Boy George: Αποχώρησε από το Jesus Christ Superstar μετά το φιλοϊσραηλινό AI τραγούδι του

Ο Boy George δεν θα εμφανιστεί τελικά στο Jesus Christ Superstar του London Palladium, λίγες ημέρες μετά την κυκλοφορία ενός φιλοϊσραηλινού τραγουδιού που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Ο τραγουδιστής επρόκειτο να παίξει τον βασιλιά Ηρώδη στη νέα παραγωγή του μιούζικαλ των Andrew Lloyd Webber και Tim Rice, όμως ο μάνατζέρ του, Πολ Κέμσλι, ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να αποσύρει τη συμμετοχή του από την παράσταση. Δεν αναφέρθηκε ευθέως στο τραγούδι, αλλά είπε ότι η απόφαση ελήφθη «προς το συμφέρον» του καλλιτέχνη και με σεβασμό προς την παραγωγή, ώστε το ίδιο το έργο να παραμείνει στο επίκεντρο.

Η αποχώρηση ήρθε λίγες ημέρες μετά την κυκλοφορία του We Will Dance Again, με εβραϊκό τίτλο עוד נרקוד. Στους στίχους του, ο Boy George απαντά στους επικριτές του Ισραήλ, απορρίπτοντας τον όρο «γενοκτονία» και μιλώντας για πόλεμο μετά από επίθεση. Το τραγούδι αναφέρεται επίσης στο φεστιβάλ Nova, όπου η επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 έγινε ένα από τα πιο φορτισμένα σύμβολα του πολέμου.

Το κομμάτι προκάλεσε αντιδράσεις στα social media, αλλά και καλέσματα για διαμαρτυρίες έξω από το Palladium. Ο Martyn Ware, των Human League και Heaven 17, το χαρακτήρισε μουσική προπαγάνδα υπέρ της γενοκτονίας και είπε ότι ο Boy George θα έπρεπε να ντρέπεται. Ο ίδιος ο Boy George απάντησε στους επικριτές του γράφοντας ότι ο καθένας μπορεί να διαφωνεί, αλλά ότι αυτό είναι μέρος της δημοκρατίας.

Η υπόθεση έγινε ακόμη πιο παράξενη όταν ο Boy George είπε ότι το τραγούδι δημιουργήθηκε με AI, χαρακτηρίζοντάς το «AI for good». Πρόσθεσε ότι θα δυσκολευόταν να το γράψει με άνθρωπο. Έτσι, μια σύγκρουση γύρω από έναν πολιτικό στίχο έγινε κάτι πιο χαρακτηριστικό της εποχής: ένας pop σταρ των 80s, ένα τραγούδι φτιαγμένο με τεχνητή νοημοσύνη, το Ισραήλ, η Γάζα και μια παραγωγή του Jesus Christ Superstar που βρέθηκε στη μέση πριν ακόμη ανοίξει.

Ο Boy George είχε προγραμματιστεί να μοιραστεί τον ρόλο του Ηρώδη με άλλους ηθοποιούς, ανάμεσά τους οι Julian Clary, Jesse Tyler Ferguson, Layton Williams και Richard Armitage. Μετά την αποχώρησή του, ο Armitage θα καλύψει τις παραστάσεις στις οποίες επρόκειτο να εμφανιστεί ο τραγουδιστής.

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Η ειρωνεία είναι σχεδόν θεατρική: ο Boy George αποσύρεται από ένα μιούζικαλ για την καταδίκη και τη σταύρωση του Ιησού, αφού κυκλοφόρησε ένα τραγούδι που τον έβαλε στο κέντρο μιας σύγχρονης ηθικής και πολιτικής σύγκρουσης. Το Jesus Christ Superstar δεν χρειάστηκε καν να ανοίξει για να γίνει μέρος της συζήτησης για το πού τελειώνει η προσωπική άποψη ενός καλλιτέχνη και πού αρχίζει το βάρος που κουβαλά μια δημόσια σκηνή.

Το κρίσιμο εδώ δεν είναι μόνο ότι ένας τραγουδιστής πήρε θέση υπέρ του Ισραήλ. Είναι ότι αυτή η θέση μπήκε μέσα στη μηχανή του θεάματος, της τεχνητής νοημοσύνης και της πολωμένης δημόσιας σφαίρας. Ένα τραγούδι, μια παράσταση, ένα ιστορικό pop πρόσωπο και ένας πόλεμος που διαπερνά πλέον κάθε πολιτιστικό χώρο έγιναν μια ενιαία υπόθεση.

Ο Boy George σχολίασε την αποχώρησή του με μια εικόνα του εαυτού του φτιαγμένη με AI, με μουστάκι τύπου Γκράουτσο Μαρξ, και τη φράση ότι δεν θα ήθελε ποτέ να είναι μέλος σε ένα κλαμπ που θα τον δεχόταν.

Facebook Twitter Η εικόνα που ανάρτησε ο Boy George μετά την αποχώρησή του από το Jesus Christ Superstar, με αναφορά στον Γκράουτσο Μαρξ και ένδειξη ότι δημιουργήθηκε με AI. Πηγή: Boy George / X

Η ατάκα ήθελε να είναι ειρωνική. Αλλά στην πραγματικότητα αυτό ακριβώς δείχνει το περιστατικό: στην εποχή της πολιτικοποιημένης pop, καμία σκηνή και κανένα μιούζικαλ δεν μένουν έξω από τον πόλεμο των συμβόλων.

Με στοιχεία από The Guardian, Pink news