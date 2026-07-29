Casa Susanna: Το σπίτι που χάθηκε και η τρανς μνήμη που επιμένει

Ο Sandy Ernest Allen πήγε να βρει ένα σπίτι και βρήκε το κενό του.

Στη διεύθυνση που είχε εντοπίσει στα Catskills, στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, δεν υπήρχε πια το παλιό λευκό σπίτι. Υπήρχε ένα εργοτάξιο: μια νέα κατασκευή, πιθανότατα ένα σύγχρονο σαλέ κοντά στο Hunter Mountain, θάμνοι τυλιγμένοι με λινάτσα, ένας εργάτης που έδειξε ότι δεν μιλούσε αρκετά αγγλικά για να απαντήσει, και καμία πινακίδα. Τίποτα που να λέει ότι εδώ κάποτε έφταναν άνθρωποι με φόβο και λαχτάρα, με βαλίτσες γεμάτες φορέματα, περούκες, γόβες και μακιγιάζ. Τίποτα που να λέει ότι εδώ, σε αυτή τη γωνιά των Catskills, υπήρξε ένα από τα πρώτα καταφύγια για ανθρώπους που αναζητούσαν χώρο να εκφράσουν τη θηλυκότητα που δεν χωρούσε στη δημόσια ζωή τους, μια ιστορία που σήμερα διαβάζουμε μέσα από την τρανς και κουίρ μνήμη, αλλά τότε είχε άλλες λέξεις, άλλους κινδύνους και άλλες σιωπές.

Το Transvestia, το περιοδικό μέσα από το οποίο πολλοί cross-dressers της εποχής έμαθαν ότι υπήρχε ένα σπίτι στα Catskills όπου μπορούσαν να βρουν κοινότητα.

Το Casa Susanna ήταν μία από εκείνες τις σπάνιες διευθύνσεις όπου άνθρωποι που τότε αυτοπροσδιορίζονταν κυρίως ως cross-dressers μπορούσαν, έστω για ένα Σαββατοκύριακο, να παρουσιαστούν όπως δεν μπορούσαν στην καθημερινότητά τους. Στις δεκαετίες του 1950 και του 1960, όταν η δημόσια εμφάνιση με ρούχα που δεν αντιστοιχούσαν στο φύλο που τους είχε αποδοθεί μπορούσε να οδηγήσει σε σύλληψη, ψυχιατρικό εγκλεισμό, απώλεια δουλειάς, οικογένειας ή κοινωνικής υπόστασης, το Casa Susanna πρόσφερε κάτι που δύσκολα χωρά σε σημερινή περιγραφή: τη δυνατότητα να βρεθούν με ανθρώπους στους οποίους δεν χρειαζόταν να εξηγήσουν γιατί είχαν ανάγκη να υπάρχουν έτσι.

Το δημιούργησαν η Susanna Valenti και η σύζυγός της, Marie Tornell. Η Susanna είχε μεταναστεύσει από τη Χιλή και γνώρισε τη Marie στο κατάστημα περουκών της οικογένειάς της στη Νέα Υόρκη. Η οικογένεια της Marie είχε ιδιοκτησία στο βόρειο τμήμα των Catskills, κοντά στο Hunter. Εκεί άρχισε να παίρνει σχήμα ένας χώρος όπου η Susanna μπορούσε να ντύνεται και να υπάρχει πιο κοντά στον εαυτό της. Σιγά σιγά, άρχισαν να έρχονται κι άλλοι.

Το πρώτο καταφύγιο ονομαζόταν Chevalier d’Éon, από τον Γάλλο διπλωμάτη και κατάσκοπο του 18ου αιώνα που έζησε δημόσια μέρος της ζωής του ως γυναίκα. Αργότερα θα γινόταν Casa Susanna. Οι ενδιαφερόμενοι μάθαιναν γι’ αυτό κυρίως μέσα από το Transvestia, ένα πρώιμο περιοδικό για cross-dressers, που κυκλοφορούσε από το 1960 έως το 1986. Η Susanna έγραφε εκεί τη στήλη «Susanna Says». Μέσα από αυτό το περιοδικό, που πολλοί ζητούσαν ταχυδρομικά με τον φόβο ότι οι αρχές θα μπορούσαν να το χαρακτηρίσουν «άσεμνο», άρχισε να σχηματίζεται ένα δίκτυο ανθρώπων που ήξεραν πως, κάπου στα βουνά, υπήρχε ένα σπίτι όπου μπορούσαν να φτάσουν.

Παρέα επισκεπτριών στο Casa Susanna· πίσω από την ανεπιτήδευτη εικόνα, μια ιστορία ανθρώπων που έβρισκαν για λίγο τους δικούς τους.

Στιγμή καθημερινότητας στο Casa Susanna: παιχνίδι, παρέα, μακιγιάζ και η σπάνια δυνατότητα να μη χρειάζεται να εξηγηθείς.

Για 25 δολάρια το Σαββατοκύριακο, ποσό όχι αμελητέο για την εποχή, οι επισκέπτες μπορούσαν να ζήσουν κάτι που αλλού ήταν σχεδόν αδύνατο. Να φορέσουν φόρεμα, μακιγιάζ, περούκα, γόβες. Να παίξουν Scrabble, να ποζάρουν στον κήπο, να κολυμπήσουν στη λίμνη, να δουν καμπαρέ στον αχυρώνα, να κοιμηθούν σε μικρά σπιτάκια, να καθίσουν δίπλα σε άλλους ανθρώπους που γνώριζαν την ίδια μυστική αγωνία και την ίδια χαρά. Κάποιοι έφταναν με λεωφορείο από τη Νέα Υόρκη. Άλλοι από πολύ πιο μακριά. Ένας επισκέπτης ταξίδεψε ακόμη και με ατμόπλοιο από την Αυστραλία.

Η σημασία του Casa Susanna δεν βρίσκεται σε κάποια καθαρή, σημερινή ουτοπία. Το πλαίσιο του περιοδικού και του ξενώνα είχε όρια, αποκλεισμούς και αντιφάσεις. Απευθυνόταν κυρίως σε cross-dressers που δήλωναν ή παρουσιάζονταν ως ετεροφυλόφιλοι άνδρες και συχνά αναπαρήγε ένα λευκό, μεσοαστικό πρότυπο θηλυκότητας. Κάποιοι από τους ανθρώπους που πέρασαν από εκεί ίσως σήμερα θα αυτοπροσδιορίζονταν ως τρανς. Άλλοι όχι. Μερικοί αργότερα πήραν ορμόνες ή αναζήτησαν επεμβάσεις στο Μεξικό. Οι σημερινές λέξεις δεν εφαρμόζουν πάντα καθαρά σε εκείνες τις ζωές. Η αξία του Casa Susanna βρίσκεται στο ρίσκο της ύπαρξής του: υπήρξε σε μια στιγμή που σχεδόν τίποτα άλλο δεν υπήρχε.

Το 1964, η Susanna και η Marie πούλησαν την πρώτη ιδιοκτησία και μεταφέρθηκαν σε ένα μικρότερο, λευκό βικτοριανό σπίτι, όπου το Casa Susanna συνέχισε ως ξενώνας. Από εκεί προέρχεται και μια από τις πιο γνωστές εικόνες του: η Susanna με μπλε αμάνικο φόρεμα, ακουμπισμένη σε δέντρο όπου κρέμεται η πινακίδα «CASA SUSANNA». Για έναν περαστικό, ίσως να ήταν απλώς ένα ακόμη σπίτι στα βουνά. Για όποιον ήξερε, ήταν μια πόρτα.

Η Susanna και η Marie πούλησαν και αυτό το σπίτι το 1972. Η Susanna έζησε για πολλά χρόνια ανάμεσα σε διαφορετικές δημόσιες εκδοχές του εαυτού της. Πολλές βιογραφικές αναφορές εξακολουθούν να χρησιμοποιούν το όνομα με το οποίο η Susanna αναγκαζόταν να ζει δημόσια ως άνδρας, αλλά φαίνεται πως προς το τέλος επέλεξε να ζήσει πιο ανοιχτά ως Susanna. Πέθανε το 1996 στη Νέα Υόρκη, λίγους μήνες μετά τη Marie. Οι δυο τους τότε ζούσαν χωριστά, αλλά, σύμφωνα με τις αφηγήσεις, μιλούσαν ακόμη καθημερινά στο τηλέφωνο.

Η ιστορία του Casa Susanna θα μπορούσε εύκολα να είχε σβήσει. Διασώθηκε, σε μεγάλο βαθμό, επειδή το 2004 βρέθηκε τυχαία σε παζάρι ένα αρχείο φωτογραφιών. Εικόνες ανθρώπων χαμογελαστών σε σαλόνια, κήπους, καρέκλες, μπροστά σε καθρέφτες, δίπλα στη λίμνη. Εικόνες χαράς που, την εποχή που τραβήχτηκαν, μπορούσαν να λειτουργήσουν και ως αποδείξεις ενοχής. Μια φωτογραφία μπορούσε να καταστρέψει μια ζωή. Κι όμως, φωτογραφίζονταν. Ίσως γιατί ακόμη και η κρυφή χαρά χρειάζεται μάρτυρες.

Επισκέπτρια του Casa Susanna στη λίμνη του ξενώνα· στα ’50s και ’60s, τέτοιες φωτογραφίες ήταν χαρά αλλά και ρίσκο.

Στο Casa Susanna, η φωτογραφία ήταν μέρος της ελευθερίας: άνθρωποι που αλλού έπρεπε να κρύβονται ποζάρουν, κοιτούν, κρατούν ο ένας τον άλλον ως μάρτυρα.

Γι’ αυτό το ταξίδι του Sandy Ernest Allen δεν είναι απλή επίσκεψη σε ένα κουίρ τοπόσημο. Ο Allen ζει σήμερα στα ίδια βουνά, ως τρανς συγγραφέας, σε μια εποχή όπου το παρελθόν μοιάζει ξανά ανησυχητικά κοντά. Στο δικό του σπίτι στα Catskills, μετά την προεδρική ορκωμοσία του 2025, άρχισε να μαζεύει κάθε μήνα τρανς και κουίρ γείτονες και συμμάχους για καφέ και μπισκότα. Μια κουζίνα, ένα τραπέζι, άνθρωποι που μιλούν, τρώνε, ανασαίνουν μαζί. Μικρή χειρονομία, σχεδόν οικιακή. Και ακριβώς γι’ αυτό βαθιά πολιτική.

Σε μια Αμερική όπου πολλοί τρανς άνθρωποι αναρωτιούνται αν έχουν μέλλον στη χώρα τους, το Casa Susanna δεν διαβάζεται μόνο ως παρελθόν. Διαβάζεται ως προειδοποίηση και ως παρηγοριά. Ο Allen γράφει για νόμους και πολιτειακές επιθέσεις στα δικαιώματα των τρανς ανθρώπων: για το ποια τουαλέτα μπορούν να χρησιμοποιήσουν, τι γράφουν τα έγγραφά τους, αν η δημόσια ζωή τους μπορεί ξαφνικά να γίνει ξανά πεδίο δίωξης. Στο τραπέζι της κουζίνας του κάθονται ήδη άνθρωποι που έφυγαν από πιο εχθρικές πολιτείες για να βρουν ασφάλεια στη Νέα Υόρκη.

Μέσα σε αυτό το παρόν, οι φωτογραφίες του Casa Susanna αποκτούν άλλο βάρος. Δεν είναι απλώς παλιές εικόνες ανθρώπων με φορέματα, περούκες και χαμόγελα από μια άλλη εποχή. Είναι αποδείξεις ότι υπήρχαν πριν από εμάς άνθρωποι που έβρισκαν τρόπους να ζουν, έστω κρυφά, έστω προσωρινά, έστω μέσα σε περιορισμούς που σήμερα μοιάζουν ασφυκτικοί. Έφτιαχναν δίκτυα, ταξίδευαν, ρίσκαραν, πλήρωναν, φωτογραφίζονταν, έπαιζαν, μιλούσαν, έκαναν το σώμα τους λίγο πιο κατοικήσιμο. Όπως είχε γράψει η ίδια η Susanna, το cross-dressing μπορούσε να «φέρει στη ζωή λίγη μαγεία», κάνοντάς την πιο όμορφη, πιο συναρπαστική, πιο υποφερτή.

Μπροστά στον καθρέφτη, μια επισκέπτρια του Casa Susanna· η εικόνα σώζει κάτι από τη μαγεία και το ρίσκο εκείνων των Σαββατοκύριακων.

Όταν ο Allen έφτασε εκεί όπου στεκόταν το δεύτερο Casa Susanna, δεν βρήκε το σπίτι. Δεν βρήκε πλάκα, επιγραφή, ίχνος επίσημης μνήμης. Φεύγοντας, πρόσεξε μεγάλες παλιές ρίζες δέντρων, ξεριζωμένες από τη γη σαν κουφάρια. Υπέθεσε ότι ανάμεσά τους ίσως ήταν και οι ρίζες του δέντρου από όπου κάποτε κρεμόταν η πινακίδα του Casa Susanna. Εκεί, γράφει, ένιωσε επιτέλους μια υλική σύνδεση με τη Susanna. Την ευχαρίστησε μέσα του.

Ίσως αυτό να είναι το πιο ακριβές μνημείο που έχει απομείνει: όχι το σπίτι, όχι η πινακίδα, όχι μια επίσημη αναγνώριση, αλλά μια ρίζα. Κάτι που βγήκε από τη γη και θυμίζει ότι υπήρξε ένας κορμός, μια σκιά, ένα σημείο όπου κάποιος στάθηκε και είπε: εδώ.

Το Casa Susanna χάθηκε ως κτίριο. Η ανάγκη που το γέννησε δεν χάθηκε. Κάθε φορά που τρανς και κουίρ άνθρωποι μαζεύονται σε ένα σπίτι, σε μια κουζίνα, σε ένα δωμάτιο, γύρω από ένα τραπέζι, για να μοιραστούν καφέ, μπισκότα, φόβο, αστεία, νέα, εξάντληση και μικρές βεβαιότητες, κάτι από εκείνο το παλιό καταφύγιο επιστρέφει. Όχι ίδιο. Όχι καθαρό. Αλλά ζωντανό.

Η Susanna Valenti μπροστά στην πινακίδα του Casa Susanna· για όποιον ήξερε, αυτό το σπίτι στα Catskills ήταν μια πόρτα προς μια άλλη ζωή.

Αν περνούσες απ’ έξω, δεν θα ήξερες τι είχε συμβεί εκεί.

Εκτός αν ήξερες.

Με στοιχεία από Condé Nast Traveler