Το Βρετανικό Μουσείο ρίχνει νέο φως στα έργα των τελευταίων δεκαετιών της ζωής του Μικελάντζελο

Νέο φως στα έργα του Μιχαήλ Άγγελου ρίχνει η έκθεση «Μικελάντζελο: Οι τελευταίες δεκαετίες» που διοργανώνει το Βρετανικό Μουσείο και θα διαρκέσει από τις 2 Μαΐου έως τις 28 Ιουλίου 2024.

Η έκθεση επικεντρώνεται στα τελευταία 30 χρόνια της ζωής του μεγάλου δασκάλου της Αναγέννησης. Στοχεύει να απομακρύνει την προσοχή από τη νεανική περίοδο παραγωγής του και να ρίξει φως στα έργα που έγιναν τα χρόνια λίγο πριν από τον θάνατό του στα 89 του χρόνια, το 1564.

Ο Μικελάντζελο ντι Λοντοβίκο Μπουοναρότι Σιμόνι, γνωστός ως Μιχαήλ Άγγελος, Ιταλός γλύπτης, ζωγράφος, αρχιτέκτονας και ποιητής της Αναγέννησης, που άσκησε απαράμιλλη επίδραση στην ανάπτυξη της δυτικής τέχνης, γεννημένος το 1475, συνέδεσε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του με τη Φλωρεντία. Με μια έμφυτη κλίση στη ζωγραφική, σπούδασε αρχικά υπό την καθοδήγηση του ουμανιστή Φραντσέσκο ντ' Ουρμπίνο, αλλά το 1487 ξεκίνησε ως μαθητευόμενος στο εργαστήριο ζωγραφικής του Ντομένικο Γκιρλαντάγιο.

Μελέτη από τον Μιχαήλ Άγγελο ενός αγγέλου και άλλων μορφών για την "Τελευταία Κρίση" (περίπου 1534-36). Φωτ.: The Trustees of the British Museum