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«Cats: The Jellicle Ball»: Ολοκληρώνεται πρόωρα το μιούζικαλ στο Μπρόντγουεϊ

Η αναβίωση του μιούζικαλ «Cats» του Άντριου Λόιντ Γουέμπερ θα πραγματοποιήσει την τελευταία της παράσταση στο θέατρο Broadhurst το βράδυ του Σαββάτου 8 Αυγούστου

The LiFO team
The LiFO team
CATS MUSICAL ΚΑΤΕΒΑΖΕΙ ΑΥΛΑΙΑ ΜΠΡΟΝΤΓΟΥΕΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ Facebook Twitter
Φωτ: EPA
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Οι διθυραμβικές κριτικές, οι ικανοποιητικές πωλήσεις εισιτηρίων και η αναγνώριση στα βραβεία Tony δεν ήταν αρκετά για να αποτρέψουν το μιούζιαλ Cats: The Jellicle Ball από το να ολοκληρώσει πρόωρα την πορεία του στο Μπρόντγουεϊ.

Η αναβίωση του μιούζικαλ «Cats» του Άντριου Λόιντ Γουέμπερ θα πραγματοποιήσει την τελευταία της παράσταση στο θέατρο Broadhurst το βράδυ του Σαββάτου 8 Αυγούστου. Η παραγωγή ξεκίνησε τις δοκιμαστικές παραστάσεις της περίπου πέντε μήνες νωρίτερα, στις 18 Μαρτίου, ενώ έκανε την επίσημη πρεμιέρα της την Τρίτη 7 Απριλίου.

Οι κριτικοί επαίνεσαν τη ριζοσπαστική επιλογή της μεταφοράς του έργου «Old Possum’s Book of Practical Cats» («Το βιβλίο των πρακτικών γατών του Γέρου Πόσουμ») του Τ. Σ. Έλιοτ στον κόσμο του ballroom χορού της δεκαετίας του 1980.

Το «Jellicle Ball» απέσπασε στη συνέχεια εννέα υποψηφιότητες για βραβεία Tony και κέρδισε τρία από αυτά, μεταξύ των οποίων το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας μιούζικαλ για τους Ζαϊλόν Λέβινγκστον (Zhailon Levingston) και Μπιλ Ράουχ (Bill Rauch), καθώς και τα βραβεία για τη χορογραφία των Ομάρι Γουάιλς (Omari Wiles) και Αρτούρο Λάιονς (Arturo Lyons), αλλά και για τα κοστούμια της Κουίν Τζιν (Qween Jean). Η βράβευση της Τζιν αποτέλεσε ιστορική στιγμή, καθώς ήταν η πρώτη φορά που μια ανοιχτά τρανς γυναίκα κέρδισε τη σημαντικότερη θεατρική διάκριση του Μπρόντγουεϊ.

Το «Jellicle Ball» σημείωσε αξιοπρεπείς εισπράξεις. Η παράσταση εξασφάλιζε έσοδα μεταξύ 900.000 και 1 εκατ. δολαρίων την εβδομάδα πριν από τα βραβεία Tony τον περασμένο Ιούνιο, ωστόσο οι πωλήσεις μειώθηκαν μετά την ήττα της στην κατηγορία του καλύτερου revival μιούζικαλ, όπου το βραβείο πήγε στο «Ragtime». Τα μιούζικαλ έχουν υψηλό κόστος παραγωγής και το «Jellicle Ball» διαθέτει μεγάλο καστ, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη την οικονομική διαχείριση της παραγωγής.

«Πριν από τρία χρόνια, ο Ζαϊλόν Λέβινγκστον και ο Μπιλ Ράουχ ξεκίνησαν την αξιοσημείωτη διαδικασία επαναπροσδιορισμού του «Cats για μια νέα γενιά», δήλωσαν οι παραγωγοί Μάικλ Χάρισον και Μάικ Μπόσνερ. «Δημιούργησαν μια οραματική καλλιτεχνική ομάδα που συνδύασε το πάθος τους για το Ballroom και το θέατρο, προκειμένου να δημιουργήσει κάτι συναρπαστικά νέο».

Αργότερα μέσα στον μήνα, η παραγωγή θα κινηματογραφηθεί από το Theatre on Film and Tape Archive της Βιβλιοθήκης Δημόσιας Παραστατικής Τέχνης της Νέας Υόρκης (The New York Public Library for the Performing Arts) και θα προστεθεί στη συλλογή του αρχείου.

Με πληροφορίες από Variety

Πολιτισμός

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