις οδηγεί σε μια εκρηκτική αντιπαράθεση, αναδεικνύοντας ζητήματα ταυτότητας, δικαιοσύνης και συνύπαρξης στη σύγχρονη αμερικανική κοινωνία.
Στα αγγλικά με ελληνικούς υπότιτλους.

Κλείστε τα εισιτήριά σας εδώ
 
Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Λεωφ. Καλλιρόης & Αμβρ. Φραντζή


 

Πολιτισμός

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