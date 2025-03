Το Βρετανικό Μουσείο έχει δίκιο να διατηρεί τα  γλυπτά του Παρθενώνα, λέει νέο μέλος της διοίκησης

Το Βρετανικό Μουσείο έχει δίκιο να διατηρεί τα γλυπτά του Παρθενώνα, ισχυρίζεται νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, των διαχειριστών, όπως ονομάζονται.

Η Dr Tiffany Jenkins, συγγραφέας του Keeping Their Marbles, «Κρατώντας τα Μάρμαρά τους», θα ενταχθεί στους νέους διαχειριστές του Βρετανικού Μουσείο, με τη συγγραφέα και τηλεοπτική παρουσιάστρια Claudia Winkleman, τον Λόρδο Finkelstein, σύμβουλο του πρώην συντηρητικού πρωθυπουργού Τζον Μέιτζορ, του ιστορικού και podcaster Tom Holland και της πρώην παρουσιάστριας ειδήσεων του ραδιοφώνου του BBC, Martha Kearney για μια τετραετία. Πρόεδρος των διαχειριστών του Βρετανικού Μουσείου παραμένει ο Τζορτζ Όσμπορν.

«Τα γλυπτά του Παρθενώνα ή Ελγίνεια Μάρμαρα είναι τα αρχαία ελληνικά γλυπτά που κάποτε διακοσμούσαν τον ναό στην Ακρόπολη της Αθήνας. Αφαιρέθηκαν μεταξύ 1801 και 1815 από τον Λόρδο Έλγιν, τον Βρετανό πρεσβευτή στην Οθωμανική αυτοκρατορία, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι είχε την άδεια να τα πάρει, αν και δεν βρέθηκε κανένα δικαιολογητικό έγγραφο για τις πράξεις του. Τα γλυπτά αποκτήθηκαν από το Βρετανικό Μουσείο το 1816, αλλά η νόμιμη ιδιοκτησία τους αμφισβητείται από τη δεκαετία του 1980», επισημαίνει ο Guardian.

Στο βιβλίο της «Keeping their Marbles: How the Treasures of the Past Ended in Museums… and Why They Should Stay There» (Κρατώντας τα Μάρμαρα: Πώς οι θησαυροί του παρελθόντος κατέληξαν στα μουσεία... και γιατί πρέπει να παραμείνουν εκεί), η Jenkins εξέτασε τις επιρροές πίσω από τη μάχη υψηλού προφίλ για την επιστροφή των μουσειακών τεχνουργημάτων σε μια προσπάθεια να επιδιορθωθούν ιστορικά λάθη. Οι απόψεις της έρχονται σε αντίθεση με εκείνες μιας άλλης γνωστής ιστορικού και ραδιοτηλεοπτικού φορέα, της Dr Alice Roberts, η οποία συνάντησε πρόσφατα την Ελληνίδα υπουργό Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, ενώ γύριζε τη σειρά της στην Αρχαία Ελλάδα για το Channel 4.

Φωτογραφία: EPA

Νωρίτερα αυτό το μήνα η Roberts είπε στους Radio Times: «Ανήκουν πίσω στην Αθήνα. Δεν είναι ισοδύναμο, αλλά φαντάζομαι ότι μπορεί να ήμασταν αναστατωμένοι στην Αγγλία αν μια άλλη χώρα είχε σημαντικά κομμάτια από το Στόουνχεντζ και δεν τα έδινε πίσω. Αλλά στην πραγματικότητα το επιχείρημα είναι βαθύτερο από αυτό. Υπάρχει επιτακτική ανάγκη να αναγνωρίσουμε μερικές από τις αμφισβητούμενες πρακτικές του παρελθόντος, οι οποίες συχνά πήγαιναν χέρι χέρι με την ιστορία».

«Τον περασμένο μήνα, η Ελλάδα εξέλεξε νέο Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Κωνσταντίνο Τασούλα, ο οποίος είναι εξέχων υπέρμαχος της επιστροφής των γλυπτών. Πρώην υπουργός Πολιτισμού, ο Τασούλας έπαιξε βασικό ρόλο στην αναζωογόνηση των προσπαθειών για την ανάκτηση των γλυπτών», γράφει ο Guardian.

Μέχρι πρόσφατα, η βρετανική απάντηση βασιζόταν στην ιδέα ότι η απομάκρυνση ήταν νόμιμη και ότι το Βρετανικό Μουσείο είναι ο ασφαλέστερος θεματοφύλακας. Όμως το επιχείρημα άλλαξε τα τελευταία χρόνια καθώς η Ελλάδα απομακρύνθηκε από την απλή διεκδίκηση ιδιοκτησίας: Το ερώτημα συχνά πλαισιώνεται τώρα ως ζήτημα «επανένωσης».

Τη στάση αυτή τόνισε ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος πρότεινε ότι η τέχνη μπορεί να διατηρηθεί σε διαφορετική χώρα χωρίς να χάσει τη σημασία της. Όμως το 2023, ο Ρίσι Σουνάκ, ο οποίος ήταν πρωθυπουργός εκείνη την εποχή, ακύρωσε μια συνάντηση με τον Μητσοτάκη την τελευταία στιγμή σε μια κίνηση που ερμηνεύτηκε ως τρόπος αποφυγής του ζητήματος.

Η Jenkins, επίτιμη υπότροφος στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, έλαβε συγχαρητήρια για τον διορισμό της από την Claire Fox, συνάδελφό της στην Ακαδημία Ιδεών. Αυτό το thinktank, που ιδρύθηκε από την Fox πριν από 25 χρόνια με το κλείσιμο του Ζωντανού Μαρξισμού, είναι μη κομματικό πολιτικό, αλλά προωθεί αυτό που περιγράφει ως «μια σθεναρή στάση σε επίμαχα ζητήματα».

Επίσης, χαιρέτισε το ραντεβού η συγγραφέας και παρουσιάστρια Timandra Harkness, η οποία είπε στον Observer ότι η Jenkins ασχολείται αποκλειστικά με τη σοβαρή δουλειά της προστασίας της ιστορίας και ότι «δεν θα συμμετείχε στο διοικητικό συμβούλιο για να δώσει οποιαδήποτε εξωτερική μάχη».

Φωτογραφία: EPA

Επιπλέον, υπήρξε κριτική στο ότι οι νέοι διαχειριστές είναι όλοι λευκοί. «Εάν κανένας μαύρος από έξω από το Λονδίνο δεν έκανε αίτηση για να γίνει διαχειριστής, το Μουσείο θα έπρεπε να είχε βγει να ψάξει για κάποιον. Είναι εκεί έξω», είπε μια κορυφαία πολιτιστική προσωπικότητα που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία της, αλλά είναι απογοητευμένη από τη σύνθεση.

Το συμβούλιο των 20 διαχειριστών του μουσείου περιέχει ένα μείγμα πολιτιστικών καταβολών, συμπεριλαμβανομένου του Ινδοαμερικανού στελέχους της Amazon Priyanka Wadhawan και του οικονομολόγου καθηγητή Abhijit Banerjee καθώς και του οικονομολόγου Weijian Shan από την Κίνα και του Κολομβιανό-Αμερικανού φιλάνθρωπου Alejandro Santo Domingo.

Τον περασμένο Ιούλιο, η τότε υπουργός Πολιτισμού Λίζα Νάντι ανακοίνωσε μια προσπάθεια να προσελκύσει το μεγαλύτερο απόθεμα ταλέντων στο σύστημα των δημόσιων διορισμών. Ανακοινώνοντας τους διορισμούς, ο υπουργός Πολιτισμού Κρις Μπράιαντ είπε: «Οι διορισμένοι από το δημόσιο βοηθούν στην ηγεσία ορισμένων από τα πιο γνωστά ιδρύματα του Ηνωμένου Βασιλείου και αυτά τα εξαιρετικά ταλαντούχα άτομα με ευρύ φάσμα προσωπικής και επαγγελματικής εμπειρίας θα συνεισφέρουν σημαντικά στον τρόπο λειτουργίας τους και θα βοηθήσουν στην προώθηση της βρετανικής ήπιας δύναμης στο εξωτερικό».



Με πληροφορίες από Guardian