Charli XCX: Η National Portrait Gallery του Λονδίνου απέκτησε εμβληματική φωτογραφία της τραγουδίστριας

Ένα πορτρέτο της Charli XCX εντάχθηκε στη συλλογή της Εθνικής Πινακοθήκης Πορτρέτων (National Portrait Gallery) του Λονδίνου, την ίδια εβδομάδα που η τραγουδίστρια κυκλοφορεί ακόμη ένα άλμπουμ μέσα στην ίδια χρονιά, το οποίο αναμένεται να φτάσει στην κορυφή των βρετανικών charts.

Η φωτογραφία, στην οποία η Charli XCX απεικονίζεται να ακουμπά σε έναν τοίχο φορώντας λευκό crop top και ξεκούμπωτο μαύρο τζιν, τραβήχθηκε το 2024 από τη Βρετανίδα φωτογράφο Harley Weir.

Αποτέλεσε μία από τις πιο χαρακτηριστικές εικόνες της προώθησης του άλμπουμ Brat, αποτυπώνοντας το αχαλίνωτο ύφος και τη συναισθηματική ειλικρίνεια που χαρακτηρίζουν τη μουσική της.

Ανακοινώνοντας την απόκτηση του έργου, η Εθνική Πινακοθήκη Πορτρέτων χαρακτήρισε τη Charli XCX «ως μία από τις καλλιτέχνιδες που καθορίζουν την εποχή μας».

Η φωτογραφία θα εκτεθεί στον χώρο History Makers Now της Πινακοθήκης, ο οποίος είναι αφιερωμένος σε προσωπικότητες που έχουν διαμορφώσει τον σύγχρονο πολιτισμό. Η αγορά του έργου χρηματοδοτήθηκε μέσω δωρεάς του Bukhman Foundation.

Charli XCX photo purchased by National Portrait Gallery https://t.co/wgUkGTXUYa — BBC News (UK) (@BBCNews) July 27, 2026

Το όγδοο άλμπουμ της Charli XCX, Music, Fashion, Film, κυκλοφόρησε την προηγούμενη Παρασκευή

Επαινώντας το πορτρέτο, η ανώτερη επιμελήτρια της Πινακοθήκης, Brandei Estes, δήλωσε:

«Η Harley Weir έχει αναπτύξει μια ξεχωριστή φωτογραφική γλώσσα που συνδυάζει την οικειότητα με μια ισχυρή αίσθηση παρουσίας.

Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που αποκτούμε αυτό το εντυπωσιακό πορτρέτο της Charli XCX, το οποίο αποτυπώνει μία από τις σημαντικότερες πολιτιστικές προσωπικότητες της γενιάς της.»

Το όγδοο άλμπουμ της Charli XCX, Music, Fashion, Film, κυκλοφόρησε την Παρασκευή, αποσπώντας αρκετά θετικές κριτικές.

Με βασικά στοιχεία τις αποδομημένες κιθαριστικές λούπες και τις μελωδίες με έντονο ηλεκτρονικό χαρακτήρα, το άλμπουμ βρίσκει την καλλιτέχνιδα να εξερευνά τη σχέση της με την τέχνη και τη διασημότητα, μετά την επιτυχία του Brat, που τη μετέτρεψε από αγαπημένη των εναλλακτικών μουσικών κύκλων σε σταρ της mainstream σκηνής.

Οι New York Times χαρακτήρισαν τον δίσκο «σκόπιμα αιχμηρό και απολαυστικά ακατέργαστο», ενώ το περιοδικό DIY περιέγραψε το άλμπουμ διάρκειας 29 λεπτών ως «έναν ειλικρινή και εσωστρεφή θρίαμβο».

Τη Δευτέρα, η Official Charts Company ανακοίνωσε ότι το άλμπουμ βρίσκεται σε τροχιά κατάκτησης της πρώτης θέσης στα βρετανικά charts αυτής της εβδομάδας, ξεπερνώντας στον ανταγωνισμό τους Snow Patrol, τη Shania Twain και τους The Strokes.

Εφόσον διατηρήσει τις πωλήσεις του, θα αποτελέσει το τέταρτο άλμπουμ της Charli XCX που κατακτά την κορυφή στο Ηνωμένο Βασίλειο και το δεύτερο μέσα στο 2026, μετά το soundtrack της ταινίας Wuthering Heights, το οποίο είχε βρεθεί στην πρώτη θέση τον Φεβρουάριο.

Το Σαββατοκύριακο, η τραγουδίστρια κυκλοφόρησε τρεις b-sides στο iTunes, στο πλαίσιο της deluxe έκδοσης του άλμπουμ.

Charli XCX: «Δημιούργησα b-sides για κάθε τραγούδι που κυκλοφόρησε πριν από το Music, Fashion, Film»

Η ίδια είχε δηλώσει στο παρελθόν στους θαυμαστές της ότι τα συγκεκριμένα τραγούδια «δεν θα ανέβουν ποτέ στις πλατφόρμες streaming», ωστόσο παραδέχθηκε ότι άλλαξε «με βαριά καρδιά» γνώμη, έπειτα από την επιμονή του κοινού να τα ακούσει.

«Δημιούργησα b-sides για κάθε τραγούδι που κυκλοφόρησε πριν από το Music, Fashion, Film, γιατί μου φαινόταν φυσικό να συνοδεύεται το καθένα από ένα αντίστοιχο κομμάτι, κάτι που βρίσκεται κοντά στο άλμπουμ, χωρίς όμως να αποτελεί πραγματικό μέρος του», έγραψε στο Instagram.

«Παραδοσιακά, τα b-sides συχνά γίνονται αγαπημένα των θαυμαστών... και στην περίπτωση ορισμένων από αυτά τα τραγούδια του άλμπουμ, αυτό αποδείχθηκε αληθινό.

Ήμουν αποφασισμένη να μην τα διαθέσω στις υπηρεσίες streaming, γιατί ένιωθα ότι κάτι τέτοιο θα αντέβαινε στη συνολική φιλοσοφία αυτών των τραγουδιών. Ξέρω όμως ότι όλοι τα θέλατε πραγματικά, γι' αυτό και, έστω με βαριά καρδιά, τα ανέβασα στο iTunes, χαχα.»

Οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν ζωντανά το νέο της υλικό τον επόμενο μήνα, όταν η Charli XCX θα είναι μία από τις βασικές headliners του φεστιβάλ Reading & Leeds.

Με πληροφορίες από BBC