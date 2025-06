Bugonia: Το πρώτο τρέιλερ της νέας συνεργασίας της Έμα Στόουν με τον Γιώργο Λάνθιμο

Το πρώτο trailer για το Bugonia, τη νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου με την Έμα Στόουν, μόλις κυκλοφόρησε, σηματοδοτώντας τη νέα συνεργασία του Έλληνα σκηνοθέτη με τη βραβευμένη Αμερικανίδα ηθοποιό.

Μετά τα The Favourite, Poor Things και Kinds of Kindness, η σχέση των δύο καλλιτεχνών συνεχίζεται με το Bugonia, ένα σκοτεινό, μεταμοντέρνο ριμέικ της κορεατικής sci-fi κωμωδίας Save the Green Planet! (2003) του Jang Joon-hwan.

Η ιστορία ακολουθεί δύο συνωμοσιολόγους που απαγάγουν μια πανίσχυρη CEO, πεπεισμένοι ότι είναι... εξωγήινη που σχεδιάζει να καταστρέψει τη Γη. Η Στόουν υποδύεται την εκκεντρική επιχειρηματία, ενώ τον έναν από τους απαγωγείς ενσαρκώνει ο Τζέσι Πλέμονς, με τον οποίο η Στόουν συνεργάστηκε πρόσφατα στο Kinds of Kindness.

Στην ταινία συμμετέχουν ακόμη η Αλίσια Σίλβερστοουν και ο ελληνοαμερικανός κωμικός Σταύρος Χαλκιάς, σε έναν ρόλο που έχει ήδη συζητηθεί στα αμερικανικά κινηματογραφικά forums.

Το σενάριο υπογράφει ο Will Tracy, σεναριογράφος του Succession και της ταινίας The Menu, ενώ την παραγωγή έχει αναλάβει ο Άρι Άστερ, γνωστός από τα Hereditary και Midsommar. Ο Άστερ συνεργάστηκε πρόσφατα με τη Στόουν στο «καραντινο-γουέστερν» Eddington, που έκανε πρεμιέρα στις Κάννες.

Ο Λάνθιμος είχε δηλώσει πέρυσι στο Playlist ότι το Bugonia ήταν από τα λίγα σενάρια που δεν ανέπτυξε ο ίδιος αλλά τον τράβηξε αμέσως: «Ήταν κάτι που δεν είχα ξανακάνει, αλλά ένιωσα μια οικειότητα: με την Έμα, με τον Τζέσι, με το ύφος. Είναι συναρπαστικό να δοκιμάζεις κάτι διαφορετικό, με γνωστά όμως πρόσωπα».

Η ταινία αναμένεται να κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ Βενετίας 2025, όπως συνέβη και με τα περισσότερα πρόσφατα έργα του Λάνθιμου. Η κινηματογραφική κυκλοφορία έχει προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο.

Την ίδια στιγμή, ο Λάνθιμος ετοιμάζει διασκευές του My Year of Rest and Relaxation της Οτέσα Μόσφεγκ και του νουάρ μυθιστορήματος Fatale του Ζαν-Πατρίκ Μανσέτ. Η Στόουν προετοιμάζει μια ανώνυμη ρομαντική κομεντί σε σκηνοθεσία του συζύγου της, Ντέιβ ΜαΚάρι, ενώ ο Πλέμονς θα εμφανιστεί στο πλευρό του Τομ Κρουζ στη νέα κωμωδία του Αλεχάντρο Γκονζάλες Ινιαρίτου.

Το Bugonia υπόσχεται να είναι ακόμη ένα αλλόκοτο, έξυπνο και πολιτικά αιχμηρό δείγμα του ιδιαίτερου σύμπαντος του Γιώργου Λάνθιμου.