Βρετανία: Ένα δαχτυλίδι επιβίωσε από τις αναταραχές της ρωμαϊκής περιόδου

Στη Βρετανία, ένα «εξαιρετικό» ρωμαϊκό χρυσό δαχτυλίδι που ρίχνει φως στον τρόπο διαχείρισης των κρίσεων από τους Ρωμαίους, αποκτήθηκε από έναν οργανισμό πολιτιστικής κληρονομιάς και πρόκειται να εκτεθεί σε μουσείο.

Το δαχτυλίδι, μαζί με ένα θησαυρό νομισμάτων, ανακαλύφθηκε το 2018 στο πλαίσιο αρχαιολογικής ανασκαφής σε οικόπεδο κοντά στο Ilminster του Somerset από τον αναζητητή μετάλλων Κέβιν Μίντο.

Το δαχτυλίδι που ρίχνει φως στη ρωμαϊκή ζωή

Η Αμάλ Χρέισεχ, ανώτερη επιμελήτρια του South West Heritage Trust, το οποίο αγόρασε το δαχτυλίδι, δήλωσε ότι η εξαιρετική αυτή ανακάλυψη παρέχει πληροφορίες για το πώς οι Ρωμαίοι κάτοικοι του νότιου Somerset αντιμετώπισαν μια περίοδο αναταραχής από το 286 έως το 296 μ.Χ.

Η Χρέισεχ δήλωσε ότι το δαχτυλίδι, το οποίο φέρει έναν πολύτιμο λίθο, αποτελεί «εύρημα εθνικής σημασίας».

Τα περισσότερα κοσμήματα που έχουν ανακαλυφθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο και χρονολογούνται από την περίοδο των αναταραχών μεταξύ του 286 και του 296 μ.Χ. ήταν κατασκευασμένα από ασήμι ή μπρούντζο. Ωστόσο, αυτό το ασυνήθιστα μεγάλο χρυσό δαχτυλίδι υποδηλώνει ότι στην περιοχή ζούσαν πλούσιοι Ρωμαίοι που κατάφεραν να επιβιώσουν εν μέσω της σύγκρουσης.

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Συνέχισε: «Το δαχτυλίδι του Ilminster είναι τόσο μεγάλο όσο και βαρύ, αρκετά περίτεχνο, με ένα όμορφα εκτελεσμένο εγχάρακτο σχέδιο.

«Είναι πιθανό το δαχτυλίδι να θάφτηκε λίγο μετά το 297 ως μέρος ενός θησαυρού που περιλάμβανε νομίσματα, γραφίτη και κεραμικά αντικείμενα».

Ο εντοπισμός του δαχτυλιδιού

Ο Κέβιν Μίντο, που κατάγεται από το Amesbury, βρήκε το δαχτυλίδι το 2018.

Ο ίδιος ανέφερε: «Εκείνη τη στιγμή, είσαι κουρασμένος από το σκάψιμο όλη την ημέρα. Όταν το βλέπεις, είναι συγκλονιστικό και δεν το συνειδητοποίησα πραγματικά μέχρι που γύρισα σπίτι εκείνο το βράδυ.

«Έβαλα τα νομίσματα στο τραπέζι και σκέφτηκα, "ουάου"».

Ο οργανισμός South West Heritage Trust συγκέντρωσε 78.010 λίρες για την απόκτηση του λεγόμενου «Δαχτυλιδιού του Ilminster», με την υποστήριξη του Arts Council England και φιλανθρωπικών οργανώσεων.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης, το «Δαχτυλίδι του Ilminster» θα ενταχθεί στις ρωμαϊκές συλλογές που εκτίθενται στο Μουσείο του Somerset στο Taunton.

Με πληροφορίες από BBC