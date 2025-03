Chappell Roan: «Υπάρχει ένας νέος δρόμος για τα κορίτσια που σπάνε τους κανόνες»

Από ένα ανερχόμενο όνομα στην ποπ σκηνή, σε βραβευμένη στα Grammy και σύμβολο του queer αυτοπροσδιορισμού, η Chappell Roan δηλώνει χωρίς περιστροφές πως ο πυρήνας της καλλιτεχνικής της ταυτότητας συνοψίζεται σε μία λέξη: αφοβία.

Μιλώντας στο BBC Radio 1 και στον Jack Saunders, η 27χρονη τραγουδίστρια, γνωστή από το hit Pink Pony Club, εξηγεί πως δεν φοβάται να «παραβιάσει τους κανόνες» – είτε πρόκειται για τη σκηνική της παρουσία, είτε για τη μουσική της, είτε για τις δημόσιες παρεμβάσεις της σε κοινωνικά ζητήματα.

«Αυτό είναι κάτι που χρειαζόμαστε σήμερα», λέει. «Το να μπορούμε να σπάμε τους κανόνες».

Στο πλευρό της Chappell Roan, δύο ακόμη γυναίκες καλλιτέχνες της νέας ποπ γενιάς που ξεχωρίζουν για τη διαφορετικότητά τους: Charli XCX και Sabrina Carpenter. Οι τρεις τους πρόκειται να συμπράξουν ως headliners στο φετινό Primavera Sound Festival στη Βαρκελώνη, και η Roan τις αποκαλεί χαριτολογώντας «οι Powerpuff Girls της ποπ».

«Δεν κάναμε τα άλμπουμ μας σκεπτόμενες τι θα αλλάξει τη μουσική», λέει. «Απλώς φτιάξαμε μουσική που μας ξετρέλανε. Κι αυτό λειτούργησε, γιατί κάναμε το δικό μας».

Η Chappell Roan έχει απασχολήσει τα media και πέρα από τη μουσική της: έχει βριστεί με παπαράτσι στο κόκκινο χαλί, έχει καταγγείλει την τοξική συμπεριφορά οπαδών, έχει ακυρώσει εμφανίσεις τελευταία στιγμή, ενώ μουσικός παραγωγός την έχει χαρακτηρίσει «ανειλικρινή» επειδή ζήτησε περισσότερη στήριξη από τις δισκογραφικές εταιρείες για νέους καλλιτέχνες.

Ωστόσο, το ντεμπούτο άλμπουμ της The Rise and Fall of a Midwest Princess της χάρισε τον τίτλο του καλύτερου νέου καλλιτέχνη στα Grammy και τη διάκριση Sound of 2025 από το BBC Radio 1.

Στο ίδιο φεστιβάλ θα εμφανιστούν και οι Charli XCX, με το βραβευμένο άλμπουμ Brat, και η Sabrina Carpenter, της οποίας τα Espresso και Please Please Please έσπασαν ρεκόρ πωλήσεων και ραδιοφωνικών μεταδόσεων.

Οι συγκρίσεις με τη Lady Gaga είναι αναπόφευκτες – και η Chappell Roan δεν τις αποποιείται. Αντιθέτως, τη θεωρεί καλλιτεχνικό της πρότυπο.

«Ένα από τα πρώτα τραγούδια που κατέβασα στο iPod μου ήταν το Bad Romance», θυμάται. Ωστόσο, το βίντεο του Alejandro ήταν εκείνο που της άνοιξε νέους δρόμους έκφρασης – παρόλο που, όπως λέει, «νόμιζα ότι αμαρτάνω σαν χριστιανή όταν το έβλεπα».

«Αναρωτιόμουν “είναι αυτό αμαρτία;”. Και μετά ένιωσα μια φωτιά μέσα μου και σκέφτηκα: όχι, αυτό είναι ο δικός μου παράδεισος. Εδώ ανήκω».

Η Chappell Roan δεν βλέπει τη δική της επιτυχία ως μεμονωμένο φαινόμενο. Αντιθέτως, υποστηρίζει ότι μαζί με την Charli και τη Sabrina, εκπροσωπούν μια νέα γενιά ποπ σταρ που δεν φοβάται να είναι θορυβώδης, τολμηρή, ανεξάρτητη.

«Ας ανοίξουμε έναν νέο δρόμο για τα κορίτσια που θέλουν να σπάνε τα όρια», δηλώνει. Και όλα δείχνουν πως δεν πρόκειται να σταματήσει να το κάνει.

Με πληροφορίες από BBC