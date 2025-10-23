Bugonia: «Τα πουλιά δεν είναι αληθινά» - Η Έμα Στόουν αποκαλύπτει τη θεωρία συνωμοσίας με την οποία γελά

Στη νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, «Bugonia», η Έμα Στόουν υποδύεται μια ισχυρή διευθύνουσα σύμβουλο που απάγεται από δύο άνδρες, εμμονικούς με τις θεωρίες συνωμοσίας.

Όταν όμως η συζήτηση περνά στις θεωρίες συνωμοσίας εκτός οθόνης, υπάρχει μία που έχει τραβήξει ιδιαίτερα το ενδιαφέρον του Τζέσι Πλέμονς, που υποδύεται τον έναν εκ των δύο απαγωγέων στην ταινία «Bugonia».

«Ο Τζέσι έχει μία στην οποία επιμένει συνέχεια. Σου την είπε ήδη;», είπε γελώντας η Έμα Στόουν στο Variety το βράδυ της Τρίτης, κατά την πρεμιέρα της ταινίας στο MoMA της Νέας Υόρκης.

Όταν ρωτήθηκε ποια είναι η αγαπημένη του θεωρία συνωμοσίας, ο ηθοποιός δε δίστασε να απαντήσει, σημειώνοντας πως είναι ότι «τα πουλιά δεν είναι αληθινά. Που σημαίνει: δεν είναι. Δεν υπάρχουν».

«Ναι, τα πουλιά! Τα πουλιά δεν είναι αληθινά. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι είναι, αλλά είναι αστείο να περπατάς στη Νέα Υόρκη, να βλέπεις τόσα περιστέρια και να σκέφτεσαι: “Κι αν όλα αυτά εδώ, τώρα ήταν μικρά drones;”», σχολίασε γελώντας η Έμα Στόουν.

Ο Σταύρος Χαλκιάς, που κλέβει την παράσταση ως ένας επαρχιώτης αστυνομικός στην ταινία, εξήγησε πως τον συναρπάζει ένας άλλος επίμονος διαδικτυακός μύθος.

«Δεν νομίζω ότι είναι κυριολεκτικά άνθρωποι-ερπετά, αλλά στην ουσία, αυτοί που κυβερνούν τον κόσμο δεν είναι ακριβώς άνθρωποι», εξήγησε, αναφερόμενος στη λεγόμενη “ερπετοειδή” θεωρία συνωμοσίας. «Τους ενδιαφέρει περισσότερο να πλουτίσουν παρά οτιδήποτε άλλο. Είναι μια ενδιαφέρουσα μεταφορά: προσπαθείς να εξηγήσεις το κακό που καταστρέφει τη ζωή όλων λέγοντας “Πρέπει να είναι άλλο είδος”. Ε, όχι. Είναι απλώς πολύ κακοί άνθρωποι», ανέφερε.

Με πληροφορίες από Variety