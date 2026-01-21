BRIT Awards 2026: Όλες οι υποψηφιότητες - Ποιοι διεκδικούν τα κορυφαία βραβεία

Ανακοινώθηκαν οι φετινές υποψηφιότητες για τα BRIT Awards 2026, με την ποπ μουσική και τις εκπροσώπους της να είναι μεταξύ των φαβορί για την κατάκτηση των περισσότερων βραβείων.
Χαρακτηριστικά, οι Lily Allen, Olivia Dean, Lola Young και JADE προτείνονται σε βασικές κατηγορίες των φετινών BRIT Awards.
Η τελετή θα πραγματοποιηθεί εκτός Λονδίνου, για πρώτη φορά στην ιστορία των βραβείων, και συγκεκριμένα στις 28 Φεβρουαρίου στο Co-Op Live Arena στο Μάντσεστερ.
BRIT Awards 2026: Τα φαβορί
Η Olivia Dean και η Lola Young ηγούνται των φετινών υποψηφιοτήτων με πέντε υποψηφιότητες η καθεμία, συμπεριλαμβανομένης της κατηγορίας Καλλιτέχνης της Χρονιάς.
Η 26χρονη Dean είχε μια εξαιρετικά επιτυχημένη χρονιά το 2025 χάρη στο δεύτερο άλμπουμ της The Art of Loving και τα singles «Man I Need» και «Nice to Each Other».
Η soul-pop τραγουδίστρια είναι υποψήφια δύο φορές για το Τραγούδι της Χρονιάς: για το «Man I Need» αλλά και για τη συνεργασία της με τον Sam Fender στο «Rein Me In».
Ο Fender είναι επίσης υποψήφιος για Καλλιτέχνης της Χρονιάς και διεκδικεί το Άλμπουμ της Χρονιάς με τον τρίτο του δίσκο People Watching.
Το The Art of Loving της Dean είναι επίσης υποψήφιο στην ίδια κατηγορία, που θεωρείται το κορυφαίο βραβείο της βραδιάς.
«Το να έχω πέντε υποψηφιότητες στα Brit Awards μοιάζει τρελό· είναι πολύ σουρεαλιστικό και ακόμα το επεξεργάζομαι», δήλωσε η Dean. «Θυμάμαι να βλέπω τα Brits στην τηλεόραση όταν ήμουν μικρότερη. Πήγα στο Brit School και τώρα, 10 χρόνια μετά, το να παρευρεθώ στην τελετή θα είναι μια πολύ συγκινητική εμπειρία.»
BRIT Awards 2026: Γυναίκες και non-binary καλλιτέχνες με τη μεγαλύτερη εκπροσώπηση
Οι γυναίκες και τα non-binary καλλιτέχνες είχαν τη μεγαλύτερη εκπροσώπηση στην ιστορία των Brits, καλύπτοντας σχεδόν το 70% των υποψηφιοτήτων.
Η επιστροφή της Lily Allen συνεχίζεται δυναμικά με το άλμπουμ West End Girl, μια ωμή και ειλικρινή καταγραφή της διάλυσης ενός γάμου, το οποίο είναι υποψήφιο για Άλμπουμ της Χρονιάς. Η Allen είναι επίσης υποψήφια για Καλλιτέχνης της Χρονιάς και Καλύτερη Ποπ Καλλιτέχνιδα.
Οι θρύλοι της britpop, Pulp επιστρέφουν θριαμβευτικά στα βραβεία με την πρώτη τους υποψηφιότητα εδώ και 30 χρόνια, στην κατηγορία Καλύτερο Συγκρότημα.
Οι φετινές υποψηφιότητες αντικατοπτρίζουν καλύτερα το εύρος και τη διαφορετικότητα της σύγχρονης μουσικής. Ο Bad Bunny είναι υποψήφιος για Διεθνής Σόλο Καλλιτέχνης μαζί με την Chappell Roan, την CMAT, τη Rosalía, τη Doechii, την Taylor Swift, τη Sabrina Carpenter και τη Lady Gaga.
Υποψηφιότητες Brit Awards 2026
Καλλιτέχνης της Χρονιάς
- Dave
- Fred Again
- JADE
- Lily Allen
- Little Simz
- Lola Young
- Olivia Dean
- PinkPantheress
- Sam Fender
- Self Esteem
Συγκρότημα της Χρονιάς
- The Last Dinner Party
- Pulp
- Sleep Token
- Wet Leg
- Wolf Alice
Άλμπουμ της Χρονιάς
- Dave – The Boy Who Played the Harp
- Lily Allen – West End Girl
- Olivia Dean – The Art of Loving
- Sam Fender – People Watching
- Wolf Alice – The Clearing
Πρωτοεμφανιζόμενος Καλλιτέχνης
- Barry Can’t Swim
- EsDeeKid
- Jim Legaxcy
- Lola Young
- Sky Newman
Διεθνής Καλλιτέχνης
- Bad Bunny
- Chappell Roan
- CMAT
- Doechii
- Lady Gaga
- Rosalía
- Sabrina Carpenter
- Sombr
- Taylor Swift
- Tyler, the Creator
Διεθνές Συγκρότημα
- Geese
- Haim
- Hunter X
- Tame Impala
- Turnstile
Τραγούδι της Χρονιάς (κοινού)
- Calvin Harris & Clementine Douglas – “Blessings”
- Chrystal & Notion – “The Days (Notion Remix)”
- Cynthia Erivo & Ariana Grande – “Defying Gravity”
- Ed Sheeran – “Azizam”
- Fred Again, Skepta & PlaqueBoyMax – “Victory Lap”
- Lewis Capaldi – “Survive”
- Lola Young – “Messy”
- Myles Smith – “Nice to Meet You”
- Olivia Dean – “Man I Need”
- RAYE – “Where Is My Husband?”
- Sam Fender & Olivia Dean – “Rein Me In”
- Skye Newman – “Family Matters”
Διεθνές Τραγούδι (κοινού)
- Alex Warren – “Ordinary”
- Chappell Roan – “Pink Pony Club”
- Disco Lines x Tinashe – “No Broke Boys”
- GG Perez – “Sailor Song”
- Gracie Abrams – “That’s So True”
- Hunter X – “Golden”
- Lady Gaga & Bruno Mars – “Die With a Smile”
- Raven Lenni – “Love Me Not”
- Rose x Bruno Mars – “APT”
- Sabrina Carpenter – “Manchild”
- Sombr – “Undressed”
- Taylor Swift – “The Fate of Ophelia”
Alternative / Rock
- Blood Orange
- Lola Young
- Sam Fender
- Wet Leg
- Wolf Alice
Pop
- JADE
- Lily Allen
- Lola Young
- Olivia Dean
- RAYE
Hip-Hop / Grime / Rap
- Central Cee
- Dave
- Jim Legaxcy
- Little Simz
- Loyle Carner
R&B
- Jim Legaxcy
- KWN
- Mabel
- Sasha Keable
- Sault
Dance Act
- Calvin Harris & Clementine Douglas
- FKA twigs
- Fred Again, Skepta & PlaqueBoyMax
- PinkPantheress
- Sammy Virgi
Με πληροφορίες από Independent