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Βρέθηκε νεκρός ο DJ Kavinsky

Ο Γάλλος μουσικός ήταν 50 ετών

The LiFO team
The LiFO team
Βρέθηκε νεκρός ο DJ Kavinsky Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: EPA
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Ο Γάλλος DJ και μουσικός της electropop, Kavinsky – το πραγματικό όνομα του οποίου ήταν Vincent Belorgey – βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Παρίσι, μετέδωσαν την Τετάρτη (29/7) το γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFM TV και η εφημερίδα Le Figaro.

Η εισαγγελία του Παρισιού έχει ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια του θανάτου του, ενώ σε ανακοίνωσή της ανέφερε ότι οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο δεν εντόπισαν «κανένα ύποπτο στοιχείο». Ο DJ Kavinsky ήταν 50 ετών.

Ο Γάλλος DJ, το τραγούδι του οποίου «Nightcall» αποτέλεσε το κομμάτι των τίτλων της επιτυχημένης ταινίας «Drive» του 2011, είχε εμφανιστεί μαζί με τη Βελγίδα τραγουδίστρια Angèle στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024.

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