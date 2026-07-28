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Το Booker ανακοίνωσε τη μακρά λίστα του και φέτος δείχνει να θέλει ρίσκο

Ο Μάρλον Τζέιμς και ο Ντάγκλας Στιούαρτ επιστρέφουν στη μακρά λίστα του Booker, αλλά η έκπληξη βρίσκεται αλλού: κουίρ ιστορίες, δυστοπίες, παραλογισμός και μια επιτροπή με Μέρι Μπιρντ και Τζάρβις Κόκερ.

The LiFO team
The LiFO team
Το Booker ανακοίνωσε τη μακρά λίστα του και φέτος δείχνει να θέλει ρίσκο Facebook Twitter
Τα μυθιστορήματα της φετινής μακράς λίστας του Booker. Φωτ.: Booker Prize Foundation
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Το Booker δεν ανακοίνωσε ακόμη τη βραχεία λίστα του. Ανακοίνωσε όμως τη μακρά λίστα των 13 μυθιστορημάτων για το 2026  και αυτή τη φορά το ενδιαφέρον δεν βρίσκεται μόνο στα μεγάλα ονόματα που επιστρέφουν, αλλά και στο πόσο πρόθυμη μοιάζει η λίστα να κινηθεί προς το παράξενο, το ριψοκίνδυνο και το λιγότερο αναμενόμενο.

Στην κορυφή της προσοχής βρίσκονται δύο προηγούμενοι νικητές. Ο Μάρλον Τζέιμς, που είχε κερδίσει το Booker το 2015 με το «A Brief History of Seven Killings», επιστρέφει με το «The Disappearers», ένα πολυφωνικό μυθιστόρημα που γυρίζει στην Τζαμάικα και ξεκινά από μια δολοφονική επίθεση όχλου εναντίον gay θεατρικής ομάδας στο Κίνγκστον του 1988. Από εκεί ανοίγεται σε τραύμα, εκδίκηση, ομοφοβία, κουίρ κουλτούρα και καραϊβική διασπορά.

Ο Ντάγκλας Στιούαρτ, που κέρδισε το βραβείο το 2020 με το «Shuggie Bain», βρίσκεται επίσης στη μακρά λίστα με το «John of John». Αυτή τη φορά, η ιστορία ακολουθεί έναν νεαρό gay άνδρα που επιστρέφει στο νησί Χάρις, στις Εβρίδες, όπου ο θρησκευόμενος πατέρας του κρύβει και εκείνος τη σεξουαλικότητά του. Είναι ένα μυθιστόρημα για την πίστη, την καταπίεση, την οικογένεια και τις παραδόσεις που σβήνουν.

Η τρίτη μεγάλη γνώριμη παρουσία είναι η Ελίζαμπεθ Στράουτ, υποψήφια για τρίτη φορά, με το «The Things We Never Say». Δίπλα της βρίσκεται η Έμα Κλάιν με το «Switzy», μια ιστορία γύρω από έναν άνθρωπο που χάνει σταδιακά τον έλεγχο του κόσμου του καθώς η άνοια προχωρά, ενώ ταξιδεύει προς μια κλινική ευθανασίας στη Ζυρίχη.

Αν η λίστα είχε μείνει εκεί, θα ήταν μια ασφαλής Booker στιγμή: μεγάλα ονόματα, καθιερωμένοι συγγραφείς, αναγνωρίσιμες θεματικές. Όμως η φετινή μακρά λίστα μοιάζει να επιμένει σε κάτι πιο ασταθές και πιο ενδιαφέρον. Ο Μ. Τζον Χάρισον μπαίνει με το «The End of Everything», μια αποσταθεροποιητική εικόνα της Αγγλίας σε παρακμή, ανάμεσα σε εξωγήινη εισβολή, πολέμους στο βάθος και μια πραγματικότητα που λυγίζει.

Η Μιζούρι Γουίλιαμς, με το «The Vivisectors», στήνει μια παράξενη παραβολή για πολιτισμικούς πολέμους, οικογενειακή δυσλειτουργία και πολιτισμική κατάρρευση. Η Ρεμπέκα Πέρι εμφανίζεται με το ντεμπούτο της, «May We Feed the King», ένα μυθιστόρημα που κινείται ανάμεσα σε μια σύγχρονη αφήγηση για μια επιμελήτρια και μια ιστορία μεσαιωνικής εξουσίας. Η Μακένα Γκούντμαν, με το «Helen of Nowhere», παίζει με θεατρικές σκηνές και μια σάτιρα της ανδρικής αυθεντίας στο πανεπιστήμιο.

Ο Κενάν Ορχάν, με το «The Renovation», χρησιμοποιεί έναν καφκικό παραλογισμό, ένα μπάνιο σε ιταλικό διαμέρισμα που γίνεται ξαφνικά κελί φυλακής στην Κωνσταντινούπολη, για να μιλήσει για μετανάστευση, μνήμη και πολιτική καταστολή. Ο Λουκ Κέναρντ, με το «Black Bag», κινείται προς την κωμωδία και τον παραλογισμό, μέσα από την ιστορία ενός ηθοποιού που παίρνει μέρος σε ένα πανεπιστημιακό πείραμα. Ο Τζαμέλ Γουάιτ, ο νεότερος συγγραφέας της φετινής λίστας, μπαίνει με το ντεμπούτο «All Them Dogs», μια ιστορία εγκλήματος, κακών επιλογών και κουίρ επιθυμίας στο Δουβλίνο.

Στη λίστα βρίσκονται ακόμη η Κλόι Αρίτζις με το «The Shadow of the Object», ένα πιο ήσυχο, σχεδόν ονειρικό μυθιστόρημα γύρω από την τεχνολογία της ψευδαίσθησης, και η Γκουέντολιν Ράιλι με το «The Palm House», που επιστρέφει στις σχέσεις, τη φιλία και την εύθραυστη ζωή στο Λονδίνο.

Μαζί, οι 13 τίτλοι φτιάχνουν μια μακρά λίστα που μοιάζει λιγότερο πρόθυμη να επιβεβαιώσει το αναμενόμενο και περισσότερο πρόθυμη να δοκιμάσει τι μπορεί ακόμη να κάνει το μυθιστόρημα.

Δεν είναι τυχαίο ότι η φετινή επιτροπή έχει πρόεδρο τη Μέρι Μπιρντ και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τον Τζάρβις Κόκερ και την Πατρίσια Λόκγουντ. Το Booker του 2026 μοιάζει να κοιτάζει μια λογοτεχνία που δεν φοβάται την αμηχανία, την παραμόρφωση, το αστείο, την κουίρ επιθυμία, την πολιτική σκοτεινιά ή τη φόρμα που δεν κάθεται ήσυχα.

Η βραχεία λίστα των έξι βιβλίων θα ανακοινωθεί στις 22 Σεπτεμβρίου και ο νικητής στις 9 Νοεμβρίου. Μέχρι τότε, η μακρά λίστα μοιάζει με δήλωση πρόθεσης: το Booker μπορεί να έχει μέσα πρώην νικητές και μεγάλα ονόματα, αλλά φέτος δείχνει να ενδιαφέρεται εξίσου για τα βιβλία που δεν μπαίνουν εύκολα σε κουτάκι.

Με στοιχεία από The Guardian, The Booker Prize

Πολιτισμός

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