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Βρέθηκε χαμένο υλικό των Beatles από το 1964

Σπάνιο φιλμ 35mm από την πρώτη εμφάνιση των Beatles στο Top of the Pops βρέθηκε έπειτα από δεκαετίες, με λήψεις από τα Can’t Buy Me Love και You Can’t Do That.

The LiFO team
The LiFO team
Βρέθηκε χαμένο υλικό των Beatles από το 1964 Facebook Twitter
φωτογραφία: Getty images
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Ένα χαμένο κομμάτι της τηλεοπτικής ιστορίας των Beatles βρέθηκε έπειτα από δεκαετίες.

Υλικό σε φιλμ 35mm από την πρώτη εμφάνιση του συγκροτήματος στο Top of the Pops, το 1964, εντοπίστηκε από τον βρετανικό μη κερδοσκοπικό οργανισμό Film Is Fabulous!. Το υλικό θεωρούνταν χαμένο, καθώς η αρχική τηλεοπτική καταγραφή της ιστορικής εμφάνισης δεν διασώθηκε στα αρχεία του BBC, όπως συνέβαινε συχνά εκείνη την εποχή, όταν μαγνητοταινίες σβήνονταν ή επαναχρησιμοποιούνταν.

Η εμφάνιση είχε γυριστεί στις 19 Μαρτίου 1964 στο BBC Television Theatre του Λονδίνου, μία ημέρα πριν κυκλοφορήσουν στη Βρετανία ως single τα «Can’t Buy Me Love» και «You Can’t Do That». Οι Beatles δεν έπαιζαν ζωντανά, αλλά μιμούνταν την ερμηνεία των τραγουδιών, όπως ήταν συνηθισμένο σε τέτοιες τηλεοπτικές εμφανίσεις της εποχής.

Μέχρι σήμερα υπήρχαν μόνο κακής ποιότητας, παραμορφωμένα αποσπάσματα από εκείνη την εμφάνιση. Το καθαρότερο υλικό θεωρούνταν χαμένο οριστικά, μέχρι που παραδόθηκε στον Film Is Fabulous! από την οικογένεια ενός εκλιπόντος επαγγελματία της τηλεοπτικής βιομηχανίας.

Το φιλμ περιλαμβάνει τέσσερις λήψεις του «Can’t Buy Me Love», από τις οποίες οι δύο διακόπηκαν λόγω τεχνικών προβλημάτων, καθώς και δύο λήψεις του «You Can’t Do That». Ανάμεσα στις εγγραφές φαίνονται το στούντιο, οι τεχνικοί, οι μακιγιέζ, αλλά και οι Beatles να αστειεύονται και να χορεύουν για να διασκεδάσουν τον χρόνο αναμονής. Σε μία από τις λήψεις του «You Can’t Do That», ο Τζον Λένον κάνει γκριμάτσα όταν η κάμερα πλησιάζει για κοντινό πλάνο.

Ο οργανισμός ανακοίνωσε ότι το αυθεντικό φιλμ 35mm των δύο τραγουδιών θα αποκατασταθεί και θα επιστρέψει στα αρχεία του BBC. Δεν είναι ακόμη γνωστό πότε το υλικό θα γίνει διαθέσιμο στο κοινό, ωστόσο αναμένεται να υπάρξουν συζητήσεις ώστε να μπορέσει να προβληθεί σε ευρύτερο κοινό.

Η ανακάλυψη έρχεται λίγες ημέρες πριν από την Global Beatles Day, στις 25 Ιουνίου. Για την περίσταση, η Apple Corps θα παρουσιάσει δωρεάν στο YouTube έγχρωμη εκδοχή της ιστορικής εμφάνισης των Beatles με το «All You Need Is Love» στην εκπομπή Our World του BBC.

Η είδηση έχει κάτι από την παράξενη συγκίνηση των αρχείων: δεν προσθέτει απλώς άλλο ένα ντοκουμέντο στην ιστορία των Beatles. Επαναφέρει μια στιγμή που έμοιαζε να είχε χαθεί μέσα στις πρακτικές απώλειες της παλιάς τηλεόρασης, όταν ακόμη και η pop ιστορία μπορούσε να σβηστεί για να ξαναχρησιμοποιηθεί μια μαγνητοταινία.

Και τώρα, έξι δεκαετίες αργότερα, οι Beatles επιστρέφουν για λίγο στο στούντιο του Top of the Pops, όχι ως μύθος, αλλά ως τέσσερα σώματα που κάνουν πρόβες, αστειεύονται, περιμένουν, κοιτούν την κάμερα και δεν ξέρουν ακόμη πόσο πολύ θα τους θυμάται ο χρόνος.

με στοιχεία από Rolling Stone

Πολιτισμός

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