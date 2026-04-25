Βρετανία: Πανεπιστήμιο αναζητά τις οικογένειες ανήλικων ασθενών του 18ου αιώνα

Ένα πανεπιστήμιο της Βρετανίας καλεί τις οικογένειες να βοηθήσουν στην αποκάλυψη των ιστοριών παιδιών που νοσηλεύτηκαν σε νοσοκομείο κατά τον 18ο αιώνα.

Το Πανεπιστήμιο του Νόρθαμπτον (UoN) ηγείται ενός προγράμματος που αποσκοπεί να φέρει σε επαφή τις σημερινές οικογένειες με τα παιδιά που νοσηλεύτηκαν στο Northampton Infirmary —το σημερινό Γενικό Νοσοκομείο του Νόρθαμπτον— μεταξύ των ετών 1744 και 1801.

Τα αρχεία του νοσοκομείου δείχνουν ότι περίπου 4.000 παιδιά ηλικίας 13 ετών και κάτω νοσηλεύτηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Ο στόχος της έρευνας στη Βρετανία

Ο Φρεντ Ο'Ντελ, εθελοντής στο αρχείο του Γενικού Νοσοκομείου του Νόρθαμπτον, δήλωσε: «Γνωρίζουμε ότι αυτές οι πληροφορίες πρέπει να υπάρχουν κάπου, αλλά πρέπει να συνεργαστούμε με ιστορικούς, γενεαλόγους και την ευρύτερη αρχειακή κοινότητα».

Το έργο αποτελεί συνεργασία μεταξύ του αρχείου του Γενικού Νοσοκομείου του Νόρθαμπτον, του Πανεπιστημίου του Νότιγχαμ (UoN) και του Πανεπιστημίου του Τορόντο Μισισάουγκα στον Καναδά.

Οι ερευνητές δηλώνουν ότι επιθυμούν να αμφισβητήσουν την παραδοσιακή αντίληψη ότι τα παιδιά λάμβαναν ελάχιστη νοσοκομειακή περίθαλψη πριν από την ίδρυση εξειδικευμένων ιδρυμάτων — όπως το Great Ormond Street στο Λονδίνο το 1852.

Ωστόσο, μια ομάδα με επικεφαλής τον καθηγητή Γουίλιαμς πιστεύει ότι έχει ήδη αποδείξει ότι τα παιδιά, στην πραγματικότητα, εισάγονταν συχνά στα πρώιμα εθελοντικά νοσοκομεία.

Το παιδί που συνέβαλε στην έναρξη της έρευνας

«Χρειαζόμαστε αυτή τη βοήθεια για να αποκαλύψουμε τις ιστορίες ζωής αυτών των πρώην παιδιών-ασθενών, μετά την έξοδο τους από το νοσοκομείο», δήλωσε ο καθηγητής Γουίλιαμς, ο οποίος είναι επισκέπτης καθηγητής παιδικής υγείας και ιατρικής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Νόρθαμπτον.

«Θα ήταν υπέροχο να αρχίσουμε να συνδέουμε τις ιστορίες τους με τους σύγχρονους απογόνους τους».

Η ομάδα εμπνεύστηκε να ξεκινήσει το έργο μετά από επικοινωνία που δέχτηκε από έναν γενεαλόγο που ερευνούσε την οικογένεια της 12χρονης Σάρα Χάρις.

Η κοπέλα, από το Κέτερινγκ, θεωρείται ότι ήταν το πρώτο παιδί στην Αγγλία που υποβλήθηκε σε ακρωτηριασμό μέσω της άρθρωσης του ισχίου, όταν υποβλήθηκε στη χειρουργική επέμβαση στο Νόρθαμπτον το 1779.

