Βουλγαρία: Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν πιθανό άγαλμα της Άρτεμης στην αρχαία Ηράκλεια Σιντική

Αρχαιολόγοι που πραγματοποιούν ανασκαφές στην αρχαία πόλη της Ηράκλειας Σιντικής στη νοτιοδυτική Βουλγαρία ανακάλυψαν τμήμα μαρμάρινου αγάλματος που ενδέχεται να απεικονίζει την Άρτεμη, την αρχαία ελληνική θεά του κυνηγιού.

Το θραύσμα βρέθηκε κατά τη διάρκεια των ανασκαφών που βρίσκονται σε εξέλιξη κοντά στην πόλη Πετρίτσι. Η ομάδα, υπό την καθοδήγηση του καθηγητή Λουντμίλ Βαγαλίνσκι της Βουλγαρικής Ακαδημίας Επιστημών, ανακάλυψε το κάτω τμήμα ενός μαρμάρινου αγάλματος, συμπεριλαμβανομένων των ποδιών και της βάσης του, μπροστά από έναν αρχαίο ναό αφιερωμένο στον Ηρακλή.

Παρά τη θέση του αγάλματος, οι ερευνητές δεν πιστεύουν ότι η μορφή απεικονίζει τον Ηρακλή. Η προσοχή στράφηκε γρήγορα προς την Άρτεμη, αφού οι αρχαιολόγοι εξέτασαν τα υποδήματα. Η μορφή φαίνεται να φοράει σανδάλια κυνηγετικού τύπου, ένα χαρακτηριστικό που συνήθως συνδέεται με τις απεικονίσεις της θεάς στην ελληνική τέχνη.

Η ανασκαφή στη Βουλγαρία

Η Άρτεμη κατείχε σημαντική θέση στην αρχαία περιοχή όπου βρισκόταν η Ηράκλεια Σιντική. Στοιχεία από προηγούμενες αρχαιολογικές έρευνες δείχνουν ότι η λατρεία της ήταν ευρέως διαδεδομένη στην περιοχή. Για τους ερευνητές, αυτή η τοπική σύνδεση ενισχύει τα επιχειρήματα υπέρ της ταύτισης του αγάλματος με την Άρτεμη.

Το σωζόμενο θραύσμα υποδηλώνει ότι το αρχικό γλυπτό ήταν περίπου σε φυσικό μέγεθος. Οι αρχαιολόγοι εξετάζουν εκ νέου ένα άλλο εύρημα από τον χώρο, ένα μαρμάρινο κεφάλι που ανακαλύφθηκε πριν από αρκετά χρόνια. Και τα δύο κομμάτια προέρχονται από την ίδια περιοχή, γεγονός που αυξάνει την πιθανότητα να αποτελούσαν κάποτε ένα ενιαίο άγαλμα.

Οι ερευνητές θα συγκρίνουν τις διαστάσεις και τις καλλιτεχνικές λεπτομέρειες των θραυσμάτων πριν βγάλουν οποιαδήποτε συμπεράσματα. Σε αυτό το στάδιο, η ταύτιση με την Άρτεμη παραμένει υπόθεση και όχι αποδεδειγμένο γεγονός.

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Η Ηράκλεια Σιντική έχει αποδώσει μια σταθερή ροή ευρημάτων τα τελευταία χρόνια. Στην αρχαία πόλη, που ιδρύθηκε κατά την ελληνιστική περίοδο, έχουν αποκαλυφθεί ναοί, επιγραφές, γλυπτά, δημόσια κτίρια και άλλα ευρήματα που βοηθούν τους ιστορικούς να ανακατασκευάσουν την καθημερινή ζωή στην περιοχή πριν από περισσότερα από δύο χιλιάδες χρόνια.

Το τελευταίο θραύσμα αγάλματος εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια μιας ακόμη παραγωγικής ανασκαφικής περιόδου. Μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα, οι αρχαιολόγοι άρχισαν να ερευνούν ένα πηγάδι που αποκαλύφθηκε εντός του αρχαίου οικισμού. Η κατασκευή εκτεινόταν βαθύτερα στο υπόγειο από ό,τι αναμενόταν, υποδηλώνοντας ότι περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σύστημα ύδρευσης της πόλης εξακολουθούν να βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια.

Κάθε νέα ανασκαφή προσθέτει ένα ακόμη κομμάτι στην ιστορία της Ηράκλειας Σιντικής. Η περαιτέρω μελέτη των μαρμάρινων θραυσμάτων θα μπορούσε να καθορίσει εάν οι αρχαιολόγοι έχουν ανακαλύψει ένα άγαλμα της Άρτεμης σε φυσικό μέγεθος, μιας θεάς της οποίας η παρουσία φαίνεται να είναι βαθιά ριζωμένη στο αρχαίο παρελθόν της περιοχής.

Με πληροφορίες από Archaeology News Online Magazine

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