BTS: Ξεκινούν παγκόσμια περιοδεία σε 85 χώρες

Οι BTS, το μεγαλύτερο boy band στον κόσμο, ξεκινούν την παγκόσμια περιοδεία τους στη Νότια Κορέα σήμερα Πέμπτη, έχοντας ήδη στο ενεργητικό τους μια livestream εμφάνιση-ρεκόρ στο Netflix.

Οι «επτά» της K-pop επέστρεψαν στη σκηνή και στους φανατικούς θαυμαστές τους για πρώτη φορά τον περασμένο μήνα, μετά από πολυετή παύση λόγω της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας και την κυκλοφορία του νέου τους άλμπουμ, ARIRANG.

Η εμφάνιση, που πραγματοποιήθηκε στα σκαλιά του ιστορικού Gyeongbokgung Palace, προσέλκυσε περισσότερους από 100.000 θαυμαστές στο κέντρο της Σεούλ, σύμφωνα με την εταιρεία του συγκροτήματος, ενώ η πλατφόρμα streaming ανέφερε ότι η ζωντανή μετάδοση συγκέντρωσε περίπου 18,4 εκατομμύρια θεατές παγκοσμίως.

Φωτ. αρχείου: EPA

«Όλοι συμφωνήσαμε ότι το πιο σημαντικό για έναν τραγουδιστή είναι η συναυλία», δήλωσε ο Jin σε ανακοίνωση που δόθηκε λίγες ώρες πριν την εμφάνιση.

«Θέλουμε να συναντήσουμε κοινό σε όλο τον κόσμο το συντομότερο δυνατό και, καθώς πρόκειται για την πρώτη μας παγκόσμια περιοδεία μετά από πολύ καιρό, θέλουμε να ζήσουμε από κοντά την κουλτούρα και την ατμόσφαιρα των συναυλιών σε κάθε περιοχή».

Οι BTS έγιναν πρόσφατα το πρώτο συγκρότημα της K-pop που κατέκτησε την κορυφή του Billboard 200 στις ΗΠΑ για δύο συνεχόμενες εβδομάδες με το νέο τους άλμπουμ, ενώ τα τραγούδια του βρέθηκαν επίσης στις πρώτες θέσεις πολλών charts του Spotify.