Βρετανία: Μικροσκοπικό ρωμαϊκό φυλαχτό σε σχήμα φαλλού εντοπίστηκε σε λέσχη κρίκετ

Ένα «μικροσκοπικό» ρωμαϊκό αντικείμενο σε σχήμα φαλλού, το οποίο πιστεύεται ότι προοριζόταν να φέρει καλή τύχη, ανακαλύφθηκε από αρχαιολόγους που πραγματοποιούσαν ανασκαφές σε έκταση γύρω από έναν σύλλογο κρίκετ, στη Βρετανία.

Ο χάλκινος φαλλός, ηλικίας 1.800 ετών, ανακαλύφθηκε στο Carlisle Cricket Club, στην Κάμπρια, κατά τη διάρκεια ανασκαφών που ξεκίνησαν το 2017.

Οι ιστορικοί πιστεύουν ότι ο χώρος αυτός ήταν η έδρα ενός αρχαίου λουτρού και έχουν ήδη βρει θραύσματα αγγείων, τμήματα από κίονες και διάφορα μεγάλα κεφάλια από λίθο.

Η ανακάλυψη του φυλαχτού στη Βρετανία

Ο διευθυντής του χώρου, Φρανκ Τζιέκο, είπε ότι οι Ρωμαίοι ήταν «εξαιρετικά προληπτικοί» και ότι ο φαλλός προοριζόταν να είναι «φυλαχτό για καλή τύχη».

«Είναι ο πρώτος μας μικρός φαλλός, είναι μικροσκοπικός, έχει μήκος περίπου 3 εκατοστά, αλλά είναι όμορφα κατασκευασμένος από μπρούντζο», είπε ο Τζιέκο.

Τόνισε ότι τέτοια αντικείμενα συχνά συνδέονταν με ζώνες ή χρησιμοποιούνταν ως κοσμήματα «για προστασία».

Κατά τη διάρκεια των ετήσιων ανασκαφών τους, οι εθελοντές της ομάδας έχουν βρει χιλιάδες σημαντικά αντικείμενα, μεταξύ άλλων από την Εποχή του Χαλκού, τον Αγγλικό Εμφύλιο Πόλεμο και την Εδουαρδιανή περίοδο, είπε ο Τζιέκο.

«Είναι ασυνήθιστο το γεγονός ότι δεν είχαμε βρει μέχρι τώρα αντικείμενο σε σχήμα φαλλού στον χώρο αυτό, ο οποίος είναι τόσο πλούσιος σε άλλα είδη αντικειμένων», ανέφερε.

Ο Τζιέκο δήλωσε ότι η ανακάλυψη «μας δίνει μια φανταστική εικόνα για τον τρόπο σκέψης των ανθρώπων που ζούσαν στο Κάρλαϊλ πριν από 1.800 χρόνια».

Πρόσθεσε: «Όλοι μας αφιερώνουμε τεράστιο χρόνο σε αυτό το έργο για να το κάνουμε να πετύχει».

Νέα αντικείμενα από την ανασκαφή έχουν εκτεθεί στο Μουσείο και Γκαλερί Tullie.

Με πληροφορίες από BBC