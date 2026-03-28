Βρετανία: Νέα ανακάλυψη ρίχνει φως στη ζωή πριν από 3.500 χρόνια

Αυτό που αρχικά φαινόταν να είναι κομμάτια ξύλου στο έδαφος αποκαλύφθηκε ότι αποτελεί μια σπάνια ματιά στη ζωή κατά τη Μέση Εποχή του Χαλκού, στη Βρετανία.

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν κοντά στο Γκλόστερ, της Αγγλίας, μια ξύλινη κατασκευή σε εξαιρετικά καλή κατάσταση, η οποία χτίστηκε πριν από περισσότερα από 3.500 χρόνια για τη συλλογή νερού.

Ο Πάολο Γκουαρίνο, υπεύθυνος μετα-ανασκαφικών εργασιών στην Cotswold Archaeology, δήλωσε ότι η ανακάλυψη ξεχώρισε λόγω της σπάνιας διατήρησης του οργανικού υλικού.

«Δεν συμβαίνει συχνά να βρίσκουμε ξύλο», εξήγησε. «Οι συνθήκες υπερχείλισης νερού είναι από τις καλύτερες για τη διατήρηση οργανικής ύλης όπως το ξύλο».

Μία ανακάλυψη από το μακρινό παρελθόν

Η ανακάλυψη έγινε κατά τη διάρκεια μιας συνήθους αρχαιολογικής ανασκαφής που πραγματοποιήθηκε πριν από την έναρξη ενός προτεινόμενου οικιστικού έργου, λίγο νότια του Γκλόστερ, σε μια περιοχή όπου έχουν επίσης βρεθεί ευρήματα από τη ρωμαϊκή και την αγγλοσαξονική εποχή.

Οι αρχαιολόγοι διαπίστωσαν ότι το πηγάδι διαθέτει μια άνω πλατφόρμα κατασκευασμένη από «σανίδες και στρογγυλό ξύλο», η οποία συνδέεται με μια ξύλινη σκάλα που κατεβαίνει σε έναν κάτω θάλαμο.

«Ένα από τα πράγματα που αναρωτιόμαστε είναι γιατί έχουμε ένα τέτοιο χαρακτηριστικό σε μια περιοχή που σήμερα είναι πλούσια σε ρέματα και ποτάμια», πρόσθεσε ο Γκουαρίνο.

«Γνωρίζουμε από την ανάλυση γύρης ότι κατά τη Μέση Εποχή του Χαλκού υπήρξε μια περίοδος θέρμανσης του κλίματος. Το γεγονός ότι βρίσκουμε περισσότερες από αυτές τις πηγές νερού υποδηλώνει ότι οι κοινότητες τις έσκαβαν για να έχουν πρόσβαση σε νερό κοντά στους οικισμούς τους».

Αναφέρθηκε επίσης στο γεγονός ότι τα υψηλά επίπεδα νερού με την πάροδο του χρόνου είναι αυτά που πιθανώς συνέβαλαν στη διατήρηση του πηγαδιού.

Οι ανασκαφικές εργασίες και οι αναλύσεις έχουν πλέον ολοκληρωθεί, και τα ευρήματα θα παρουσιαστούν στους κατασκευαστές και στους τοπικούς συμβούλους.

Τα αποτελέσματα ενδέχεται να οδηγήσουν σε περαιτέρω αρχαιολογικές έρευνες σε μια ευρύτερη περιοχή.

Εν τω μεταξύ, τα διασωθέντα ξύλινα αντικείμενα αναλύονται από ειδικούς, ενώ ορισμένα από αυτά έχουν επιλεγεί για συντήρηση.

Με πληροφορίες από BBC