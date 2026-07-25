«Blade Runner 2099»: Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ με Μισέλ Γέο και Χάντερ Σέιφερ

Το Prime Video έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ της σειράς «Blade Runner 2099», επαναφέροντας το δυστοπικό σύμπαν του Ρίντλεϊ Σκοτ εννέα χρόνια μετά την ταινία «Blade Runner 2049».

Η σειρά θα κάνει πρεμιέρα στις 25 Νοεμβρίου, με πρωταγωνίστριες τη βραβευμένη με Όσκαρ Μισέλ Γέο και τη Χάντερ Σέιφερ, γνωστή από το «Euphoria».

Η νέα παραγωγή αποτελεί σειρά περιορισμένων επεισοδίων και διαδραματίζεται μετά τα γεγονότα τόσο της αρχικής ταινίας «Blade Runner» όσο και του σίκουελ που σκηνοθέτησε ο Ντενί Βιλνέβ το 2017. Στο «Blade Runner 2049», ο Χάρισον Φορντ είχε επιστρέψει στον ρόλο του Ρικ Ντέκαρντ, δίπλα στον Ράιαν Γκόσλινγκ, ο οποίος υποδυόταν τον κυνηγό ανδροειδών Κ.

Στο «Blade Runner 2099», η Μισέλ Γέο ενσαρκώνει την Όλγουεν, ένα ανθρωπόμορφο ανδροειδές που βρίσκεται αντιμέτωπο με το τέλος της ζωής του. Η Χάντερ Σέιφερ υποδύεται την Κόρα, μια γυναίκα που καταδιώκεται από τους Blade Runners.

Το τρέιλερ δείχνει τις δύο ηρωίδες να ενώνουν τις δυνάμεις τους, ενώ η σύγκρουση ανάμεσα στους ανθρώπους και τα ανδροειδή κλιμακώνεται. «Ο παλιός κόσμος παλεύει πάντα να επιστρέψει. Οι άνθρωποι θέλουν πίσω όσα έχασαν. Τώρα, όμως, είναι η δική μας εποχή», λέει η Όλγουεν προς την Κόρα στο τέλος του βίντεο.

Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Ντιμίτρι Άμπολντ και Λιούις Γκρίμπεν, ενώ σε επαναλαμβανόμενους ρόλους εμφανίζονται, μεταξύ άλλων, οι Σίλα Άτιμ, Μάθιου Νίνταμ, Τζόνι Χάρις και Κέιτλιν Ρόουζ Ντάουνι.

Blade Runner 2099: Γυρίσματα σε Πράγα και Βαρκελώνη

Το μεγαλύτερο μέρος των γυρισμάτων πραγματοποιήθηκε στην Τσεχία και ειδικότερα στα στούντιο Barrandov της Πράγας, ενώ επιπλέον σκηνές γυρίστηκαν στη Βαρκελώνη. Την παραγωγή στην Τσεχία ανέλαβε η εταιρεία Film United.

Επικεφαλής της σειράς είναι η Σίλκα Λουίζα, γνωστή από το «Shining Girls», η οποία υπογράφει και την εκτέλεση παραγωγής. Στην ομάδα των εκτελεστικών παραγωγών συμμετέχει και ο Ρίντλεϊ Σκοτ, σκηνοθέτης της αρχικής ταινίας του 1982, μαζί με τους Ντέιβιντ Γ. Ζούκερ και Κλέιτον Κρούγκερ της Scott Free Productions.

Τα δύο πρώτα επεισόδια θα σκηνοθετήσει ο Τζόναθαν βαν Τούλεκεν, ο οποίος έχει δουλέψει στις σειρές «Shōgun» και «Dope Thief».

Η σειρά αναμένεται να διευρύνει τον κόσμο του «Blade Runner», μεταφέροντας την ιστορία αρκετές δεκαετίες μετά τα γεγονότα της προηγούμενης ταινίας και επαναφέροντας στο επίκεντρο τη σύγκρουση ανάμεσα στους ανθρώπους και τα ανδροειδή.

Με πληροφορίες από Variety