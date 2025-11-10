Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο: Απομακρύνθηκε η γενική διευθύντρια

Με απόφαση της υπουργού Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη, ανακαλέστηκε ο διορισμός της Αικατερίνης Ρόζας Μαρίας Δελλαπόρτα ως διευθύντριας του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου.

Η κυρία Δελλαπόρτα, ιστορικός-αρχαιολόγος με ειδίκευση στον βυζαντινό και μεταβυζαντινό πολιτισμό, τοποθετήθηκε στη θέση αυτή με απόφαση της υπουργού στις 13 Απριλίου 2023 (Υ.Ο.Δ.Δ. 368), για θητεία έως τριών ετών.

Η υπουργός Πολιτισμού κάλεσε την κ. Δελλαπόρτα σε ακρόαση στις 12/9/25, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για παραλείψεις. Υστερα από αυτό, κρίθηκε σκόπιμη η ανάκληση του διορισμού της.

Η κάλυψη της θέσης του Γενικού Διευθυντή θα πραγματοποιηθεί βάσει του ιδρυτικού νόμου του μουσείου, δεδομένου ότι λειτουργεί ως ΝΠΔΔ. Το ΥΠΠΟ θα προχωρήσει στον ορισμό προσωρινής διοίκησης μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής του νέου επικεφαλής.