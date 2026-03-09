Bruno Mars: Επέστρεψε στην κορυφή του Billboard 200 μετά από 13 χρόνια

Το νέο άλμπουμ του Bruno Mars με τίτλο «The Romantic» έκανε ντεμπούτο στο Νο.1 του Billboard 200, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που δισκογραφική δουλειά του καλλιτέχνη κατακτά απευθείας την κορυφή του chart.

Πρόκειται για τη δεύτερη φορά συνολικά που ο Mars φτάνει στο Νο.1 του συγκεκριμένου chart. Η πρώτη ήταν το 2013 με το Unorthodox Jukebox, το οποίο όμως χρειάστηκε περίπου τρεις μήνες μέχρι να ανέβει στην κορυφή.

Την προηγούμενη εβδομάδα αρκετοί χρήστες στα social media εξέφρασαν την έκπληξή τους όταν έμαθαν ότι το προηγούμενο σόλο άλμπουμ του, το 24K Magic (2016), είχε σταματήσει στο Νο.2. Τότε, την πρώτη θέση είχε καταλάβει το Hardwired… to Self‑Destruct των Metallica. Αντίστοιχα, το An Evening with Silk Sonic (2021), το πρότζεκτ του Mars μαζί με τον Anderson .Paak ως ντουέτο Silk Sonic, είχε φτάσει επίσης μέχρι τη δεύτερη θέση.

Bruno Mars: Η ανακοίνωση του Billboard για την επιστροφή στην κορυφή

Όπως σημειώνει το Billboard, τα 13 χρόνια που μεσολάβησαν μεταξύ των δύο Νο.1 του Mars αποτελούν το μεγαλύτερο χρονικό κενό για εν ζωή σόλο άνδρα καλλιτέχνη. Το προηγούμενο αντίστοιχο παράδειγμα ήταν του Πολ Μακάρτνεϊ, ο οποίος επέστρεψε στην κορυφή το 2018 με το Egypt Station, έπειτα από διάστημα 36 ετών.

Σύμφωνα με το Variety, η επιτυχία του The Romantic ενισχύθηκε σημαντικά από την κυκλοφορία δέκα διαφορετικών εκδόσεων σε βινύλιο. Ο Mars είχε ήδη προϊδεάσει το κοινό για το πρότζεκτ με το τραγούδι I Just Might, το οποίο του χάρισε το δέκατο Νο.1 της καριέρας του στο Billboard Hot 100.

Στις υπόλοιπες θέσεις του chart, το Debí Tirar Más Fotos του Bad Bunny παραμένει στο Νο.2, ενώ ακολουθούν το I'm the Problem του Morgan Wallen, το Octane του Don Toliver και το The Art of Loving της Olivia Dean.

Το Cloud 9 της Megan Moroney, που βρισκόταν στην κορυφή την προηγούμενη εβδομάδα, υποχώρησε στο Νο.6, ενώ οι Gorillaz έκαναν είσοδο στο Νο.7 με το νέο άλμπουμ The Mountain. Οι Blackpink εξασφάλισαν την τρίτη τους παρουσία στο Top 10 με το Deadline (Νο.8), ενώ την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν το The Life of a Showgirl της Taylor Swift και το Nothings About to Happen to Me της Mitski.

