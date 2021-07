Βρέθηκε το δακτυλικό αποτύπωμα του Μιχαήλ Άγγελου σε ένα γλυπτό από κερί

Οι επιμελητές στο Μουσείο Βικτώριας και Αλβέρτου (V&A) στο Λονδίνο αποκάλυψαν ένα ίχνος που πιθανολογούν ότι είναι το δακτυλικό αποτύπωμα του Μιχαήλ Αγγέλου σε ένα κερί που έχει βρεθεί σε ένα γλυπτό από κερί που αποδίδεται στον Αναγεννησιακό καλλιτέχνη.

Το προσωπικό αποκάλυψε το εύρημα στο πρώτο επεισόδιο της νέας σεζόν του "Secrets of the Museum", μια σειρά ντοκιμαντέρ του BBC Two για το V&A. Όπως αναφέρει ο Ντέιβιντ Σάντερσον για τους London Times, οι συντηρητές έκαναν την ανακάλυψη αφού μετακίνησαν το άγαλμα, με τίτλο A Slave (περίπου 1516-1919), από μια γκαλερί στον επάνω όροφο σε μια πιο κρύα υπόγεια αποθήκη ενώ το μουσείο έκλεισε κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19.

Μιλώντας με τους Times, η επιμελήτρια Peta Motture λέει ότι τα μοντέλα κεριών «αρχίζουν να ιδρώνουν και φαίνονται άβολα» καθώς αυξάνονται οι θερμοκρασίες, πράγμα που σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι «ανησυχούν» για την ασφάλειά τους κατά τη διάρκεια θερμών ημερών. Οι γκαλερί που βρίσκονται τα συγκεκριμένα μοντέλα κεριών έχουν νότιο προσανατολισμό και το καλοκαίρι μπορεί να υπάρχει έντονη ζέστη.

Όταν το προσωπικό εξέτασε το άγαλμα μετά από αποθήκευση πέντε μηνών, εντόπισε ένα μικρό δακτυλικό αποτύπωμα στους γλουτούς της φιγούρας. Οι μελετητές εικάζουν ότι η μεταβολή των θερμοκρασιών και των επιπέδων υγρασίας προκάλεσε αλλαγές στη χημική σύνθεση του κεριού, καθιστώντας τη σήμανση πιο εμφανή.

«Είναι μια συναρπαστική προοπτική ότι ένα από τα αποτυπώματα του Μιχαήλ Άγγελου θα μπορούσε να είχε επιβιώσει στο κερί», λέει η Motture σε δήλωσή της. «Τέτοια σημάδια υποδηλώνουν τη φυσική παρουσία της δημιουργικής διαδικασίας ενός καλλιτέχνη. Είναι το σημείο στο οποίο το μυαλό και το χέρι κάπως ενώνονται. Ένα δακτυλικό αποτύπωμα θα ήταν μια άμεση σύνδεση με τον καλλιτέχνη".

Λεπτμέρεια με το δακτυλικό αποτύπωμα του Μιχαήλ Άγγελου | Victoria and Albert Museum / BBC Two

Ο Μιχαήλ Άγγελος δημιούργησε το ειδώλιο ως πρότυπο για ένα μεγαλύτερο μαρμάρινο γλυπτό που του ανατέθηκε για τον ημιτελή τάφο του Πάπα Ιούλιου Β’. Ο καλλιτέχνης αρχικά σχεδίαζε να συμπεριλάβει 40 αγάλματα στον τάφο.

Αν και ο Μιχαήλ Άγγελος άρχισε να χαράζει το άγαλμα, δεν ολοκλήρωσε ποτέ το έργο. Η ελλιπής φιγούρα είναι μία από τις τέσσερις της σειράς Prisoners που στεγάζεται τώρα στο Galleria dell'Academia στη Φλωρεντία. Σύμφωνα με μια ανάρτηση του V&A, το μοντέλο κεριού προσφέρει πληροφορίες για τη δημιουργική διαδικασία του καλλιτέχνη, καθώς κατέστρεψε τις περισσότερες από τις άλλες προπαρασκευαστικές μελέτες κεριών.

Ορισμένα από αυτά τα μοντέλα επέζησαν επειδή οι σύγχρονοι του καλλιτέχνη - συμπεριλαμβανομένου του συγγραφέα και συναδέλφου του καλλιτέχνη Τζόρτζιο Βασάρι - συνέλεξαν τις μελέτες και τα σχέδιά του. Στο Lives of the Artists, ο Βασάρι έγραψε ότι ο γλύπτης έκανε μοντέλα από κερί «με τον ίδιο τρόπο που οι μορφές πρέπει να χαράσσονται από μάρμαρο, μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις τα μοντέλα κεριών αποτελούν από μόνα τους έργα τέχνης.

Η επιβίωση του αγάλματος από κερί είναι ακόμα πιο εντυπωσιακή, δεδομένου ότι το 1924, έπεσε το ειδώλιο κάτω και θρυμματίστηκαν τα άκρα του. Οι ειδικοί αποκατέστησαν το κομμάτι που παραμένει σχετικά άθικτο σχεδόν έναν αιώνα αργότερα και βρήκαν και το σημάδι του αποτυπώματος στην επιφάνειά του.

Ένα γλυπτό από τερακότα με τίτλο Two Wrestlers (1530) είναι γνωστό ότι φέρει το δακτυλικό αποτύπωμα του Μιχαήλ Άγγελου και θα μπορούσε να αποτελέσει σημείο σύγκρισης.