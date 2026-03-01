BRIT Awards 2026: Οι νικητές - Ποιοι όμως, κέρδισαν πραγματικά;

Η φετινή βραδιά των BRIT Awards 2026, τίμησε τους μεγαλύτερους αστέρες της βρετανικής και διεθνούς pop σκηνής, προσφέροντας ένα μείγμα από εντυπωσιακές εμφανίσεις αλλά και αναπάντεχες νίκες.

Από τη σκηνή μέχρι το κόκκινο χαλί, οι θεατές είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μοναδικές στιγμές που έμειναν αξέχαστες.

Από την εντυπωσιακή είσοδο της Dua Lipa και τη θεατρικότητα της Rosalía, μέχρι τη δυναμική παρουσία του Harry Styles και τη συγκινητική αναφορά της Wolf Alice, τα BRIT Awards 2026 απέδειξαν ότι η μουσική συνεχίζει να εμπνέει, να εκπλήσσει και να ενώνει κοινό και καλλιτέχνες.

Η Rosalía μάγεψε το κοινό με την εντυπωσιακή ερμηνεία του πρόσφατου single της Berghain. Με επιβλητικά έγχορδα και δραματικές φωνητικές εναλλαγές, η εμφάνισή της συνδύαζε όπερα, rave και guest στίχους από τη Bjork, κερδίζοντας τελικά το βραβείο Καλύτερης Διεθνούς Καλλιτέχνιδας.

Η σκηνή θύμιζε ταυτόχρονα προσευχή και ξέφρενο party, καθηλώνοντας το κοινό και δημιουργώντας μια από τις πιο δυνατές στιγμές της βραδιάς.

Ο Harry Styles άνοιξε τη βραδιά με την εκτέλεση του Aperture. Παρά την απαιτητική χορογραφία, κατάφερε να την αναπαράγει με ακρίβεια, γεμίζοντας τη σκηνή με ενέργεια, θετική ατμόσφαιρα και αστείρευτο κέφι, προσφέροντας μία από τις πιο εντυπωσιακές και αξεπέραστες εμφανίσεις της βραδιάς.

Έπειτα, η Dua Lipa έκλεψε τις εντυπώσεις με την είσοδό της, κατεβαίνοντας από το ταβάνι πάνω σε μια disco μπάλα.

Η σκηνική της παρουσία ήταν δραματική και εντυπωσιακή, προσθέτοντας λάμψη και ενθουσιασμό στο ξεκίνημα της παρουσίασής της.

Στη συνέχεια, ο Robbie Williams προσέφερε μια απρόσμενη επιτυχία, αποτίοντας φόρο τιμής στον Ozzy Osbourne.

Η εκτέλεση του No More Tears, συνοδευόμενη από μέλη των Metallica και τον κιθαρίστα Zakk Wylde, πρόσθεσε δυναμική και συγκίνηση, αποδεικνύοντας ότι οι εκπλήξεις μπορούν να κλέψουν την παράσταση.

Τέλος, η Wolf Alice, που κέρδισε το βραβείο Καλύτερου Συγκροτήματος, χρησιμοποίησε τη σκηνή για να αναδείξει τη σημασία των μικρών μουσικών χώρων, των pub και club που στηρίζουν και εκπαιδεύουν νέους καλλιτέχνες.

Brit Awards 2026: Αναλυτικά η λίστα των νικητών

Καλλιτέχνης της Χρονιάς - Olivia Dean

Συγκρότημα της Χρονιάς - Wolf Alice

Άλμπουμ της Χρονιάς - Olivia Dean / The Art of Loving

Καλλιτέχνης Επανεμφάνισης - Lola Young

Διεθνής Καλλιτέχνης - Rosalía

Διεθνές Συγκρότημα - Geese

Τραγούδι της Χρονιάς (ψηφοφορία κοινού) / Sam Fender με Olivia Dean – Rein Me In

Διεθνές Τραγούδι της Χρονιάς (ψηφοφορία κοινού) / Rosé και Bruno Mars – APT

Alternative / Rock Act - Sam Fender

Pop Act - Olivia Dean

Hip-hop / Grime / Rap Act - Dave

R&B Act - Sau

Dance Act - Fred Again, Skepta, PlaqueBoyMax

Critics’ Choice - Jacob Alon

Παραγωγός της Χρονιάς - PinkPantheress

Συγγραφέας Τραγουδιών της Χρονιάς - Noel Gallagher

Εξαιρετική Συνεισφορά στη Μουσική - Mark Ronson

Βραβείο Lifetime Achievement - Ozzy Osbourne

Με πληροφορίες από BBC