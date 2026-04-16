Βρετανία: Δύτες προσπαθούν να λύσουν το μυστήριο ναυαγίου 100 ετών

Σε εξέλιξη βρίσκεται μια καταδυτική επιχείρηση στη Βρετανία με σκοπό να αποκαλυφθεί η ταυτότητα ενός πλοίου που βυθίστηκε πριν από 100 χρόνια.

Υπό την καθοδήγηση του Ράιλι Κόνγουεϊ, μέλους του Sub-Aqua Club της Εταιρείας Ναυτικής Αρχαιολογίας, το αρχαιολογικό πρόγραμμα πραγματοποιείται στο λιμάνι Λάνγκστοουν του Πόρτσμουθ.

Το ναυάγιο πιστεύεται ότι είναι το «Withern», το οποίο βυθίστηκε το 1926, αλλά η ταυτότητά του δεν έχει επιβεβαιωθεί ποτέ.

Ο Κόνγουεϊ δήλωσε: «Αυτό το πρόγραμμα δεν αφορά απλώς ένα ναυάγιο. Πρόκειται για την αποκάλυψη ενός κομματιού της ιστορίας του Πόρτσμουθ που έχει χαθεί εδώ και 100 χρόνια».

Ένα μυστήριο 100 ετών στη Βρετανία

Η ταυτότητα του ναυαγίου αποτελεί μυστήριο, καθώς ένα άλλο εκσκαφικό σκάφος, το «Witham», βυθίστηκε κοντά στο ίδιο σημείο το 1912 υπό παρόμοιες συνθήκες.

Και τα δύο σκάφη χάθηκαν ενώ ήταν αγκυροβολημένα στο λιμάνι.

Δύτες συμμετείχαν στις έρευνες στην περιοχή την Πέμπτη και την Παρασκευή και αναμένεται να επιστρέψουν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.

Το πρόγραμμα «Portsmouth 100» εξασφαλίζει χρηματοδότηση για έργα που αποσκοπούν στο να «επιβεβαιώσουν την υπερηφάνεια για το Πόρτσμουθ», ως μέρος των εορτασμών της πόλης για την επέτειο των 100 χρόνων της.

Η ομάδα του υποβρύχιου συλλόγου που διεξάγει τις καταδυτικές έρευνες χαρακτήρισε την ιστορία του ναυαγίου «τόσο ενδιαφέρουσα όσο και αινιγματική».

«Ιστορικές αναφορές υποδηλώνουν ότι το σκάφος βυθίστηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας χωρίς πλήρωμα, αφήνοντας πίσω αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με το πώς και γιατί βυθίστηκε», ανέφερε.

«Με τις περιορισμένες πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στα αρχεία – συμπεριλαμβανομένης της αβεβαιότητας σχετικά με την ηλικία του πλοίου, τον καπετάνιο και τις τελευταίες στιγμές του – η ομάδα του έργου ελπίζει ότι οι σύγχρονες τεχνικές έρευνας θα προσφέρουν τις πολυαναμενόμενες απαντήσεις».

Με πληροφορίες από BBC