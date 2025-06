Black Sabbath: Η πρώτη φωτογραφία από τις πρόβες για την τελευταία συναυλία του Όζι Όζμπορν

Η αυθεντική σύνθεση των Black Sabbath, ο τραγουδιστής Όζι Όζμπορν (Ozzy Osbourne), ο μπασίστας Geezer Butler, ο κιθαρίστας Tony Iommi και ο ντράμερ Bill Ward, ξεκίνησε τις πρόβες για την τελευταία τους εμφάνιση, με τίτλο «Back To The Beginning: Ozzy's Final Bow», η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 5 Ιουλίου στο Villa Park του Μπέρμιγχαμ.

Στα επίσημα social media των Black Sabbath δημοσιεύτηκε νέα φωτογραφία με τον Osbourne, τον Ward και τον Butler σε ένα χώρο πρόβας, συνοδευόμενη από το μήνυμα: «Οι πρόβες για το Back To The Beginning: Ozzy's Final Bow βρίσκονται σε εξέλιξη»

Η εκδήλωση «Back To The Beginning: Ozzy's Final Bow», που έχει γίνει sold out, θα μεταδοθεί ζωντανά σε παγκόσμια κλίμακα μέσω της ιστοσελίδας www.backtothebeginning.com. Όσοι δεν καταφέρουν να παρακολουθήσουν ζωντανά, θα έχουν πρόσβαση στη μετάδοση από τις 15:00 της 5ης Ιουλίου και θα μπορούν να ξαναδούν ολόκληρη την συναυλία για 48 ώρες μετά

«Πρόκειται για ένα ιστορικό γεγονός»

Η σύζυγος και μάνατζερ του Ozzy, Sharon Osbourne, δήλωσε: «Υπήρξε τεράστια ζήτηση από οπαδούς σε όλο τον κόσμο που δεν μπόρεσαν να πάρουν εισιτήρια και μας παρακάλεσαν μέσω social media να μεταδώσουμε τη συναυλία ζωντανά. Πρόκειται για ένα ιστορικό γεγονός και δεν μπορούσαμε να τους απογοητεύσουμε».

Η Kelly Sweeney, διευθύντρια της Mercury Studios, πρόσθεσε: «Είμαστε υπερήφανοι που συμμετέχουμε στην καταγραφή αυτού του ορόσημου στο Villa Park. Το ‘Back To The Beginning’ θα είναι μια αξέχαστη εμπειρία και στόχος μας είναι να τη μεταφέρουμε στους οπαδούς παγκοσμίως, όπου κι αν βρίσκονται, ώστε να μην χάσουν την ιστορία της μουσικής που γράφεται».

Η ολοήμερη εκδήλωση στο Villa Park, που παράγεται από τη Live Nation, θα παρουσιαστεί από τον Αμερικανό ηθοποιό Jason Momoa και θα περιλαμβάνει ένα supergroup μουσικών.

Η μάχη με το Πάρκινσον

Τον Φεβρουάριο, η Sharon Osbourne είχε αποκαλύψει στο The Sun ότι ο Ozzy δυσκολεύεται να περπατήσει λόγω της νόσου του Πάρκινσον, αλλά η φωνή του παραμένει «όσο καλή ποτέ». Εξήγησε: «Ο Ozzy είναι πολύ χαρούμενος που επιστρέφει και πολύ συγκινημένος. Η νόσος του Πάρκινσον είναι προοδευτική και επηρεάζει διάφορα μέρη του σώματος, κυρίως τα πόδια του. Αλλά η φωνή του είναι καλύτερη από ποτέ».

Τα έσοδα από τη συναυλία θα διατεθούν ισόποσα σε τρεις φιλανθρωπικούς οργανισμούς: Cure Parkinson’s, Birmingham Children’s Hospital και Acorn Children’s Hospice, που υποστηρίζεται από την ομάδα Aston Villa. Η Sharon επιβεβαίωσε ότι μετά το Villa Park ο Ozzy δεν θα πραγματοποιήσει άλλες ζωντανές εμφανίσεις, καθώς η συναυλία αυτή αποτελεί το οριστικό αντίο του προς τους φίλους και τους οπαδούς του.

Επιπλέον, θα εμφανιστεί supergroup με μουσικούς όπως οι Duff McKagan και Slash (GUNS N’ ROSES), Billy Corgan (THE SMASHING PUMPKINS), Fred Durst (LIMP BIZKIT), K.K. Downing (JUDAS PRIEST), Jake E. Lee (OZZY OSBOURNE), Wolfgang Van Halen (VAN HALEN, MAMMOTH WVH) και Tom Morello (RAGE AGAINST THE MACHINE).

Η τελευταία εμφάνιση της αυθεντικής σύνθεσης των BLACK SABBATH ήταν το 2005. Από τότε, η μπάντα έχει κάνει μερικές μερικές επανενώσεις, αλλά όχι με το πλήρες αρχικό σχήμα.