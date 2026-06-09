Το Booker βγάζει βιβλίο της 1 λίρας για όσους δυσκολεύονται να τελειώσουν ένα βιβλίο

Το Ίδρυμα Booker, ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους λογοτεχνικούς θεσμούς στον κόσμο, κάνει μια μικρή κίνηση που λέει πολλά για τη σημερινή σχέση μας με το διάβασμα.

Αυτή την εβδομάδα κυκλοφορεί στη Βρετανία το All Around the World, μια συλλογή σύντομων διηγημάτων που θα διατίθεται προς 1 λίρα, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Quick Reads. Στόχος δεν είναι να προστεθεί ακόμη ένας τίτλος στη βιτρίνα του Booker, αλλά να φτάσει η λογοτεχνία σε ανθρώπους που θέλουν να διαβάσουν, όμως συχνά δεν καταφέρνουν να τελειώσουν ένα βιβλίο.

Η συλλογή περιλαμβάνει κείμενα της βραβευμένης με Booker Anne Enright, του David Szalay και της υποψήφιας για Booker Nadifa Mohamed, ενώ την επιμέλεια έκανε ο Roddy Doyle, επίσης βραβευμένος με Booker.

Η χρονική συγκυρία δεν είναι τυχαία. Σύμφωνα με στοιχεία από την επερχόμενη έκθεση State of the Nation’s Adult Reading της Reading Agency, το 55% των ενηλίκων στη Βρετανία δηλώνει ότι διαβάζει λιγότερο απ’ όσο θα ήθελε. Περισσότεροι από ένας στους τρεις λένε ότι δυσκολεύονται να διαβάσουν ένα βιβλίο ως το τέλος, ενώ τέσσερις στους δέκα από όσους εγκαταλείπουν βιβλία στη μέση λένε ότι το κάνουν επειδή χάνουν το ενδιαφέρον τους.

Υπάρχουν και πιο πρακτικά εμπόδια. Το 22% δηλώνει ότι δεν έχει αρκετό χρόνο για διάβασμα, ενώ το 21% αναφέρει το κόστος ως λόγο για τον οποίο δεν αγοράζει πιο συχνά βιβλία. Στους νεότερους αναγνώστες εμφανίζεται και ένα άλλο ζήτημα: το 19% των ανθρώπων 16 έως 24 ετών λέει ότι δεν βλέπει εύκολα τον εαυτό του ή την κουλτούρα του μέσα στα βιβλία.

Το Quick Reads κλείνει φέτος 20 χρόνια. Η ιδέα του είναι απλή: σύντομα, προσιτά, καλογραμμένα βιβλία για ανθρώπους που δεν έχουν χρόνο, αυτοπεποίθηση, συνήθεια ή χρήματα για να μπουν εύκολα στην ανάγνωση. Το All Around the World θα διατίθεται στα βιβλιοπωλεία από την Πέμπτη, ενώ το Ίδρυμα Booker θα δωρίσει 12.000 αντίτυπα σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν εμπόδια στην πρόσβαση στο διάβασμα.

Αντίτυπα θα σταλούν επίσης στο Books Unlocked, το πρόγραμμα ανάγνωσης του Booker για φυλακές, καθώς και σε κοινοτικές οργανώσεις όπως το Booksbank. Η συλλογή θα είναι διαθέσιμη δωρεάν και σε ψηφιακή και ηχητική μορφή για τους αναγνώστες του Big Issue, ενώ 300 έντυπα αντίτυπα θα διανεμηθούν μέσω πωλητών του περιοδικού.

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Ο Roddy Doyle χαρακτήρισε τη συλλογή «πρόσκληση για διάβασμα». Μιλώντας στο Big Issue, είπε ότι το Quick Reads μοιάζει με το να βουτάς το πόδι σου στο νερό της λογοτεχνίας, χωρίς κάποια από τα εμπόδια που αποθαρρύνουν πολλούς αναγνώστες. Όπως σημείωσε, πολλοί άνθρωποι μπορεί να νιώθουν ότι ο κόσμος τους δεν υπάρχει στα βιβλία· ελπίζει, όμως, οι ιστορίες της συλλογής να τους δείξουν ότι η ζωή τους μπορεί τελικά να βρίσκεται κάπου εκεί μέσα.

Αυτό είναι ίσως και το πιο ενδιαφέρον σημείο της είδησης. Το Booker, ένας θεσμός που συνδέεται συνήθως με κύρος, βραβεία και λογοτεχνική διάκριση, κατεβάζει για λίγο τη λογοτεχνία από το βάθρο της και τη βάζει σε ένα βιβλίο της 1 λίρας. Όχι για να την κάνει πιο εύκολη με την κακή έννοια. Αλλά για να την κάνει ξανά προσβάσιμη.

Σε μια εποχή όπου όλοι μιλούν για τη διάσπαση της προσοχής, για την κόπωση από τις οθόνες και για την αδυναμία συγκέντρωσης, η κίνηση του Booker θυμίζει κάτι απλό: μερικές φορές το πρόβλημα δεν είναι ότι οι άνθρωποι δεν θέλουν να διαβάσουν. Είναι ότι το βιβλίο πρέπει να ξαναβρεί τον δρόμο του προς αυτούς.

με στοιχεία από Guardian