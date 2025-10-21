Βρετανικό Μουσείο: Τι έγραψαν οι Times για τις αντιδράσεις της Αθήνας μετά το δείπνο του Βρετανικού Μουσείου

Η βρετανική εφημερίδα The Times παρουσιάζει την έντονη αντίδραση της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη για τη φιέστα μπροστά από τα γλυπτά του Παρθενώνα στο Βρετανικό Μουσείο με ψυχρό και αποστασιοποιημένο τρόπο, εστιάζοντας κυρίως στη «λάμψη» της εκδήλωσης και λιγότερο στην ουσία της ελληνικής διαμαρτυρίας.

Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι η Ελλάδα κατηγορεί τους διοργανωτές του «Pink Ball» του Βρετανικού Μουσείου για «προκλητική αδιαφορία» απέναντι στα Γλυπτά του Παρθενώνα, χωρίς όμως να υιοθετεί ή να ενισχύει το ελληνικό επιχείρημα.

Αντίθετα, οι Times δίνουν περισσότερο βάρος στις διαβεβαιώσεις των υπευθύνων του Μουσείου, ότι «η προστασία της συλλογής του προτάσσεται έναντι κάθε άλλης εκδήλωσης» και ότι κάθε αίτημα για χρήση των αιθουσών «αξιολογείται ως προς τους κινδύνους και τον σεβασμό προς τα εκθέματα».

Η εφημερίδα υπενθυμίζει επίσης πως παρόμοιες κατηγορίες είχαν διατυπωθεί πέρσι, μετά από επίδειξη μόδας στον ίδιο χώρο, σημειώνοντας ότι το ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού «καταδικάζει επανειλημμένα τέτοιες δεξιώσεις και επιδείξεις».

Στο ίδιο άρθρο γίνεται αναφορά και σε προηγούμενα περιστατικά, όπως η φωτογράφιση του οίκου Dior στην Ακρόπολη, για να υπονοηθεί ότι «και η ελληνική πλευρά έχει επιτρέψει παρόμοιες χρήσεις» — μια σύγκριση που επιχειρεί να μετριάσει τη βαρύτητα της ελληνικής κριτικής.

Συνολικά, η στάση των Times παραμένει ήπια απέναντι στο Βρετανικό Μουσείο και σαφώς πιο σκεπτική έναντι της ελληνικής αντίδρασης, παρουσιάζοντάς την περισσότερο ως «αναμενόμενη» παρά ως απολύτως δικαιολογημένη.

Η εφημερίδα καταλήγει στις προσπάθειες και τις συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές, αναφορικά με το ζήτημα της επιστροφής των Γλυπτών στην Αθήνα. «Τον Δεκέμβριο, η ελληνική κυβέρνηση είχε δηλώσει ότι δεν θα σταθεί εμπόδιο σε μια συμφωνία επιστροφής των Γλυπτών στην Αθήνα, ύστερα από συνομιλίες μεταξύ του Κιρ Στάρμερ και του Μητσοτάκη. Η δήλωση αυτή σηματοδότησε αλλαγή τόνου στις σχέσεις των δύο πλευρών, μετά το αιφνίδιο “πάγωμα” της συνάντησης του τότε πρωθυπουργού Ρίσι Σούνακ με τον Μητσοτάκη, τον προηγούμενο χρόνο.

Υπό την προεδρία του Τζορτζ Όσμπορν, το Βρετανικό Μουσείο έχει πραγματοποιήσει συνομιλίες με Έλληνες αξιωματούχους, με στόχο μια πιθανή συμφωνία που θα επιτρέψει την περιοδική έκθεση των Γλυπτών στην Αθήνα.

Σύμφωνα με το σχέδιο των Εργατικών, η συμφωνία θα μπορούσε να περιλαμβάνει ανταλλαγή δανεισμών -με την Ελλάδα να δανείζει άλλα αρχαιολογικά ευρήματα στο Βρετανικό Μουσείο- ώστε να συμπέσει με την επανέναρξη των ανακαινισμένων αιθουσών στις αρχές της δεκαετίας του 2030».

