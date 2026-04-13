Βραβεία Olivier 2026: Κυριάρχησε το Paddington The Musical  

Το θεατρικό μιούζικαλ «Paddington The Musical» κέρδισε τα περισσότερα βραβεία στην τελετή απονομής των Olivier Awards 2026.

Μετά από 14 χρόνια, η Ρόζαμουντ Πάικ επέστρεψε στη σκηνή του θεάτρου για να διεκδικήσει το βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού.

Η διασκευή της ιστορίας της δημοφιλούς αρκούδας, που ανέβηκε στο Θέατρο Savoy, απέσπασε το βραβείο Καλύτερου Νέου Μιούζικαλ, ενώ το καστ εξασφάλισε επίσης σημαντική διάκριση, με τους Τζέιμς Χάμιντ και Άρτι Σαχ να κατακτούν από κοινού το βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού σε Μιούζικαλ.

Στη σειρά των βραβείων που απέσπασε η παραγωγή περιλαμβάνεται το βραβείο στηΒικτόρια Χάμιλτον-Μπάριτ για την κατηγορία Καλύτερης Ηθοποιού σε Β' Ρόλο σε Μιούζικαλ και στον Τομ Έντεν που διακρίθηκε ως Καλύτερος Ηθοποιός σε Β' Ρόλο σε Μιούζικαλ.

Το βραβείο Σερ Πίτερ Χολ Καλύτερης Σκηνοθεσίας πήγε στον Λουκ Σέπαρντ.

Οι Γκαμπριέλα Σλέιντ και Τάρα Ζαφάρ κέρδισε το βραβείο των Καλύτερων Κοστουμιών, μαζί με τους Τομ Πάι και Ας Τζ. Γούντγουορντ για τα Καλύτερα Σκηνικά.

Βραβεία Olivier 2026: Η Ρόζαμουντ Πάικ κέρδισε το βραβείο της Καλύτερης Ηθοποιού

Τo βραβείο της Καλύτερης Ηθοποιού κέρδισε η Ρόζαμουντ Πάικ για την ερμηνεία της στην παράσταση Inter Alia στο Εθνικό Θέατρο του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο Τζακ Χόλντεν κέρδισε το βραβείο του Καλύτερου Ηθοποιού για τον ρόλο του στο Kenrex στο The Other Palace.

Και η Ρέιτσελ Ζέγκλερ βραβεύτηκε ως Καλύτερη Ηθοποιός σε Μιούζικαλ για την ερμηνεία της στο Evita στο The London Palladium. Ο Πάπα Εσιέντου αναδείχθηκε Καλύτερος Ηθοποιός σε Β' Ρόλο για το All My Sons στο Wyndham’s Theatre και η Τζούλι Χέσμοντχαλ παρέλαβε το βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού σε Β' Ρόλο για το Punch στο Young Vic και στο Apollo Theatre.

Το Punch του Τζέιμς Γκρέιαμ κέρδισε ακόμη, το βραβείο Καλύτερου Νέου Θεατρικού Έργου. Στις κατηγορίες αναβίωσης, το All My Sons του Άρθουρ Μίλερ ανακηρύχθηκε Καλύτερη Αναβίωση Δράματος και το Into The Woods στο Bridge Theatre κέρδισε το βραβείο Καλύτερης Αναβίωσης Μιούζικαλ.

Το Into The Hairy της Sharon Eyal για το S-E-D στο Sadler’s Wells ανακηρύχθηκε Καλύτερη Νέα Παραγωγή Χορού.

Το «Dead Man Walking» της Εθνικής Λυρικής Σκηνής της Αγγλίας στο London Coliseum εξασφάλισε το βραβείο Καλύτερης Νέας Όπερας.

Η τελετή απονομής των βραβείων Ολίβιε που απονέμονται για εξαιρετικά επιτεύγματα στον χώρο του επαγγελματικού θεάτρου, της όπερας και του μπαλέτου στη Βρετανία, πραγματοποιήθηκε στο Royal Albert Hall στο Λονδίνο με παρουσιαστή τον Νικ Μοχάμεντ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ