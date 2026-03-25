Βρέθηκαν τα οστά του ντ’ Αρτανιάν; Ο ήρωας των «Τριών Σωματοφυλάκων» ξανά στο προσκήνιο

Περισσότερα από 350 χρόνια μετά τον θάνατο του θρυλικού Γάλλου σωματοφύλακα ντ’ Αρτανιάν, ανθρώπινα λείψανα που ενδέχεται να του ανήκουν εντοπίστηκαν κάτω από το δάπεδο εκκλησίας στην Ολλανδία.

Η ανακάλυψη έγινε στην εκκλησία Αγίων Πέτρου και Παύλου στο Μάαστριχτ, με τον διάκονο Γιος Βάλκε, που συμμετείχε στις εργασίες, να δηλώνει ότι είναι «κατά 99% βέβαιος» πως ο σκελετός ανήκει στον Σαρλ ντε Μπατζ ντε Καστελμόρ, τον ιστορικό ντ’ Αρτανιάν, στενό συνεργάτη του βασιλιά Λουδοβίκου ΙΔ΄.

Ο ντ’ Αρτανιάν σκοτώθηκε κατά την Πολιορκία του Μάαστριχτ το 1673 και αργότερα έγινε θρυλική μορφή μέσα από τα μυθιστορήματα του Αλεξάντρ Δουμά.

Ντ’ Αρτανιάν: Η ανακάλυψη κάτω από το ιερό

Τα λείψανα βρέθηκαν ακριβώς κάτω από το σημείο όπου βρισκόταν παλαιότερα η Αγία Τράπεζα. Μέχρι σήμερα υπήρχαν μόνο φήμες ότι είχε ταφεί εκεί, χωρίς όμως αποδείξεις.

Σύμφωνα με τον διάκονο, η ανασκαφή ξεκίνησε όταν εντοπίστηκαν σπασμένα πλακάκια στο δάπεδο της εκκλησίας. Αρχικά αποκαλύφθηκε ένας τοίχος και στη συνέχεια, με τη βοήθεια αρχαιολόγου, εντοπίστηκε ο σκελετός. «Μείναμε σιωπηλοί όταν βρήκαμε το πρώτο οστό», είπε, σημειώνοντας ότι υπάρχουν αρκετές ενδείξεις που συνδέουν τα ευρήματα με τον ντ’ Αρτανιάν.

Μεταξύ αυτών το γεγονός ότι ήταν θαμμένος σε ιερό χώρο κάτω από το ιερό, η ανεύρεση της σφαίρας που φέρεται να προκάλεσε τον θάνατό του και ένα νόμισμα του 1660, που σχετίζεται με τον επίσκοπο που λειτουργούσε για τον «Βασιλιά Ήλιο».

Ντ’ Αρτανιάν: Αναμονή για επιβεβαίωση DNA

Ωστόσο, οι επιστήμονες κρατούν επιφυλάξεις. Ο αρχαιολόγος Βιμ Ντάικμαν, που συμμετείχε στην ανασκαφή, τονίζει ότι απαιτείται επιστημονική επιβεβαίωση: «Είμαι επιστήμονας και, παρότι οι προσδοκίες είναι μεγάλες, πρέπει να περιμένουμε τα αποτελέσματα DNA», δήλωσε.

Δείγμα από τα λείψανα έχει ήδη σταλεί για ανάλυση στη Γερμανία, ενώ μέρος των οστών μεταφέρθηκε στην πόλη Ντεβέντερ για να προσδιοριστεί η ηλικία, η προέλευση και το φύλο του σκελετού.

Ο ντ’ Αρτανιάν πιστεύεται ότι σκοτώθηκε από σφαίρα στον λαιμό κατά τη διάρκεια της πολιορκίας, όταν ο Λουδοβίκος ΙΔ΄ επιδίωκε να καταλάβει το Μάαστριχτ.

Λόγω των συνθηκών και της εποχής, ο γαλλικός στρατός φέρεται να τον έθαψε πρόχειρα κοντά στο στρατόπεδο, το οποίο βρισκόταν δίπλα στην εκκλησία. Αν και ο ντ’ Αρτανιάν ήταν υπαρκτό ιστορικό πρόσωπο, οι «Τρεις Σωματοφύλακες» του Δουμά είναι λογοτεχνικοί χαρακτήρες, εμπνευσμένοι από πραγματικούς αξιωματικούς της βασιλικής φρουράς.

Αν επιβεβαιωθεί η ταυτότητα των λειψάνων, πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες αρχαιολογικές ανακαλύψεις που σχετίζονται με εμβληματικές μορφές της ευρωπαϊκής ιστορίας.

Με πληροφορίες από BBC