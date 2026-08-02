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Boy Geroge: Έλυσε τη συνεργασία με τον μάνατζερ της δισκογραφικής του μετά το φιλοϊσραηλινό τραγούδι

Ο μάνατζέρ του δεν ήθελε να στηρίξει το τραγούδι το οποίο έφτιαξε με AI

The LiFO team
The LiFO team
BOY GEORGE ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ ΙΣΡΑΗΛ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Getty Images
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Ο Boy George ανακοίνωσε ότι έλυσε τη συνεργασία του με τον μάνατζερ της δισκογραφικής του εταιρείας, μετά τη διαφωνία τους για το νέο φιλοϊσραηλινό τραγούδι του, το οποίο έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

Υπενθυμίζεται πως ο Boy George των Culture Club βρέθηκε στο επίκεντρο της κριτικής έπειτα από την κυκλοφορία του τραγουδιού «We Will Dance Again» («Θα Χορέψουμε Ξανά»), με εβραϊκό τίτλο עוד נרקוד, στο οποίο υπερασπίζεται τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ και απορρίπτει τον χαρακτηρισμό των γεγονότων στη Γάζα ως γενοκτονίας.

Το Σάββατο ο Boy George αποκάλυψε μέσω ανάρτησής του στο X ότι δεν θα συνεργάζεται πλέον με τον Tony Pontius, ο οποίος διαχειριζόταν εδώ και χρόνια τη δισκογραφική του εταιρεία BGP.

Boy George: Η ανάρτηση για τον μάνατζέρ του

«Στον βουδισμό κατανοούμε ότι κάθε πράξη έχει συνέπειες. Εξαιτίας της απόφασής μου να σταθώ στο πλευρό των Εβραίων φίλων μου, χάνω κάποιους ανθρώπους από τη ζωή μου», έγραψε.

Στη συνέχεια εξήγησε ότι ο Pontius αρνήθηκε να στηρίξει την κυκλοφορία του τραγουδιού: «Ήθελα να κυκλοφορήσω το "We Will Dance Again", αλλά ήταν απόλυτος και μου είπε: "Δεν θέλω να έχω καμία σχέση με αυτό το τραγούδι". Του απάντησα: "Εντάξει, τελειώσαμε"».

Ο τραγουδιστής πρόσθεσε πως «όταν κάποιος είναι άτολμος, δεν πονάει να του πεις αντίο», συμπληρώνοντας ότι η πίστη του στους ανθρώπους «δεν θα κλονιστεί» και πως σκοπεύει να κυκλοφορήσει κανονικά το τραγούδι.

Σύμφωνα με την Independent, το κομμάτι δεν είναι προς το παρόν διαθέσιμο στις μεγάλες πλατφόρμες streaming. Ο Boy George κάλεσε τους θαυμαστές του να το αγοράσουν μέσω της πλατφόρμας Bandcamp, δηλώνοντας ότι σκοπεύει να το ηχογραφήσει εκ νέου ο ίδιος και να το ερμηνεύσει «με υπερηφάνεια», καταλήγοντας με τη φράση: «Στο καλό όλοι όσοι με μισούν».

Γιατί προκάλεσε αντιδράσεις το νέο τραγούδι του Boy George

Οι στίχοι του τραγουδιού έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς αμφισβητούν τον χαρακτηρισμό των ισραηλινών επιχειρήσεων στη Γάζα ως «πράξεων γενοκτονίας». Το τραγούδι ξεκινά με τους στίχους: «Εσείς λέτε γενοκτονία, εγώ λέω πόλεμος. Όταν δέχεσαι επίθεση, γι' αυτό υπάρχει ο στρατός». Παράλληλα, ασκεί κριτική και στο φιλοπαλαιστινιακό κίνημα, κάνοντας λόγο για «προπαγάνδα που τροφοδοτείται από το διαδίκτυο».

Την Παρασκευή ο Boy George απάντησε -και- στην κριτική που δέχθηκε, μετά και την αποχώρησή του από την παραγωγή του Jesus Christ Superstar, όπου επρόκειτο να υποδυθεί τον βασιλιά Ηρώδη.

Σε δήλωσή του ανέφερε ότι είναι «ψευδές και παράλογο» να υποστηρίζεται πως δεν αισθάνεται συμπόνια για τους Παλαιστίνιους.

«Είμαι συντετριμμένος από την απώλεια αθώων ζωών και από τις δύο πλευρές αυτού του πολέμου και ζητώ ειρήνη», δήλωσε.

Όπως εξήγησε, η έμπνευση για το τραγούδι προήλθε μετά τη συνάντησή του με συγγενείς και φίλους θυμάτων της επίθεσης της Χαμάς στο μουσικό φεστιβάλ Nova στις 7 Οκτωβρίου 2023, στην οποία σκοτώθηκαν περίπου 1.200 Ισραηλινοί, γεγονός που οδήγησε στην ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση στη Γάζα. «Θα μπορούσα να ήμουν κι εγώ εκεί», είπε, τονίζοντας ότι η θέση του πηγάζει «από μια επιθυμία για ειρήνη».

Με πληροφορίες από Independent

Πολιτισμός

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