«Cinderella's Curse»: Η Σταχτοπούτα γίνεται ταινία τρόμου

Τα κλασικά παιδικά παραμύθια, όπως το Winnie the Pooh και το How the Grinch Stole Christmas, έχουν μετατραπεί (ανεπίσημα) σε αιματοβαμμένες ταινίες τρόμου. Το ίδιο θα συμβεί και με την Σταχτοπούτα.

Η Σταχτοπούτα παίρνει εκδίκηση σε μία νέα ταινία που είναι στα σκαριά με τον τίτλο «Cinderella’s Curse» δηλαδή η Κατάρα της Σταχτοπούτας.

Η ταινία η «Cinderella’s Curse» αναμένεται να κυκλοφορήσει το Οκτώβριο ενώ τα γυρίσματα ξεκινούν τον επόμενο μήνα στη Βρετανία.

Η παραγωγή και σκηνοθεσία της ταινίας είναι της Λουίζα Γουόρεν, το σενάριο του Χάρι Μπόξλεϊ και στο καστ της ταινίας της ChampDog Films, περιλαμβάνονται οι Κέλι Ράιαν Σάνσον, Κρίσι Γουόνα, και Ντάνιελ Σκοτ.

«Αυτή είναι μια απίστευτα μοναδική περιστροφή της ιστορίας της Σταχτοπούτας, που όλοι αγαπάμε και γνωρίζουμε. Θα υπάρξουν μερικοί πραγματικά φρικιαστικοί θάνατοι από τα χέρια της. Πιστεύω ότι τα κυνηγόσκυλα είναι απολαυστικά στη σκοτεινή μου αφήγηση» λέει η σκηνοθέτρια.

Με πληροφορίες του Collider