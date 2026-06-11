Cappella Atenea: Ένα νεανικό σύνολο που γεφυρώνει παράδοση και σύγχρονη δημιουργία

Η Cappella Atenea είναι ένα μουσικό σύνολο που ίδρυσε το 2023 μια ομάδα αποφοίτων του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με σκοπό να δημιουργήσουν έναν νέο τύπο καλλιτεχνικού οργανισμού που θα προωθεί τη σύγχρονη ελληνική δημιουργία.

Έκτοτε το αρχικό σύνολο έχει διευρυνθεί με νέους μουσικούς από διάφορες πόλεις της Ελλάδας, αποφοίτους Μουσικών Ακαδημιών, όλοι τους κάτω από 30 χρονών που μοιράζονται το όραμα του ιδρυτικού πυρήνα. Διασκορπισμένοι σε Ελλάδα και εξωτερικό, δίνουν κάθε χρόνο 3 με 4 συναυλίες στην Αθήνα και στην ελληνική περιφέρεια τις οποίες αντιμετωπίζουν κάθε φορά σαν ένα νέο πρότζεκτ.

Λίγο πριν ένα διήμερο φεστιβάλ στις 11 και 12 Ιουνίου αφιερωμένο στη μουσική δωματίου στο Μικρό Χρηματιστήριο Αθηνών, ο καλλιτεχνικός διευθυντής της Cappella Atenea, ο εικοσιπεντάχρονος Λεόντιος – Νικόλαος Τσόκας, υποψήφιος διδάκτορας μουσικολογίας του ΕΚΠΑ και σπουδαστής λυρικού τραγουδιού στο Conservatorio του Λουγκάνο της Ελβετίας, εξηγεί τη φιλοσοφία της ομάδας: «Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να παρουσιάσουμε τη σύγχρονη ελληνική δημιουργία συμπληρωματικά με τη μεγάλη μουσική παράδοση του παρελθόντος, ένα fusion μουσικής όπως άλλωστε είναι ό,τι κάνουμε στον πολιτισμό. Στις συναυλίες μας ξεκινάμε τον προγραμματισμό κάθε φορά με μια βασική ιδέα την οποία αναπτύσσουμε με διαφορετικούς συνθέτες και διαφορετικές αισθητικές αποσκοπώντας ο θεατής να δεχτεί πολλές διαφορετικές πληροφορίες».

Facebook Twitter Το αρχικό σύνολο έχει διευρυνθεί με νέους μουσικούς από διάφορες πόλεις της Ελλάδας, αποφοίτους Μουσικών Ακαδημιών, όλοι τους κάτω από 30 χρονών.

Το διήμερο φεστιβάλ έχει τίτλο «Resonances – Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου» και είναι αφιερωμένο στη δύναμη της μουσικής δωματίου και στις ηχητικές «αντηχήσεις» ανάμεσα σε διαφορετικές εποχές, αισθητικές και μουσικούς κόσμους. Το πρόγραμμα αποτελείται από έργα των Olivier Messiaen, George Enescu, Sergei Rachmaninoff και Johannes Brahms αλλά και των Μανώλη Καλομοίρη και Σπυρίδωνα Σαμάρα, όπως και άλλων του 19ου αιώνα, φέρνοντας σε δημιουργικό διάλογο τον ρομαντισμό, τον ιμπρεσιονισμό, τη σύγχρονη ελληνική δημιουργία και το σπουδαίο ρεπερτόριο της μουσικής δωματίου. Διαμορφώνοντας μια μουσική εμπειρία γεμάτη χρώματα, αντιθέσεις και συναισθηματική ένταση.

Έχοντας εντάξει και δύο σύγχρονους συνθέτες, τον Κωστή Κριτσωτάκη και τον Θάνο Μαργέτη, ο Τσόκας, συνθέτης και ο ίδιος, εξηγεί: «Υπάρχει μια σύνδεση μεταξύ των πραγμάτων. Η μουσική παράδοση και ιστορία, μέσα από τις σπουδές μας οπωσδήποτε μας επηρεάζουν αλλά εντέλει γράφουμε με τα δικά μας ερεθίσματα. Δεν μιμούμαστε αλλά εμπνεόμαστε από το παρελθόν. Με το σύνολο της Cappella Atenea έτσι κι αλλιώς θέλουμε να προτείνουμε κάτι φρέσκο το οποίο να συνδέει την κλασική μουσική του μπαρόκ και του κλασικισμού με τη σύγχρονη δημιουργία. Παρόλο που δεν είναι τόσο εύκολο να αναπτύξεις μια σχέση με το κοινό της Αθήνας, σε σχέση με άλλες πόλεις της Ευρώπης, εμείς οφείλουμε να το εκπαιδεύσουμε. Εννοώ όσον αφορά τη σύγχρονη μουσική.

Ξέρετε, στις αρχές του 20ου αι. υπήρχαν πολλές μουσικές τάσεις, ο συνθέτης μπορούσε να πειραματιστεί προς πάρα πολλές κατευθύνσεις οι οποίες όλες ήταν αποδεκτές. Αυτό επανέρχεται σήμερα. Σημασία έχει το πως χρησιμοποιείς τα μέσα, την ορχήστρα, το πιάνο, τη φωνή, ακόμα και τον υπολογιστή. Πόσο εκφραστικός ή πόσο προοδευτικός είσαι για να εξερευνήσεις τα όρια. Εκεί είναι το ενδιαφέρον και ο συνδυασμός όλων αυτών. Το επόμενο μας πρότζεκτ είναι τον Οκτώβριο για το οποίο προετοιμάζουμε έναν κύκλο folk songs από την Ελλάδα, την Γαλλία και άλλες χώρες της Ευρώπης. Θέτοντας το ερώτημα τι είναι παραδοσιακό τραγούδι και πόσο βαθιά ριζωμένο είναι στη σύγχρονη κοινωνία».

Με αφορμή το Φεστιβάλ «Resonances» στο Μικρό Παλαιό Χρηματιστήριο στην Σοφοκλέους 8-10 στο κέντρο της Αθήνας με ελεύθερη είσοδο είναι μια καλή ευκαιρία να γνωρίσουμε το σύνολο νέων μουσικών Cappella Atenea.

Facebook Twitter Το πρόγραμμα αποτελείται από έργα των Olivier Messiaen, George Enescu, Sergei Rachmaninoff και Johannes Brahms αλλά και των Μανώλη Καλομοίρη και Σπυρίδωνα Σαμάρα.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για το φεστιβάλ και τους συντελεστές του εδώ.